Hollyland dévoile le Solidcom C1 Pro, le premier système de casque intercom sans fil en duplex intégral à double micro avec ENC

SHENZHEN, Chine, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hollyland, le principal fournisseur de solutions sans fil, a dévoilé le Solidcom C1 Pro, le premier système d'intercom sans fil en duplex intégral à double micro avec réduction du bruit environnant (ENC). Amélioré par rapport à son prédécesseur, le Solidcom C1 Pro offre une expérience de communication d'équipe révolutionnaire grâce à la technologie ENC et à la fonction Push-to-Talk (PTT). Ce système de casque de nouvelle génération est doté de la technologie avancée DECT 6.0, d'une gamme audio à large bande de 150 Hz à 7 kHz, d'une portée fiable jusqu'à 350 m (1 100 pieds) pour 2 à 9 personnes et d'un design portable sans émetteur à la ceinture.

Le système Solidcom C1 Pro est considéré comme la solution idéale pour faire face aux environnements bruyants à extrêmement bruyants tels que les activités de culte, les festivals de musique, les événements sportifs, les productions vidéo ou autres performances. Plus important encore, la version Pro est entièrement compatible avec le Solidcom C1 , ce qui signifie que les utilisateurs peuvent ajouter les casques Pro au système C1 existant pour améliorer l'expérience d'intercom sur site.

Un son clair grâce à l'ENC

Le Solidcom C1 Pro change véritablement la donne avec sa technologie ENC intégrée. Il suffit d'activer l'interrupteur ENC pour que la magie opère. Chaque casque est équipé de DEUX micros : le micro principal unidirectionnel capte la voix de l'orateur et, simultanément, le micro secondaire omnidirectionnel enregistre les niveaux de bruit de fond sur 360°. Grâce à un processus utilisant l'algorithme ENC avancé, le bruit de fond peut être réduit jusqu'à 20 dB, ce qui garantit à votre équipe un son clair comme du cristal pendant les discussions. Pour tester son utilisation pratique, Hollyland a invité plus de 10 groupes religieux à essayer le Solidcom C1 Pro pendant 2 mois et a reçu d'excellents commentaires de leur part. N'hésitez pas à consulter l'étude de cas : Awaken Church x Hollyland.

Options flexibles de sourdine/parole et fonction PTT

Outre le fait que la perche du microphone se déplace vers le haut ou le bas pour passer du mode TALK au mode MUTE, Hollyland a ajouté la fonction PTT pour une flexibilité opérationnelle supplémentaire. En appuyant simplement sur le bouton TALK/MUTE, les utilisateurs mettent en sourdine le système d'intercom, et en appuyant et en maintenant le bouton TALK/MUTE, les utilisateurs activent la fonction PTT. Comme pour l'utilisation d'un talkie-walkie, les risques d'interrompre ou de parler en même temps que la conversation ou la communication en cours sont pratiquement éliminés.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

Système ENC à deux microphones

Bouton TALK/MUTE avec fonction PTT

Portée stable de 350 m (1 100 pieds) en mode LOS

(1 100 pieds) en mode LOS Bande DECT 6.0 et 1.9 GHz

Poids d'environ 170 g (avec batterie)

Autonomie du casque à distance de 10 heures, autonomie du casque principal de 6 heures (avec 3 casques à distance)

Fonction de regroupement A & B (version Hub uniquement)

Utilisation polyvalente en cascade avec d'autres systèmes d'intercom filaires (version Hub uniquement)

« Le Solidcom C1 2022 établit une nouvelle référence sur le marché des systèmes d'intercom sans fil et devient rapidement le numéro un des ventes de la catégorie. C'est un formidable encouragement pour tous les Hollylanders, nous poussant à améliorer sans cesse l'expérience utilisateur pour atteindre un niveau supérieur », a déclaré Chris Zhu, directeur produit chez Hollyland. « Il y a quelques mois, une équipe de production nous a contactés pour nous demander si nous pouvions résoudre le problème de communication des équipes de techniciens du secteur audiovisuel qui doivent faire face à des manifestations extrêmement bruyantes. Résultat, voici le Solidcom C1 Pro, et maintenant nous sommes impatients de voir comment le marché va réagir ! »

Disponibilité et prix

La version non-hub de Solidcom C1 Pro (2S-8S) est disponible dès maintenant.

La version hub sera disponible à la mi-avril.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://hollyland.info/3JiE6ox

À PROPOS DE HOLLYLAND TECHNOLOGY

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. offre à ses clients du monde entier des solutions sans fil professionnelles grâce à des transmissions vidéo sans fil, des intercoms sans fil et des microphones sans fil depuis 2013. Pour plus d'informations, consultez www.hollyland-tech.com , Hollyland sur Facebook , Hollyland sur Instagram .

