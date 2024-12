Hohem iSteady M7, le support IA ultime pour la réalisation mobile de vidéos

NEW YORK, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hohem, un chef de file des supports pour téléphones et caméras, lance aujourd'hui le iSteady M7 AI Tracking Smartphone Gimbal.

Hohem iSteady M7 Intro Video

L'iSteady M7 est prêt à révolutionner la vidéo mobile. Il s'agit d'un maître créatif basé sur l'IA qui excelle dans le suivi, le fonctionnement, le mouvement du support, la capacité de charge, la stabilité et les effets d'éclairage. Il est doté d'un tracker IA avancé qui permet de suivre n'importe quel sujet à l'aide de la caméra native et d'une télécommande à écran tactile détachable pour une prévisualisation en temps réel et une sélection intuitive de la cible de suivi.

Tracker IA avancé : suivez n'importe quel sujet, dans toutes les applications

Le tracker IA avancé permet aux utilisateurs de suivre n'importe quel sujet, y compris des personnes, des véhicules, des bâtiments, des animaux et d'autres objets. Contrairement au suivi IA dépendant d'une application, le suivi IA intégré de l'iSteady M7 élimine le besoin de télécharger une application ou d'établir une connexion Bluetooth. Cela garantit la compatibilité avec n'importe quel smartphone ou application, ce qui est idéal pour les utilisateurs qui souhaitent faire des images de suivi via leurs applications de caméra préférées, ou se maintenir parfaitement centrés pendant les flux en direct, les conférences ou même les sports extrêmes.

Le tracker IA est magnétique et réversible pour les prises de vue avant et arrière. Doté d'un contrôle gestuel et d'un puissant algorithme de suivi IA, iSteady M7 assure une identification précise et un suivi optimal, permettant une rectification automatique même lorsque le sujet est bloqué ou sort du cadre.

Télécommande à écran tactile : Visualiser le flux de la caméra et sélectionner la cible de suivi

La télécommande à écran tactile détachable a une portée de contrôle atteignant dix mètres. Son écran tactile couleur permet aux utilisateurs de visualiser le flux de la caméra en temps réel et de sélectionner la cible de suivi à distance, ce qui rend la réalisation de vidéos en solo avec des caméras arrière plus pratique que jamais.

Le contrôle du suivi IA à l'aide de la télécommande est intuitif. Les utilisateurs peuvent verrouiller leur visage, leurs mains ou un objet en tapant simplement sur l'écran tactile. Cette fonction innovante est particulièrement utile pour les créateurs tels que les artistes et les artisans qui souhaitent mettre en valeur des éléments spécifiques, tels que leurs mains, sans distraction. La télécommande à écran tactile prend également en charge la composition personnalisée, ce qui permet aux utilisateurs de centrer ou de positionner le sujet exactement là où ils le souhaitent pendant le suivi IA.

Un partenaire polyvalent pour la réalisation de vidéos : des possibilités créatives infinies

iSteady M7 comprend une perche d'extension intégrée de 193mm, un avantage peu commun dans les supports de smartphone de qualité professionnelle. Lorsqu'elle est déployée, il fonctionne comme une mini-flèche, ce qui permet de réaliser facilement des photos de groupe, des prises de vue aériennes et des films en contre-plongée.

En plus de la perche d'extension, iSteady M7 est un partenaire polyvalent avec une lumière d'appoint CCT et RGB intégrée, offrant des effets d'éclairage à 360 degrés pour améliorer différentes scènes, tandis que sa charge utile améliorée de 500g permet de fixer des accessoires tels que des objectifs externes, des microphones et des poignées de maintien.

Disponibilité

L'iSteady M7 AI Tracking Smartphone Gimbal de Hohem est vendu au prix de 299 dollars et est maintenant disponible à l'achat sur la boutique officielle, la page officielle Amazon, et chez les revendeurs agréés. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez visiter le site web de Hohem, ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Site web : https://www.hohem.com/product/isteady-m7

Hohem Store : https://store.hohem.com/products/hohem-isteady-m7-big-phone-gimbal

Instagram : https://www.instagram.com/hohem_global

TikTok : https://www.tiktok.com/@hohem_global

YouTube : https://www.youtube.com/@hohemglobal

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Uw_SwhLvgQU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2460783/Logo.jpg