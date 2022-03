HMS Core prezentuje na targach MWC Barcelona 2022 przyszłościowe, otwarte możliwości, które pozwolą programistom tworzyć idealne aplikacje

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- HMS Core został oficjalnie zaprezentowany na odbywających się w dniach od 28 lutego do 3 marca targach MWC 2022 w Barcelonie na trzech stoiskach w hali 1 Fira Gran Via. Na tych stoiskach prezentowane są zupełnie nowe, otwarte możliwości HMS Core 6 i dwa rodzaje usług, czyli rozwiązania dostosowane do grafiki i wideo, wyświetlania produktów 3D i gier; funkcje przeznaczone do usprawnienia operacji i przyspieszenia rozwoju poprzez logowanie, powiadomienia push, płatności i analizę danych. Powyższe usługi odpowiadają na podstawowe potrzeby dzisiejszych programistów w zakresie tworzenia optymalnych aplikacji.