HMS Core představuje na veletrhu MWC Barcelona 2022 otevřené možnosti zaměřené na budoucnost, jež umožňují vývojářům vytvářet ideální aplikace

BARCELONA, Španělsko, 3. března 2022 /PRNewswire/ – Společnost HMS Core se představuje veřejnosti na veletrhu MWC 2022 v Barceloně, kde od 28. února do 3. března vystavuje na třech stáncích v hale 1 ve Fira Gran Via. Na třech stáncích se představují zbrusu nové otevřené možnosti, které se objevily v HMS Core 6, a zdůrazňují dva typy služeb, konkrétně služby přizpůsobené pro grafiku a video, 3D zobrazení produktů a hry; plus služby určené pro zlepšení provozu a urychlení růstu prostřednictvím přihlašování, vynucených oznámení, plateb a analýzy dat. Tyto služby řeší základní potřeby dnešních vývojářů při vytváření ideálních aplikací.