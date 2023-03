Hollyland Lança Solidcom C1 Pro, o primeiro Wireless Dual-Mic ENC Intercom Headset System do mundo

SHENZHEN, China, 8 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- A Hollyland, fornecedora líder de soluções sem fio, anunciou o Solidcom C1 Pro, o primeiro sistema de intercomunicação com Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC) de microfone duplo sem fio full-duplex. Como uma atualização sobre seu antecessor, o Solidcom C1 Pro oferece uma experiência inovadora de comunicação em equipe com a tecnologia ENC e a função Push-to-Talk (PTT). Este sistema de headset de última geração apresenta a avançada tecnologia DECT 6.0, uma faixa de áudio de banda larga de 150 Hz a 7 kHz, uma faixa de LOS confiável de até 1.100 pés (350 m) para 2 a 9 pessoas e um design portátil sem cintos.

O sistema Solidcom C1 Pro é considerado a solução perfeita para lidar com ambientes barulhentos a extremamente barulhentos, como atividades religiosas, festivais de música, eventos esportivos, produções de vídeo ou outras apresentações. Mais importante, a versão Pro é totalmente compatível com o Solidcom C1, o que significa que os usuários podem adicionar os headsets Pro ao sistema C1 existente para melhorar a experiência de intercomunicação no local.

ENC-powered Clear Audio

O Solidcom C1 Pro é um verdadeiro divisor de águas com tecnologia ENC integrada. Basta ativar o interruptor ENC e liberar a magia. Cada fone de ouvido tem DOIS microfones — o microfone principal unidirecional captura o alcance da voz do locutor e, simultaneamente, o microfone secundário omnidirecional registra os níveis de ruído de fundo em 360°. Por meio de um processo com o algoritmo avançado ENC, o ruído de fundo pode ser diminuído em até 20 dB, o que garante à sua equipe um som cristalino durante a conversa em equipe. Para testar o uso prático, Hollyland convidou mais de 10 equipes de igrejas para experimentar o Solidcom C1 Pro por 2 meses e recebeu um ótimo feedback deles. Sinta-se à vontade para analisar o estudo de caso: Awaken Church x Hollyland.

Opções Flexíveis de Mudo/Fala e Função PTT

Além da haste do microfone se mover para cima ou para baixo para alternar entre os modos FALAR e MUTAR, a Hollyland adicionou a função PTT para maior flexibilidade operacional. Ao simplesmente pressionar o botão FALAR/MUTAR, os usuários silenciam o sistema de intercomunicação e, ao pressionar e segurar o botão FALAR/MUTAR, os usuários ativam a função PTT. Semelhante ao uso de um walkie-talkie, os riscos de interromper ou falar por cima de um diálogo ou comunicação existente são praticamente eliminados.

RESUMO DOS PRINCIPAIS RECURSOS:

Dual-Mic ENC

Botão FALAR/MUTAR com Funcionalidade PTT

Alcance LOS Estável de 1.100 pés ( 350 m )

) Banda DECT 6.0 e 1.9 GHz

Peso cerca de 170 g (com bateria)

Tempo de Operação do Fone de Ouvido Remoto de 10 horas, Tempo de Operação do Fone de Ouvido Mestre de 6 horas (com 3 Fones de Ouvido Remotos)

A&B Grouping Function (Hub Version Only)

Cascata Versátil com Outros Wired Intercom Systems (Hub Version Only)

"O Solidcom C1 2022 estabelece uma nova referência para o mercado de intercomunicação sem fio e rapidamente se torna o mais vendido da categoria. É um grande encorajamento para todos os Hollylanders, inspirando-nos a melhorar continuamente a experiência do usuário para o próximo nível", disse o diretor de Hollyland Product, Chris Zhu, "Alguns meses atrás, uma equipe de produção entrou em contato e perguntou se poderíamos resolver o problema de comunicação para Equipes de técnicos de A&V lidando com eventos extremamente barulhentos. Assim vem o Solidcom C1 Pro, e agora estamos entusiasmados em ver como o mercado reagirá!"

Disponibilidade e Preços

A versão não hub do Solidcom C1 Pro (2S-8S) já está disponível.

Aliexpress for global: https://hollyland.info/3F4bZa6

A versão hub estará disponível em meados de abril.

Saiba mais: https://hollyland.info/3JiE6ox

SOBRE A HOLLYLAND TECHNOLOGY

A Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. capacita clientes globais com soluções profissionais sem fio com transmissões de vídeo sem fio, intercomunicadores sem fio e microfones sem fio, desde o ano de 2013. Para mais informações, acesse www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

