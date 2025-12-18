Holand Automotive Group ogłasza sprzedaż Ferrari Rancho Mirage na rzecz Lapis Automotive Group

MONTREAL, 18 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Holand Automotive Group ogłosiła dzisiaj sprzedaż Ferrari Rancho Mirage na rzecz Lapis Automotive Group, kierowanej przez Todda Blue, po wspólnym i starannie przemyślanym procesie przeprowadzonym w ścisłej współpracy z Ferrari North America.

Transakcja została sfinalizowana przy pełnej wiedzy, wsparciu i zgodzie Ferrari, co jest odzwierciedleniem wspólnego zaangażowania w długoterminowe zarządzanie marką, regionalną wiedzę specjalistyczną i doskonałość operacyjną.

Gad Bitton, President & CEO of Holand Automotive Group Holand Automotive Group logo

Todd Blue wnosi bogate doświadczenie na rynku Palm Springs i Coachella Valley. Jako były dyrektor generalny Indigo Auto Group z sukcesem stworzył i sprzedał cieszącą się dużym uznaniem platformę luksusowych samochodów. Wieloletnia współpraca zawodowa między Toddem Blue i Gad Bittonem, prezesem i dyrektorem generalnym Holand Automotive Group, zaowocowała wspólnym przekonaniem, że Lapis Automotive Group doskonale nadaje się do tego, by stanąć na czele Ferrari Rancho Mirage.

„Po wnikliwej analizie i przy pełnym poparciu Ferrari uznaliśmy, że nadszedł właściwy moment, aby przekazać firmę właścicielowi, który jest mocno skupiony na lokalnym rynku i posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną - powiedział Gad Bitton. - Ta decyzja jest wyrazem naszej odpowiedzialności za działanie w najlepszym długoterminowym interesie marki i naszej wizji strategicznej".

Grupa Holand Automotive podkreśliła, że ze względu na silną sezonowość rynku i potrzebę stałego kierownictwa na miejscu, przekazanie firmy lokalnemu właścicielowi jest najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie trwałego sukcesu.

Grupa pozostaje mocno zaangażowana w działalność w Kalifornii i nadal jest właścicielem oraz operatorem Ferrari South Bay w Torrance, dobrze prosperującego salonu obsługującego rynek aglomeracji Los Angeles. Holand Automotive Group zamierza nadal poszukiwać możliwości rozwoju w Kalifornii i innych dużych aglomeracjach miejskich, zgodnych z profilem marki Ferrari.

„Nadal będziemy wspierać Ferrari i dbać o naszą długoletnią współpracę" - dodał Gad Bitton.

Ta transakcja pokazuje, jak Holand Automotive Group podchodzi do zarządzania swoim portfolio i jak ważne są dla niej długoterminowy rozwój, skala i obecność na rynku w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Holand Automotive Group

Holand Automotive Group to globalna organizacja zajmująca się sprzedażą detaliczną samochodów, reprezentująca czołowe marki ultraluksusowe i sportowe, w tym Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW, McLaren i Maserati. Grupa znana jest z dyscypliny zarządzania, strategicznej wizji i dążenia do doskonałości.

KONTAKT: Anastasia Panayotou, tel.: 514-867-3199, e-mail: [email protected].

