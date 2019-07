Honda ofrecerá servicio de entrega en el vehículo Key by Amazon para suscriptores a Servicios Remotos HondaLink® elegibles

"La adición de Key by Amazon In-Car Delivery a nuestro Paquete Remoto HondaLink de servicios en el vehículo no tiene costo adicional para los suscriptores, y es otra forma en que creamos valor para los clientes de Honda", dijo Daniel Tiet, líder de proyecto de desarrollo de negocio conectado de American Honda Motor Co., Inc. "Esta reciente adición a HondaLink proporciona un nuevo servicio, elevando la experiencia de los dueños de Honda en este mundo cada vez más conectado".