HMS Core présente ses capacités ouvertes orientées vers l'avenir lors du salon MWC 2022 de Barcelone, dans le but de permettre aux développeurs de créer l'application idéale

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- L'écosystème HMS Core a été dévoilé au public lors du salon MWC 2022 de Barcelone, qui se déroule du 28 février au 3 mars 2022, dans le cadre d'expositions dans trois kiosques du hall 1 du Fira Gran Via. Les trois kiosques présentent les toutes nouvelles capacités ouvertes du HMS Core 6 et mettent en lumière deux types de services : ceux adaptés pour le graphisme et le montage vidéo, l'affichage de produits en 3D et les jeux vidéo; et ceux conçus pour favoriser une amélioration des opérations et une croissance accélérée au moyen de l'ouverture de session, des notifications poussées, des paiements et de l'analyse des données. Ces services répondent aux besoins de base des développeurs d'aujourd'hui qui cherchent à créer des applications parfaites.