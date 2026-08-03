HIZENERGY dołącza do światowej czołówki, trafiając na listę BloombergNEF Tier 1

HEFEI, Chiny, 3 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- 31 lipca 2026 r. BloombergNEF (BNEF), wiodący na świecie ośrodek badawczy specjalizujący się w sektorze energetycznym, opublikował listę producentów magazynów energii o wysokich parametrach technicznych (Tier 1) na III kwartał 2026 r. Założona zaledwie cztery lata temu w Chinach firma HIZENERGY znalazła się w tym prestiżowym zestawieniu, dołączając do światowej czołówki dostawców systemów magazynowania energii i wyrastając na jednego z najbardziej wyróżniających się specjalistów w dziedzinie magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego (C&I). To ważne wyróżnienie potwierdza światowej klasy poziom technologiczny firmy oraz jej zdolność do niezawodnej realizacji projektów na rynkach międzynarodowych.

BloombergNEF Tier 1 List

Na liście Tier 1 za III kwartał 2026 r. znalazło się 68 producentów, z których większość stanowią uznani liderzy branży działający od ponad dekady. Założona w czerwcu 2022 r. firma HIZENERGY wyróżnia się jako młody gracz, który pomyślnie przeszedł ocenę Tier 1 już przy pierwszym zgłoszeniu, przełamując utrwalone w branży przekonanie, że młode przedsiębiorstwa potrzebują od pięciu do ośmiu lat, aby spełnić kryteria kwalifikacji do tego grona.

Niezależne prace badawczo-rozwojowe stanowią kluczową przewagę konkurencyjną HIZENERGY. Ponad połowę pracowników firmy stanowią inżynierowie zajmujący się badaniami i rozwojem, którzy są autorami ponad 120 patentów związanych z technologiami magazynowania energii. W 2026 r. przedsiębiorstwo wprowadziło na światowy rynek autorski chłodzony cieczą system przekształtnikowy PCS (Power Conversion System – system konwersji energii) o wysokiej mocy 300 kW/460 kW, wypełniając istotną lukę technologiczną w branży. To innowacyjne rozwiązanie sprzętowe eliminuje utrzymujące się ograniczenia konwencjonalnych komercyjnych i przemysłowych systemów magazynowania energii, takie jak duża powierzchnia zabudowy, wysokie straty przy pracy równoległej oraz wysokie koszty rozbudowy pojemności, tworząc wyjątkową przewagę technologiczną.

Bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów komercyjnych stanowi fundament uzyskania przez HIZENERGY statusu Tier 1. Do połowy 2026 r. łączna zainstalowana przez firmę pojemność magazynów energii przekroczyła 1,8 GWh, a w całych Chinach wprowadzono na rynek ponad 6000 szaf magazynowania energii. Zdolność do równoległej realizacji projektów na rynkach zagranicznych pozwoliła również spełnić globalne kryteria oceny stosowane przez BNEF. HIZENERGY utworzyła lokalne zespoły w Europie i Azji Południowo-Wschodniej, a działające instalacje zostały już pomyślnie uruchomione m.in. w Belgii, Niemczech oraz na innych rynkach zagranicznych.

Uzyskanie statusu BNEF Tier 1 stanowi dla HIZENERGY nie zwieńczenie dotychczasowych działań, lecz początek nowego etapu rozwoju. Firma zamierza wykorzystać to światowej klasy wyróżnienie do dalszego wzmacniania kompetencji badawczo-rozwojowych, udoskonalania chłodzonych cieczą systemów magazynowania energii o wysokiej mocy oraz inteligentnego oprogramowania do zarządzania energią. Planuje także rozwój lokalnych sieci serwisowych w Europie i Azji Południowo-Wschodniej, rozszerzenie zastosowań magazynowania energii oraz pełne skoncentrowanie się na globalnym rynku rozwiązań dla sektora komercyjnego i przemysłowego. Koncentrując się na dostarczaniu wysokiej jakości, wiarygodnych z punktu widzenia finansowania rozwiązań do magazynowania energii, HIZENERGY chce zapewniać przedsiębiorstwom przemysłowym i komercyjnym na całym świecie stabilne i opłacalne dostawy czystej energii. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://en.hizenergy-ess.com/.

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