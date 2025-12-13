HiTHIUM stellt auf seinem dritten Eco-Day drei bahnbrechende Innovationen vor, die eine intelligente Zukunft mit Langzeit-Energiespeichern ermöglichen

XIAMEN, China, 14. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Da Langzeitspeicher (LDES) eine zentrale Rolle dabei spielen, die Unbeständigkeit erneuerbarer Energien zu überwinden und eine wetterunabhängige Grünstromversorgung zu ermöglichen, ist der dritte HiTHIUM-Eco-Day am 12. Dezember unter dem Motto „The Awakening of Energy • The New World" („Das Erwachen der Energie: Die neue Welt") erfolgreich zu Ende gegangen. Die Veranstaltung brachte LDES-Experten, führende Vertreter der AIDC-Branche (AI Data Center) sowie Partner aus dem gesamten Energiebereich aus aller Welt zusammen. Die Veranstaltung kennzeichnete außerdem die weltweite Einführung von drei wichtigen Innovationen: die ∞Power8 als 8-Stunden-Nativlösung mit 6,9 MW/55,2 MWh, die ∞Cell 1300 Ah als speziell für achtstündige LDES-Anwendungen entwickelte Zelle sowie ∞Power Solutions for AI Data Center als ganzheitliche, kombinierte Lithium-Natrium-Energiespeicherlösung über die vollständige Laufzeit.

Jeff Wu's speech

LDES wird zum strategischen Wegbereiter für grünen Strom bei jedem Wetter

In seiner Eröffnungsrede wies Jason Wang, Mitbegründer und Geschäftsführer von HiTHIUM, darauf hin, dass die Energiespeicherung, insbesondere LDES, der wichtigste Weg ist, um grüne Energie von „wetterabhängig" zu „stabil und einfach nutzbar" zu machen. Um diese Vision voranzutreiben, hat HiTHIUM offiziell den „All-Weather Green Power • 135 Lighthouse Plan" („Leuchtturmplan 135 für Grünstrom bei jedem Wetter") vorgestellt. Die auf fünf Jahre angelegte Initiative, die sich auf LDES konzentriert und von der Mission geleitet wird, eine neue Welt mit stets verfügbarer grüner Energie mitzugestalten, konzentriert sich auf drei Aktionssäulen – grünes intelligentes Computing, umfassende Speicherbereitstellung sowie grüne Stromversorgungszentren – mit dem Ziel, die „Leuchtturmfunktion" von LDES in weitere Branchen einzubringen und grüne Energie allen zugutekommen zu lassen.

Branchenexperten aus aller Welt nahmen an der Diskussion teil. Senior Analyst Alex Cipolla von Wood Mackenzie gab Einblicke in globale LDES-Trends, Anwendungen und Technologiepfade. Zhihua Liu, Leiter für den Lösungsbereich der Region Südchina bei Eaton Power Shanghai, stellte außerdem die Innovationen des Unternehmens im Bereich Hochspannungs-Gleichstromtechnik und intelligente Energieverteilung vor.

Drei bahnbrechende Technologien weisen den Weg in die Zukunft von LDES und KI-Infrastruktur

Als Höhepunkt des Eco-Day stellte HiTHIUM drei bahnbrechende Technologien vor:

∞Power8 mit 6,9 MW/55,2 MWh, die weltweit erste 8-stündige LDES-Lösung, die für die Glättung erneuerbarer Energien bei jedem Wetter, die Verschiebung mehrerer Stunden und die stabile Lieferung von Ökostrom entwickelt wurde.

∞Cell 1300 Ah Dedicated 8-Hour Cell, eine Hochkapazitätszelle der nächsten Generation, die tiefe 8-Stunden-Zyklen, eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren, überlegene Sicherheit sowie deutlich niedrigere LCOE ermöglicht.

∞Power Solutions for AI Data Center, die branchenweit erste Lithium-Natrium-Lösung mit voller Laufzeit, die eine Lithium-Langzeitspeicherung mit einer Natrium-Ionen-Hochleistungsspeicherung für eine Reaktionszeit im Millisekundenbereich kombiniert sowie den doppelten Bedarf von AIDC an langfristiger Stabilität und sofortiger Energieunterstützung erfüllt.

AIDC im Fokus: Entschlüsselung der Energiepfade und Einführung des gemeinsamen Branchen-„Bluebook"

Bei der AIDC-Fachrunde unter Leitung von Dr. Nazar Yi, Vorstandsmitglied und Bereichsleiter bei HiTHIUM, diskutierten Experten von Telekommunikationsbetreibern, Rechenzentrumsunternehmen und Branchenverbänden darüber, ob LDES das „fehlende Puzzleteil" für die Realisierung CO₂-neutraler AIDCs ist. Gäste stellten fest, dass AIDCs mit zunehmenden Spannungen zwischen rasant wachsendem Rechenbedarf sowie begrenzter Energieversorgung konfrontiert sind und lithiumbasierte LDES ein zentraler Ansatz sind, um die Stabilität zu erhöhen, Kosten zu senken sowie eine skalierbare Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Auf der Veranstaltung wurde auch das von HiTHIUM und führenden Industrieorganisationen gemeinsam herausgegebene „China AIDC Energy Storage Bluebook 2025" vorgestellt. Der Bericht umreißt die Entwicklungen beim Energieverbrauch von AIDCs, die sich verändernden Anforderungen an Batteriespeichersysteme (BBUs) sowie die wachsende Bedeutung von LDES im Hinblick auf die Energiebegrenzungen von AIDCs und bietet eine detaillierte Analyse von der Branchennachfrage bis hin zu Einsatzstrategien.

Beschleunigung der KI-Energie-Integration und Aufbau eines offenen LDES-Ökosystems

In seinem Schlusswort hob Jeff Wu, Gründer und Präsident von HiTHIUM, hervor, dass Energiespeicher nicht nur bei der Lebensdauer, sondern auch bei den Kosten mit Wind- und Solarenergie mithalten müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird sich HiTHIUM auf vier Prioritäten konzentrieren: die Entwicklung ultragroßer, hochsicherer und langlebiger Zellen, den Aufbau sicherer, integrierter sowie effizienter Systeme, die Förderung der intelligenten Fertigung und die Bereitstellung vollständig integrierter Energiespeicherlösungen.

Der Eco-Day ist das jährliche Aushängeschild von HiTHIUM und spiegelt den rasanten Aufstieg des Unternehmens wider, das inzwischen weltweit den zweiten Platz bei den Lieferungen von Energiespeicherbatterien belegt. Mit Blick auf die Zukunft wird HiTHIUM sein Technologieportfolio weiter ausbauen, Partnerschaftsnetzwerke vertiefen sowie einen Beitrag zur globalen Entwicklung sauberer Energie leisten, während das Unternehmen die Zukunft der Energiespeicherung im Zeitalter der KI mitgestaltet.

