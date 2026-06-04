Hollyland présente l'Astra P1, une caméra 4K panoramique, inclinable et zoomable conçue pour les grandes salles et les productions en direct

SHENZHEN, Chine, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland a présenté l'Astra P1, une nouvelle caméra PTZ (panoramique, inclinable et zoomable) automatique 4K conçue pour la diffusion et l'enregistrement professionnels en direct dans les églises, les auditoriums ou d'autres environnements de production de grande envergure. Conçue pour les espaces où les longues distances de tournage, la lumière changeante et les opérateurs de caméra limités peuvent rendre difficile la capture de haute qualité, l'Astra P1 combine l'imagerie UHD 4K60, la détection faciale AE, le zoom optique x30, le suivi automatique IA, le NDI ®|HX3 intégré, et le contrôle basé sur un navigateur dans une seule solution professionnelle.

Watch how the Astra P1 simplifies live production in churches, auditoriums, and large indoor venues with AI tracking, 30x optical zoom, and Face Detection AE. Speed Speed The Astra P1 combines AI tracking, Face Detection AE, and 30x optical zoom for professional live production in large indoor venues.

Une exposition qui suit le sujet

L'un des principaux atouts de l'Astra P1 est qu'elle garantit une exposition correcte lors de prises de vue dans des environnements lumineux dynamiques. Dans les grandes salles, les caméras PTZ traditionnelles déterminent souvent l'exposition en fonction de l'éclairage de fond. Mais cela peut avoir pour conséquence que les visages des personnes apparaissent trop sombres ou surexposés lorsque les présentateurs se déplacent dans des zones faiblement éclairées ou à contre-jour.

L'AE à verrouillage facial de l'Astra P1 résout ce problème en utilisant le visage de la personne comme point de référence de l'exposition, ce qui permet de conserver une luminosité stable même lorsque les conditions d'éclairage changent. Pour les productions en direct à grande échelle, cela permet d'obtenir des séquences plus cohérentes et plus professionnelles lorsque le sujet se déplace.

Clarté à longue portée avec un suivi plus intelligent

L'Astra P1 est conçue pour les réalités pratiques des grandes salles, où l'emplacement de la caméra est souvent restreint et où il n'est pas toujours possible d'avoir un accès proche du sujet. Son zoom optique x30 et son ouverture jusqu'à f/1,6 sont conçus pour offrir des gros plans clairs à longue distance tout en conservant les détails 4K. Associée à un zoom numérique x16 et à une précision de préréglage de 0,1°, la caméra offre aux équipes de production une plus grande flexibilité lors de la couverture de grandes églises, de salles, de scènes et d'espaces événementiels, à partir de positions de caméra arrière ou fixes.

Pour réduire encore la charge de travail manuel, l'Astra P1 comprend deux modes de suivi automatique optimisé par l'IA. Le premier mode, Presenter Tracking, utilise la logique humaine, y compris la reconnaissance de la posture et des mouvements, pour suivre l'orateur et distinguer le sujet de l'arrière-plan. Le second, Zone Tracking, permet aux utilisateurs de définir jusqu'à quatre zones clés dans un lieu pour des transitions fluides et automatisées lorsque la cible se déplace. Ensemble, ces caractéristiques sont conçues pour aider un seul opérateur à couvrir de grands espaces plus efficacement tout en réduisant la nécessité d'un réglage manuel constant.

La qualité de l'image reste au cœur de l'Astra P1. Le système d'imagerie UHD 4K, 60fps et le capteur 1/1,8" de la caméra permettent d'obtenir une qualité d'image nette, même dans des conditions d'éclairage limitées ou irrégulières qui sont courantes dans les lieux de spectacle tels que les salles de concert, les églises et les grandes scènes.

Conçue pour les flux de travail professionnels

Pour l'intégration des flux de travail, l'Astra P1 offre aux équipes professionnelles un support NDI®|HX3 prêt à l'emploi, sans connexion en arrière-plan, sans saisie de numéro de série, sans période d'attente ou sans frais cachés. La caméra est conçue pour s'intégrer directement aux flux de travail NDI et est compatible avec vMix, OBS et les systèmes de studio de diffusion professionnels, ce qui permet de rationaliser l'installation et le déploiement dans les environnements de production en direct.

La facilité de contrôle est encore renforcée grâce à la fonction Web Control de Hollyland. Les utilisateurs peuvent ouvrir un navigateur et accéder à distance aux fonctions de panoramique, d'inclinaison, de zoom et à d'autres paramètres grâce à une interface intuitive et facile à utiliser. Les utilisateurs non professionnels tels que les bénévoles, les étudiants et les indépendants peuvent comprendre rapidement le système, ce qui permet de réduire la barrière technique lorsque des opérateurs hautement spécialisés ne sont pas disponibles.

En tant que solution PTZ complète pour la production en direct à grande échelle, l'Astra P1 est positionnée pour aider les équipes événementielles à produire du contenu de manière plus efficace et plus professionnelle grâce à une combinaison de qualité d'image, de suivi automatisé, de connectivité et de facilité d'utilisation. La caméra sera disponible dès le 4 juin au prix de 1 999 dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.hollyland.com/product/astra-p1.

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes d'interphone sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les écrans, les microphones sans fil et les caméras de diffusion en direct. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier dans divers secteurs, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. La société a mis en place un réseau de vente couvrant environ 160 pays et régions, avec le soutien de dizaines de bureaux locaux aux quatre coins du globe. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook et Hollyland Instagram.

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