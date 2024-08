L'écosystème de production audiovisuelle de Hollyland présenté à l'IBC 2024

L'entreprise présentera les dernières innovations sans fil pour la vidéo, la production de films et la collaboration en équipe

Faits saillants

Hollyland sera présent à l'IBC 2024 à Amsterdam

Démonstration de nouveaux produits de vidéo et d'interphonie sans fil

Hub d'itinérance Solidcom C1 Pro, communications vocales en équipe

Système de communication pour petites équipes Solidcom SE

Vidéo sans fil Cosmo C2

Pyro S, Pyro 7 et VenusLiv V2

Café, prix et ateliers au stand Hollyland

SHENZHEN, Chine, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland Technology présentera sa suite complète d'outils de production audio et vidéo à l'IBC 2024 à Amsterdam (Pays-Bas), avec des produits nouveaux et améliorés en première ligne. L'offre de Hollyland comprendra des démonstrations des dernières innovations en matière d'appareils de transmission vidéo, de systèmes d'interphone, de microphones sans fil et de caméras, tels que le hub d'itinérance Solidcom C1, le système de transmission vidéo sans fil Cosmo C2 et le système de communication full-duplex Solidcom SE, ainsi que Pyro S, Pyro 7 et VenusLiv V2. Les produits Hollyland sont conçus pour la simplicité, l'efficacité et une collaboration en équipe fluide.

Hollyland’s Audiovisual Production Ecosystem on Show at IBC 2024

Le salon IBC (International Broadcasting Convention) se tiendra du 13 au 16 septembre 2024 au RAI Amsterdam (Pays-Bas). Hollyland y sera présent dans le hall 11, stand C20. L'entreprise se réjouit de vous y rencontrer.

Hub d'itinérance Solidcom C1 Pro - Communications vocales en équipe

Le hub d'itinérance Solidcom C1 Pro optimise la communication vocale et la collaboration, prenant en charge jusqu'à 20 casques et six groupes, assurant une itinérance fluide et offrant une grande portée de 500 mètres. Le hub d'itinérance Solidcom C1 Pro est rétrocompatible avec les casques du Solidcom C1 ou du Solidcom C1 Pro. Il permet un travail d'équipe plus aisé et plus efficace, afin de réaliser des films, des productions vidéo et d'autres travaux dans les délais et les budgets impartis.

Solidcom SE - Système de communication pour petites équipes

Le système de communication Solidcom SE full duplex de Hollyland permet aux petites équipes de production de passer à la vitesse supérieure en matière de communication. Abordable tout en restant de qualité, ce système de communication full duplex, de conception légère, se caractérise par un système avancé d'annulation du bruit ambiant, une technologie de saut de fréquence automatique, une connexion stable à des distances allant jusqu'à 350 mètres, et une résistance à l'eau et au vent. Solidcom SE permet aux équipes de production de collaborer efficacement dans n'importe quel environnement, y compris la production de vidéos commerciales et les opérations au bord de l'eau.

Cosmo C2 - Système de transmission vidéo sans fil

Le système de transmission vidéo sans fil Cosmo C2 est doté d'un design puissant à deux émetteurs et un récepteur. Grâce à la nouvelle technologie HEVO 2.0 de Hollyland, le C2 permet de sauter de fréquence en douceur, pour une expérience fluide et immersive. Associé à d'autres caractéristiques et fonctions puissantes telles que la prise en charge NDI, l'UVC et le streaming RTMP, ce kit innovant est un atout pour la diffusion en direct multi-caméras, la radio- et télédiffusion et bien plus encore.

Série Pyro - Système de transmission vidéo sans fil

Hollyland présentera également d'autres produits populaires et puissants à l'IBC 2024. Pyro S et Pyro 7 sont des solutions de vidéosurveillance sans fil dotées de nombreuses fonctionnalités. La technologie vidéo sans fil 2,4GHz et 5GHz Auto Dual-band frequency Hopping (ADH) développée par Hollyland offre des capacités anti-interférences améliorées tout en réduisant la latence et améliorant la portée. Pyro 7 combine TX, RX, ainsi qu'un écran de 7 pouces dans un appareil compact, léger et robuste.

VenusLiv V2 - Une caméra professionnelle de diffusion en direct

Pour la vidéo, la caméra de diffusion en direct VenusLiv V2 offre aux diffuseurs en herbe une facilité d'utilisation sans précédent qui leur permet d'obtenir une diffusion de niveau professionnel. VenusLiv V2 ne nécessite pas de connexion par câble complexe ni d'assistance professionnelle pour l'installation, ce qui réduit considérablement les coûts d'équipement et de main-d'œuvre.

Détails de l'événement - Hollyland à IBC 2024

Hollyland invite les journalistes, les rédacteurs, les influenceurs et tous les visiteurs à découvrir ses produits sur son stand. Hollyland proposera également une série d'ateliers quotidiens, des remises de prix, un coin café, une machine attrape-cadeaux, et des " happy hours ".

Les visiteurs peuvent utiliser le code d'invitation suivant lors de l'inscription : IBC6839. Le lien d'inscription se trouve à l'adresse suivante : https://hollyland.info/3MehEOd.

À propos de Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co, Ltd. (Hollyland) offre à ses clients du monde entier des solutions professionnelles pour la transmission de données, audio et vidéo sans fil et l'interphonie sans fil depuis 2013. Hollyland dessert de nombreux marchés, notamment le cinéma, les tournages télévisés, la production vidéo, la radio- et télédiffusion, les événements en direct, les expositions, les médias de diffusion, la production, les théâtres, les lieux de culte et les maisons de location. Rendez-vous sur https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2489128/IBC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg