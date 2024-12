Hohem iSteady M7, najlepszy gimbal działający w oparciu o AI do mobilnego kręcenia filmów

NOWY JORK, 11 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Hohem, czołowa marka produktów typu gimbal do telefonów i kamer, wprowadziła dziś na rynek gimbal do smartfonów z funkcją śledzenia ruchu opartą na AI iSteady M7.

Hohem iSteady M7 Intro Video

iSteady M7 jest gotowy, aby zrewolucjonizować mobilne kręcenie filmów. To mistrz kreatywności działający w oparciu o AI zapewniający doskonałą jakość śledzenia ruchu z wykorzystaniem AI, wygodną obsługę, płynność ruchów gimbala, większy udźwig, lepszą stabilność i efekty świetlne. Urządzenie wyposażono w zaawansowaną funkcję śledzenia ruchu w oparciu o AI, który podąża za obiektem za pośrednictwem natywnej kamery, oraz pilot ze zdejmowanym ekranem dotykowym zapewniający podgląd w czasie rzeczywistym i intuicyjny wybór obiektu do śledzenia.

Zaawansowana funkcja śledzenia ruchu w oparciu o AI: śledź dowolny obiekt we wszystkich aplikacjach

Zaawansowana funkcja śledzenia ruchu z wykorzystaniem AI umożliwia użytkownikom podążanie kamerą za dowolnym obiektem, w tym m.in. za osobami, pojazdami, budynkami, zwierzętami. W przeciwieństwie do śledzenia ruchu z wykorzystaniem AI zależnego od aplikacji wbudowany w iSteady M7 tracker AI eliminuje potrzebę pobierania aplikacji czy nawiązywania połączenia Bluetooth. Zapewnia to kompatybilność urządzenia z dowolnym smartfonem lub aplikacją, co czyni je idealnym do rejestrowania ujęć z trackingu za pośrednictwem ulubionych aplikacji do kamer lub zachowania doskonale wyśrodkowanego kadru podczas transmisji na żywo, konferencji, a nawet przy nagrywaniu sportów ekstremalnych.

Tracker AI jest magnetyczny i dwustronny, do ujęć z przodu i z tyłu. Urządzenie iSteady M7, wyposażone w sterowanie oparte na gestach i solidny algorytm, zapewnia precyzyjną identyfikację i płynne śledzenie ruchu, z automatyczną korektą również w przypadku, gdy dojdzie do zablokowania obiektu lub znajdzie się on poza kadrem.

Pilot z ekranem dotykowym: przeglądaj obraz z kamery i wybierz obiekt do śledzenia

Pilot ze zdejmowanym ekranem dotykowym obsługuje zasięg do 10 metrów. Ekran dotykowy z pełną gamą kolorów umożliwia użytkownikom przeglądanie obrazu z kamery w czasie rzeczywistym i zdalne wybieranie obiektu do śledzenia, co czyni samodzielne nagrywanie filmów z użyciem tylnych kamer jeszcze prostszym.

Sterowanie z użyciem AI za pomocą pilota jest intuicyjne. Użytkownicy mogą skupić obraz na twarzy, dłoniach lub przedmiocie - wystarczy dotknięcie ekranu. Ta innowacyjna funkcja jest szczególnie użyteczna dla twórców - artystów i przedstawicieli rzemiosła, którzy chcą zwrócić uwagę na określone elementy, na przykład na swoje dłonie, bez innych rozpraszających elementów. Pilot z ekranem dotykowym pozwala również na korzystanie z dostosowanej do indywidualnych preferencji kompozycji, dzięki czemu podczas śledzenia ruchu w oparciu o AI przedmiot może być umieszczony w centrum lub w dowolnie wybranej pozycji.

Wszechstronny partner twórców filmów: uwolnij nieograniczone kreatywne możliwości

iSteady M7 wyposażono we wbudowany wysięgnik o długości 193 mm, co stanowi rzadko spotykany atut wśród profesjonalnych gimbali do smartfonów. Po rozłożeniu wysięgnik działa jak minikran, który umożliwia łatwe wykonywanie zdjęć grupowych, ujęć z powietrza i z niskiego kąta.

Oprócz wysięgnika iSteady M7 zapewnia różnorodne wsparcie procesu filmowania dzięki połączeniu skorelowanej temperatury barwowej (CCT) i światła wypełniającego RGB, które zapewnia efekty świetlne w pełnym zakresie 360 stopni poprawiające wygląd różnego rodzaju scen, zaś zwiększony udźwig 500 g umożliwia podłączenie takich akcesoriów jak zewnętrzne obiektywy, mikrofony i rękojeści.

Dostępność

Gimbale do smartfonów z funkcją śledzenia ruchu w oparciu o AI Hohem iSteady M7 są już dostępne do nabycia za 299 $ w oficjalnym sklepie Hohem, oficjalnym sklepie Amazon oraz u autoryzowanych sprzedawców detalicznych. Więcej informacji o produkcie na stronie internetowej Hohem lub w mediach społecznościowych firmy.

