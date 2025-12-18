Holand Automotive Group объявляет о продаже Ferrari Rancho Mirage группе Lapis Automotive Group

МОНРЕАЛЬ, 18 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group сегодня объявила о продаже Ferrari Rancho Mirage группе Lapis Automotive Group, которую возглавляет Тодд Блу (Todd Blue), в результате совместного и тщательно продуманного процесса, реализованного в тесном сотрудничестве с компанией Ferrari North America.

Сделка была завершена при полном информировании, поддержке и одобрении со стороны Ferrari, что отражает общую приверженность долгосрочному ответственному управлению брендом, региональному опыту и операционному совершенству.

Gad Bitton, President & CEO of Holand Automotive Group
Gad Bitton, President & CEO of Holand Automotive Group
Holand Automotive Group logo
Holand Automotive Group logo

Тодд Блу обладает богатым опытом работы на рынке Палм-Спрингс и долины Коачелла, он ранее занимал должность генерального директора Indigo Auto Group, где успешно построил уважаемую платформу продажи автомобилей класса люкс, которую затем покинул. Давние профессиональные отношения между Тоддом Блу и Гэдом Биттоном, президентом и генеральным директором Holand Automotive Group, привели к общему убеждению, что Lapis Automotive Group имеет хорошие возможности для будущего руководства компанией Ferrari Rancho Mirage. 

«После тщательного рассмотрения и при поддержке Ferrari мы определили, что сейчас самое подходящее время для передачи бизнеса владельцу, обладающему сильной ориентацией на местный рынок и большим опытом, — сказал Гэд Биттон. — Это решение отражает нашу обязанность действовать в интересах бренда в долгосрочной перспективе и наше стратегическое видение».

Holand Automotive Group отметила, что в большой степени сезонный характер рынка и потребность в постоянном лидерстве на месте сделали выбор местного собственника наиболее эффективным путем к достижению устойчивого успеха.

Группа сохраняет твердую приверженность Калифорнии, продолжая владеть и управлять компанией Ferrari South Bay в Торрансе, дилерским центром с высокими показателями, обслуживающим рынок большого Лос-Анджелеса. Holand Automotive Group продолжит оценивать возможности роста по всей Калифорнии и на других рынках крупных мегаполисов в соответствии со стратегией бренда Ferrari.

«Мы сохраняем глубокую приверженность Ferrari и нашему давнему партнерству», — добавил Гэд Биттон.

Эта сделка подчеркивает дисциплинированный подход Holand Automotive Group к управлению портфелем и ее ориентацию на долгосрочный рост, масштаб и плотность рынков США и Европы.

О Holand Automotive Group

Holand Automotive Group — это глобальная организация, занимающаяся розничной продажей автомобилей, которая представляет ведущие бренды ультрароскошных и спортивных автомобилей, включая Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW, McLaren и Maserati. Группа известна своим дисциплинированным ответственным управлением, стратегическим видением и стремлением к совершенству.

За дополнительной информацией обращайтесь к Анастасии Панайоту (Anastasia Panayotou), 514-867-3199, [email protected].

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2847054/Holand_Automotive_Group_Holand_Automotive_Group_Announces_the_sa.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2847053/Holand_Automotive_Group_Holand_Automotive_Group_Announces_the_sa.jpg

