HMS Core демонстрирует на MWC 2022 открытые возможности для создания идеальных приложений

Платформа HMS Core 6, представленная в октябре 2021 года, поддерживает широкий спектр устройств, операционных систем и сценариев использования. Новые комплекты, такие как 3D Modeling Kit, Audio Editor Kit, Video Editor Kit и Keyring, предназначены для удовлетворения потребностей в различных областях, от служб приложений и графики до мультимедиа и безопасности. Для обеспечения высочайшего качества разработки в целом были значительно усовершенствованы и другие существующие комплекты.

HMS Core предлагает принципиально новые сервисы, обогащающие повседневное использование

На выставочных стендах MWC 2022 представлены принципиально новые сервисы, предназначенные для таких областей, как графика и видео, трехмерное отображение продукции и игры, включая:

3D Modeling Kit — преобразует снимки объектов, получаемые под разными углами с использованием телефона с RGB-камерой, в 3D-модели

AR Engine — обеспечивает базовые возможности дополненной реальности, такие как отслеживание движения, отслеживание окружающей обстановки, отслеживание положения тела и отслеживание лиц, что помогает налаживать связь между реальным и виртуальным мирами путем прослеживания лучей в режиме реального времени

Computer Graphics (CG) Kit — поставляется с плагином Volumetric Fog для создания высокореалистичного тумана с интерактивной подсветкой в режиме реального времени

Scene Kit — представляет собой плагин для прослеживания лучей в режиме реального времени, имитирующий отражения на озерной воде

AR Measure from Huawei — интегрирует AR Engine для точного измерения длины и площади объекта и высоты человеческого тела, а также кубатуры.

HMS Core предоставляет комплекты, обеспечивающие по-настоящему цельную работу по множеству направлений

HMS Core позволяет разработчикам повышать качество обслуживания пользователей за счет авторизации, push-уведомлений и платежных функций. Благодаря широким возможностям HMS Core в отношении анализа данных разработчики могут невероятно легко управлять своими приложениями и рекламировать их, что обеспечивает достижение целевых показателей и делового успеха. К числу важных сервисов относятся:

Account Kit — обеспечивает быструю и безопасную авторизацию, избавляя пользователей от сложных этапов регистрации учетной записи и аутентификации при входе в систему

Push Kit — служит в качестве устойчивого целевого сервиса обмена сообщениями с широкой поддержкой платформ

In-App Purchases (IAP) — обеспечивает разработчикам доступ к различным популярным способам осуществления мобильных платежей (как на глобальном, так и на местном уровне)

Analytics Kit — служит в качестве универсальной платформы для анализа данных, обеспечивающей сбор данных, анализ и аналитическую обработку данных и развитие бизнеса в рамках строгой системы обеспечения конфиденциальности пользователей. Analytics Kit используется в сингапурском покупательском приложении FairPrice, работающем на Android, iOS и веб-платформах, для всестороннего анализа данных, поступающих со всех платформ, с целью принятия взвешенных решений по работе с продукцией на протяжении всего жизненного цикла пользователей.

В перспективе HMS Core сохранит свою приверженность инновационным и открытым решениям, облегчающим разработку приложений с улучшенными сервисами, совершенствующими инновационный и операционный потенциал приложений для повышения качества обслуживания пользователей и закладывающими основу для всеобъемлющей экосистемы приложений.

Более подробная информация о платформе HMS Core представлена на странице HUAWEI Developers (huawei.com)

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1756855/HMS_Core.jpg

SOURCE Huawei consumer business group