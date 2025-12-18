Holand Automotive Group oznamuje predaj Ferrari Rancho Mirage skupine Lapis Automotive Group

News provided by

Holand Automotive Group

Dec 18, 2025, 11:19 ET

MONTREAL, 18. december 2025 /PRNewswire/ -- Skupina Holand Automotive Group dnes oznámila predaj dílerstva Ferrari Rancho Mirage skupine Lapis Automotive Group pod vedením Todda Bluea. Stalo sa tak po spoločnom a starostlivo zváženom procese realizovanom v úzkej spolupráci s Ferrari North America. 

Transakcia bola uzavretá s plným vedomím, podporou a súhlasom spoločnosti Ferrari, čo odráža spoločný záväzok k dlhodobému smerovaniu značky, regionálnym znalostiam a prevádzkovej excelentnosti.

Continue Reading
Gad Bitton, President & CEO of Holand Automotive Group
Gad Bitton, President & CEO of Holand Automotive Group
Holand Automotive Group logo
Holand Automotive Group logo

Todd Blue predtým pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti Indigo Auto Group, kde úspešne vybudoval a ukončil svoju činnosť s vysoko rešpektovanou platformou pre luxusné automobily. Prináša tak bohaté skúsenosti na trhu v Palm Springs a Coachella Valley. Dlhodobý profesionálny vzťah Todda Bluea a Gada Bittona, prezidenta a generálneho riaditeľa skupiny Holand Automotive Group, viedol k spoločnému presvedčeniu, že Lapis Automotive Group je v dobrej pozícii na vedenie Ferrari Rancho Mirage do budúcnosti. 

„Po dôkladnom zvážení a so súhlasom spoločnosti Ferrari sme dospeli k záveru, že nastal správny čas na prechod podniku na majiteľa so silným lokálnym zameraním a odbornými znalosťami," povedal Gad Bitton. „Toto rozhodnutie odráža našu zodpovednosť konať v najlepšom dlhodobom záujme značky aj našej strategickej vízie."

Skupina Holand Automotive Group poznamenala, že kvôli vysoko sezónnemu charakteru trhu a potrebe neustáleho líderstva na mieste je lokálne vlastníctvo najefektívnejšiou cestou k trvalému úspechu.

Skupina zostáva pevne odhodlaná pôsobiť v Kalifornii a naďalej vlastní a prevádzkuje Ferrari of South Bay v Torrance, vysokovýkonné dílerstvo, ktoré obsluhuje širší trhu v Los Angeles. Holand Automotive Group bude pokračovať vo vyhodnocovaní príležitostí na rast v Kalifornii aj na ďalších významných metropolitných trhoch, ktoré sú prepojené so značkou Ferrari.

„Sme naďalej hlboko oddaní značke Ferrari a nášmu dlhodobému partnerstvu," dodal Gad Bitton.

Táto transakcia podčiarkuje disciplinovaný prístup skupiny Holand Automotive Group k riadeniu portfólia a jej zameranie na dlhodobý rast, rozsah a hustotu trhu v Spojených štátoch a Európe.

O skupine Holand Automotive Group

Holand Automotive Group je globálna maloobchodná organizácia pre automobilový trh, ktorá zastupuje popredné ultraluxusné a výkonné značky vrátane Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW, McLaren a Maserati. Skupina je známa svojím disciplinovaným riadením, strategickou víziou a záväzkom k excelentnosti.

Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na Anastasiu Panayotou na telefónnom čísle 514-867-3199 alebo na adrese [email protected].

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2847054/Holand_Automotive_Group_Holand_Automotive_Group_Announces_the_sa.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2847053/Holand_Automotive_Group_Holand_Automotive_Group_Announces_the_sa.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Holand Automotive Group anuncia la venta de Ferrari Rancho Mirage a Lapis Automotive Group

Holand Automotive Group anuncia la venta de Ferrari Rancho Mirage a Lapis Automotive Group

Holand Automotive Group ha anunciado hoy la venta de Ferrari Rancho Mirage a Lapis Automotive Group, dirigido por Todd Blue, tras un proceso...
Holand Automotive Group oznamuje prodej Ferrari Rancho Mirage společnosti Lapis Automotive Group

Holand Automotive Group oznamuje prodej Ferrari Rancho Mirage společnosti Lapis Automotive Group

Holand Automotive Group dnes po pečlivém zvážení a spolupráci s Ferrari North America oznámila prodej Ferrari Rancho Mirage společnosti Lapis...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Financing Agreements

Financing Agreements

News Releases in Similar Topics