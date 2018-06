H&M dona $200,000 a la Fundación de Niños San Jorge

En antelación a la reapertura el 7 de junio de su tienda en The Mall of San Juan, en San Juan, Puerto Rico, H&M apoyó a la comunidad local a través de la Fundación para Niños San Jorge. H&M se asoció inicialmente con la organización sin fines de lucro GLAM4GOOD, donando más de 2,000 artículos de ropa para una tienda "pop-up" de cortesía en el Hospital de Niños San Jorge el 23 de mayo, para pacientes y sus familias, así como para médicos y enfermeras del hospital. Sobre la base de este alcance inicial, los ingresos de las ventas de ambos locales de H&M en Puerto Rico entre el 7 y 10 de junio fueron donados a la Fundación para Niños San Jorge, sumando una donación de $200,000.

"Estamos muy contentos de ayudar a la comunidad local en Puerto Rico con esta donación a la Fundación de Niños San Jorge", dijo Daniel Kulle, presidente de H&M en América del Norte. "También estamos felices de reabrir nuestra primera tienda en la isla para nuestros clientes y empleados".

H&M abrió su primera tienda en Puerto Rico en The Mall of San Juan el 9 de junio de 2016 y su segunda tienda en Plaza del Sol en Bayamón el 1 de septiembre del mismo año. La compañía emplea en la actualidad a unas 50 personas en la isla de Puerto Rico y se enorgullece de apoyar a la comunidad local.

La GLAM4GOOD Foundation es una organización sin fines de lucro que crea y celebra el impacto social y el empoderamiento a través de la belleza y el estilo. La fundación se asocia con organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación y marcas de moda y belleza para proporcionar cambios de imagen que cambian la vida, regalos de ropa e iniciativas de belleza y moda que refuerzan la confianza para héroes cotidianos y personas necesitadas.

La Fundación para Niños San Jorge es una organización sin fines de lucro dedicada a la salud y el bienestar de los niños en Puerto Rico con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. La fundación se compromete a brindar servicios a familias necesitadas y cuenta con una red de más de 1500 pacientes activos.

