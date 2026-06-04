Hollyland stellt die Astra P1 vor, eine 4K-PTZ-Kamera, die speziell für große Veranstaltungsorte und Live-Produktionen entwickelt wurde

SHENZHEN, China, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland hat die Astra P1 vorgestellt, eine neue automatische 4K-PTZ-Kamera (Pan-Tilt-Zoom), die für professionelles Live-Streaming und Aufzeichnungen in Kirchen, Auditorien oder anderen großen Produktionsumgebungen entwickelt wurde. Die Astra P1 wurde speziell für Umgebungen entwickelt, in denen große Aufnahmedistanzen, wechselnde Lichtverhältnisse und eine begrenzte Anzahl an Kameraleuten hochwertige Aufnahmen erschweren können. Sie vereint UHD-4K-60-Bildqualität, Gesichtserkennung mit automatischer Belichtung, 30-fachen optischen Zoom, KI-gestützte automatische Nachführung, integriertes NDI®|HX3 und browserbasierte Steuerung in einer professionellen Lösung.

Watch how the Astra P1 simplifies live production in churches, auditoriums, and large indoor venues with AI tracking, 30x optical zoom, and Face Detection AE. Speed Speed The Astra P1 combines AI tracking, Face Detection AE, and 30x optical zoom for professional live production in large indoor venues.

Belichtung, die dem Motiv folgt

Eine der größten Stärken der Astra P1 ist ihre Fähigkeit, bei Aufnahmen in Umgebungen mit wechselnden Lichtverhältnissen stets die richtige Belichtung zu gewährleisten. In großen Innenräumen legen herkömmliche PTZ-Kameras die Belichtung häufig anhand des Hintergrundlichts fest. Dies kann jedoch dazu führen, dass die Gesichter von Personen zu dunkel oder überbelichtet erscheinen, wenn sich die Moderatoren durch Bereiche mit schwachem Licht oder Gegenlicht bewegen.

Die gesichtsbezogene Belichtung der Astra P1 löst dieses Problem, indem sie stattdessen das Gesicht einer Person als Referenzpunkt für die Belichtung verwendet und so dazu beiträgt, die Helligkeit auch bei wechselnden Lichtverhältnissen stabil zu halten. Bei großen Live-Produktionen führt dies zu konsistenteren, professioneller wirkenden Aufnahmen, während sich das Motiv bewegt.

Schärfe auf große Entfernung mit intelligenter Nachführung

Die Astra P1 ist für die praktischen Gegebenheiten großer Veranstaltungsorte konzipiert, wo die Kamerapositionierung oft eingeschränkt ist und ein naher Zugang zum Motiv nicht immer möglich ist. Ihr 30-facher optischer Zoom und die Blende von bis zu f/1,6 sind darauf ausgelegt, klare Nahaufnahmen aus großer Entfernung zu liefern und dabei 4K-Detailgenauigkeit zu bewahren. In Kombination mit dem 16-fachen Digitalzoom und einer Voreinstellungsgenauigkeit von 0,1° bietet die Kamera Produktionsteams mehr Flexibilität bei der Abdeckung großer Kirchen, Hallen, Bühnen und Veranstaltungsräume von hinteren oder festen Kamerapositionen aus.

Um den manuellen Arbeitsaufwand weiter zu reduzieren, verfügt die Astra P1 über zwei Modi für die automatische KI-Verfolgung. Der erste, „Presenter Tracking", nutzt menschenbasierte Logik, einschließlich Haltungs- und Bewegungserkennung, um dem Redner zu folgen und das Motiv vom Hintergrund zu unterscheiden. Der zweite Modus, „Zone Tracking", ermöglicht es dem Benutzer, bis zu vier Schlüsselbereiche in einem Veranstaltungsort festzulegen, um flüssige, automatisierte Übergänge zu erzielen, wenn sich das Zielobjekt bewegt. Zusammen sind diese Funktionen darauf ausgelegt, einem einzelnen Bediener zu helfen, große Räume effizienter abzudecken und gleichzeitig den Bedarf an ständiger manueller Anpassung zu reduzieren.

Die Bildqualität steht bei der Astra P1 im Mittelpunkt. Das UHD-4K-Bildgebungssystem der Kamera mit 60 fps und der 1/1,8-Zoll-Sensor liefern eine scharfe Bildqualität, selbst unter begrenzten oder ungleichmäßigen Lichtverhältnissen, wie sie in Live-Veranstaltungsorten wie Konzerthallen, Kirchen und auf großen Bühnen häufig vorkommen.

Entwickelt für professionelle Workflows

Für die Workflow-Integration bietet die Astra P1 professionellen Teams sofort einsatzbereite NDI®|HX3-Unterstützung – ohne Backend-Anmeldung, Seriennummerneingabe, Wartezeit oder versteckte Gebühren. Die Kamera ist für die direkte Integration in NDI-Workflows konzipiert und mit vMix, OBS sowie professionellen Broadcast-Studiosystemen kompatibel, was die Einrichtung und den Einsatz in Live-Produktionsumgebungen vereinfacht.

Die einfache Steuerung wird durch Hollylands Web Control weiter verbessert. Benutzer können einen Browser öffnen und über eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche aus der Ferne auf Schwenk-, Neige-, Zoom- und andere Einstellungen zugreifen. Nicht-professionelle Anwender wie Freiwillige, Studierende und Freiberufler können das System schnell verstehen, was dazu beiträgt, die technischen Hürden für den Betrieb zu senken, wenn hochspezialisierte Bediener nicht verfügbar sind.

Als komplette PTZ-Lösung für groß angelegte Live-Produktionen ist die Astra P1 darauf ausgelegt, Veranstaltungsteams dabei zu unterstützen, Inhalte effizienter und professioneller zu produzieren – dank einer Kombination aus Bildqualität, automatischer Verfolgung, Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit. Sie ist ab 4. Juni zum Preis von 1999 USD erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hollyland.com/product/astra-p1.

Informationen zu Hollyland

Hollyland ist ein führender Anbieter von drahtlosen Produkten und hat sich auf drahtlose Intercom-Systeme, Videoübertragungssysteme, Monitore, drahtlose Mikrofone und Live-Streaming-Kameras spezialisiert. Seit 2013 bedient Hollyland Millionen Nutzer weltweit in verschiedenen Bereichen, darunter Filmproduktion, Rundfunk, Videoproduktion, Live–Events, Ausstellungen, Theater, Gotteshäuser und individuelle Content-Creator. Das Unternehmen hat ein Vertriebsnetz aufgebaut, das rund 160 Länder und Regionen abdeckt und von Dutzenden von lokalen Niederlassungen weltweit unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook und Hollyland Instagram.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2991958/Astra_P1_Pan_Tilt_Zoom_Camera.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990561/Astra_P1_Pan_Tilt_Zoom_Camera.jpg

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