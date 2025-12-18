Holand Automotive Group oznamuje predaj Ferrari Rancho Mirage skupine Lapis Automotive Group
News provided byHoland Automotive Group
Dec 18, 2025, 11:19 ET
MONTREAL, 18. december 2025 /PRNewswire/ -- Skupina Holand Automotive Group dnes oznámila predaj dílerstva Ferrari Rancho Mirage skupine Lapis Automotive Group pod vedením Todda Bluea. Stalo sa tak po spoločnom a starostlivo zváženom procese realizovanom v úzkej spolupráci s Ferrari North America.
Transakcia bola uzavretá s plným vedomím, podporou a súhlasom spoločnosti Ferrari, čo odráža spoločný záväzok k dlhodobému smerovaniu značky, regionálnym znalostiam a prevádzkovej excelentnosti.
Todd Blue predtým pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti Indigo Auto Group, kde úspešne vybudoval a ukončil svoju činnosť s vysoko rešpektovanou platformou pre luxusné automobily. Prináša tak bohaté skúsenosti na trhu v Palm Springs a Coachella Valley. Dlhodobý profesionálny vzťah Todda Bluea a Gada Bittona, prezidenta a generálneho riaditeľa skupiny Holand Automotive Group, viedol k spoločnému presvedčeniu, že Lapis Automotive Group je v dobrej pozícii na vedenie Ferrari Rancho Mirage do budúcnosti.
„Po dôkladnom zvážení a so súhlasom spoločnosti Ferrari sme dospeli k záveru, že nastal správny čas na prechod podniku na majiteľa so silným lokálnym zameraním a odbornými znalosťami," povedal Gad Bitton. „Toto rozhodnutie odráža našu zodpovednosť konať v najlepšom dlhodobom záujme značky aj našej strategickej vízie."
Skupina Holand Automotive Group poznamenala, že kvôli vysoko sezónnemu charakteru trhu a potrebe neustáleho líderstva na mieste je lokálne vlastníctvo najefektívnejšiou cestou k trvalému úspechu.
Skupina zostáva pevne odhodlaná pôsobiť v Kalifornii a naďalej vlastní a prevádzkuje Ferrari of South Bay v Torrance, vysokovýkonné dílerstvo, ktoré obsluhuje širší trhu v Los Angeles. Holand Automotive Group bude pokračovať vo vyhodnocovaní príležitostí na rast v Kalifornii aj na ďalších významných metropolitných trhoch, ktoré sú prepojené so značkou Ferrari.
„Sme naďalej hlboko oddaní značke Ferrari a nášmu dlhodobému partnerstvu," dodal Gad Bitton.
Táto transakcia podčiarkuje disciplinovaný prístup skupiny Holand Automotive Group k riadeniu portfólia a jej zameranie na dlhodobý rast, rozsah a hustotu trhu v Spojených štátoch a Európe.
O skupine Holand Automotive Group
Holand Automotive Group je globálna maloobchodná organizácia pre automobilový trh, ktorá zastupuje popredné ultraluxusné a výkonné značky vrátane Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce Motor Cars, BMW, McLaren a Maserati. Skupina je známa svojím disciplinovaným riadením, strategickou víziou a záväzkom k excelentnosti.
Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na Anastasiu Panayotou na telefónnom čísle 514-867-3199 alebo na adrese [email protected].
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2847054/Holand_Automotive_Group_Holand_Automotive_Group_Announces_the_sa.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2847053/Holand_Automotive_Group_Holand_Automotive_Group_Announces_the_sa.jpg
Share this article