HMS Core демонстрирует на MWC 2022 открытые возможности для создания идеальных приложений

News provided by

Huawei consumer business group

Mar 03, 2022, 10:40 ET

HMS Core демонстрирует на MWC Barcelona 2022 ориентированные на будущее открытые возможности, позволяющие разработчикам создавать идеальные приложения 

БАРСЕЛОНА (Испания), 3 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC 2022, проходящей с 28 февраля по 3 марта в Барселоне, официально представлена платформа HMS Core, демонстрируемая на трех стендах в зале №1 по улице Fira Gran Via. На этих трех стендах демонстрируются новейшие открытые возможности, реализованные в HMS Core 6. Выделяются два типа сервисов: сервисы, адаптированные под графику и видео, трехмерное отображение продуктов и игры, а также сервисы, предназначенные для совершенствования операций и ускоренного роста посредством авторизации, push-уведомлений, платежных функций и анализа данных. Эти сервисы отвечают главным потребностям современных разработчиков при создании идеальных приложений.

HMS Core Showcases Future-Facing Open Capabilities at MWC Barcelona 2022, Empowering Developers to Create the Ideal App
HMS Core Showcases Future-Facing Open Capabilities at MWC Barcelona 2022, Empowering Developers to Create the Ideal App

Платформа HMS Core 6, представленная в октябре 2021 года, поддерживает широкий спектр устройств, операционных систем и сценариев использования. Новые комплекты, такие как 3D Modeling Kit, Audio Editor Kit, Video Editor Kit и Keyring, предназначены для удовлетворения потребностей в различных областях, от служб приложений и графики до мультимедиа и безопасности. Для обеспечения высочайшего качества разработки в целом были значительно усовершенствованы и другие существующие комплекты.

HMS Core предлагает принципиально новые сервисы, обогащающие повседневное использование 

На выставочных стендах MWC 2022 представлены принципиально новые сервисы, предназначенные для таких областей, как графика и видео, трехмерное отображение продукции и игры, включая:

  • 3D Modeling Kit — преобразует снимки объектов, получаемые под разными углами с использованием телефона с RGB-камерой, в 3D-модели
  • AR Engine — обеспечивает базовые возможности дополненной реальности, такие как отслеживание движения, отслеживание окружающей обстановки, отслеживание положения тела и отслеживание лиц, что помогает налаживать связь между реальным и виртуальным мирами путем прослеживания лучей в режиме реального времени
  • Computer Graphics (CG) Kit — поставляется с плагином Volumetric Fog для создания высокореалистичного тумана с интерактивной подсветкой в режиме реального времени
  • Scene Kit — представляет собой плагин для прослеживания лучей в режиме реального времени, имитирующий отражения на озерной воде
  • AR Measure from Huawei — интегрирует AR Engine для точного измерения длины и площади объекта и высоты человеческого тела, а также кубатуры.

HMS Core предоставляет комплекты, обеспечивающие по-настоящему цельную работу по множеству направлений 

HMS Core позволяет разработчикам повышать качество обслуживания пользователей за счет авторизации, push-уведомлений и платежных функций. Благодаря широким возможностям HMS Core в отношении анализа данных разработчики могут невероятно легко управлять своими приложениями и рекламировать их, что обеспечивает достижение целевых показателей и делового успеха. К числу важных сервисов относятся:

  • Account Kit — обеспечивает быструю и безопасную авторизацию, избавляя пользователей от сложных этапов регистрации учетной записи и аутентификации при входе в систему
  • Push Kit — служит в качестве устойчивого целевого сервиса обмена сообщениями с широкой поддержкой платформ
  • In-App Purchases (IAP) — обеспечивает разработчикам доступ к различным популярным способам осуществления мобильных платежей (как на глобальном, так и на местном уровне)
  • Analytics Kit — служит в качестве универсальной платформы для анализа данных, обеспечивающей сбор данных, анализ и аналитическую обработку данных и развитие бизнеса в рамках строгой системы обеспечения конфиденциальности пользователей. Analytics Kit используется в сингапурском покупательском приложении FairPrice, работающем на Android, iOS и веб-платформах, для всестороннего анализа данных, поступающих со всех платформ, с целью принятия взвешенных решений по работе с продукцией на протяжении всего жизненного цикла пользователей.

В перспективе HMS Core сохранит свою приверженность инновационным и открытым решениям, облегчающим разработку приложений с улучшенными сервисами, совершенствующими инновационный и операционный потенциал приложений для повышения качества обслуживания пользователей и закладывающими основу для всеобъемлющей экосистемы приложений.

Более подробная информация о платформе HMS Core представлена на странице HUAWEI Developers (huawei.com)

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1756855/HMS_Core.jpg

SOURCE Huawei consumer business group

Also from this source

HMS Core predstavuje na MWC Barcelona 2022 otvorené možnosti...

HMS Core präsentiert auf dem MWC Barcelona 2022 zukunftsweisende...

Explore

More news releases in similar topics