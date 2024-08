Hollyland's Ecosysteem voor audiovisuele productie te zien op IBC 2024

Bedrijf demonstreert nieuwste draadloze innovaties voor video, filmproductie en teamsamenwerking

SHENZHEN, China, 29 aug. 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland Technology toont zijn uitgebreide pakket tools voor audio- en videoproductie op IBC 2024 in Amsterdam, Nederland, met nieuwe en verbeterde producten op de voorgrond. Het aanbod van Hollyland omvat demonstraties van de nieuwste innovaties op het gebied van apparatuur voor videotransmissie, intercomsystemen, draadloze microfoons en camera's - zoals de Solidcom C1 Pro - Roaming Hub, het Cosmo C2 systeem voor draadloze videotransmissie en het Solidcom SE full-duplex communicatiesysteem, plus Pyro S, Pyro 7 en VenusLiv V2. Hollyland producten zijn ontworpen voor eenvoud, efficiëntie en naadloze teamsamenwerking.

De IBC (International Broadcasting Convention) show vindt plaats van 13 september tot 16 september 2024 in RAI Amsterdam, Nederland. Hollyland is te vinden in hal 11, stand C20. Het bedrijf kijkt ernaar uit u daar te ontmoeten.

Solidcom C1 Pro Roaming Hub - Team Voice Comms

De Solidcom C1 Pro - Roaming Hub verbetert spraakcommunicatie en samenwerking met ondersteuning voor maximaal 20 headsets en zes groepen, naadloze roaming en een groot bereik van 500m. De Solidcom C1 Pro - Roaming Hub is achterwaarts compatibel met de headsets van de Solidcom C1 of Solidcom C1 Pro. Het maakt eenvoudiger en efficiënter teamwerk mogelijk, om het maken van films, videoproducties en andere klussen op tijd en binnen het budget af te krijgen.

Solidcom SE - Communicatiesysteem voor kleine teams

Met het Solidcom SE full-duplex communicatiesysteem van Hollyland kunnen kleine productieteams hun communicatie-ervaring naar een hoger niveau tillen. Met een focus op betaalbaarheid, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, beschikt dit full-duplex communicatiesysteem in een lichtgewicht vormfactor over geavanceerde onderdrukking van omgevingsgeluid, technologie voor automatische frequentieverspringing, stabiele verbinding op afstanden tot 350 meter en water- en windbestenigheid. Solidcom SE stelt productieteams in staat om effectief samen te werken in elke omgeving, inclusief commerciële videoproducties en operaties aan het water.

Cosmo C2 - Systeem voor draadloze videotransmissie

Het Cosmo C2 systeem voor draadloze videotransmissie heeft een krachtig ontwerp met twee zenders en één ontvanger. Met Hollyland's nieuwe HEVO 2.0 technologie ondersteunt de C2 naadloos frequentieverspringing voor een soepele, meeslepende ervaring. In combinatie met andere krachtige mogelijkheden en functies zoals NDI-ondersteuning, UVC- en RTMP-streaming is deze innovatieve kit een absolute zegen voor livestreamen met meerdere camera's, uitzenden en nog veel meer.

Pyro Series - Systeem voor draadloze videotransmissie

Hollyland stelt ook andere populaire en krachtige producten voor op IBC 2024. Pyro S en Pyro 7 zijn oplossingen voor draadloze videobewaking met een uitgebreid aantal functies. De door Hollyland' zelf ontwikkelde 2,4GHz en 5GHz Auto Dual-band frequency Hopping (ADH) draadloze videotechnologie biedt verbeterde anti-interferentie mogelijkheden terwijl het zorgt voor minder vertraging en een beter bereik. Pyro 7 combineert TX, RX en een zeven inch beeldscherm in één compact, lichtgewicht en sterk apparaat.

VenusLiv V2 - Een professionele camera voor live-streaming

Voor video-opname biedt de VenusLiv V2 camera voor live-streaming aspirant-streamers een ongekende gebruiksvriendelijke ervaring die resulteert in streaming op professioneel niveau. VenusLiv V2 vereist geen ingewikkelde kabelverbindingen of professionele hulp bij de installatie, wat de kosten voor apparatuur en arbeid aanzienlijk verlaagt

Evenement i nformatie - Hollyland op IBC 2024

Hollyland nodigt journalisten, redacteuren, influencers en alle bezoekers uit zelf kennis te maken met zijn producten op zijn stand. Hollyland heeft ook een reeks dagelijkse workshops, prijsuitreikingen, coffer corner, claw challenge en happy hour feestelijke evenementen.

Bezoekers kunnen de volgende uitnodigingscode gebruiken tijdens de registratie: IBC6839. Voor de registratielink, zie https://hollyland.info/3MehEOd.

Over Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co, Ltd. (Hollyland) voorziet sinds 2013 wereldwijde klanten van professionele oplossingen voor draadloze data-, audio- en videotransmissie en draadloze intercom. Hollyland bedient een groot aantal markten, waaronder filmopnames, televisieopnames, videoproducties, uitzendingen, live-evenementen, tentoonstellingen, uitzendmedia, productie, theaters, gebedshuizen en verhuurbedrijven. Bezoek https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2489128/IBC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg