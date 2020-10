Honda se pone creativa para ofrecer actividades virtuales a estudiantes en el Día de la Manufactura

MARYSVILLE, Ohio, 2 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las plantas de fabricación de Honda en Ohio, Indiana, Alabama y Carolina del Sur están celebrando hoy el Día Nacional de la Manufactura mediante su primera experiencia virtual de manufactura para estudiantes y profesores. Honda está realizando su 10° evento anual del Día de la Manufactura, con actividades virtuales diseñadas para dar a conocer las muchas oportunidades disponibles a través de una carrera en la manufactura moderna.

Los eventos anteriores del Día de la Manufactura realizados por Honda incluían comúnmente visitas en persona a las plantas, presentaciones y simulaciones de resolución de problemas para estudiantes. La realización del evento de este año requirió de más pensamiento creativo, ya que los asociados de Honda concibieron una interesante versión virtual del Día de la Manufactura para compartir sus conocimientos en manufactura con los estudiantes de las escuelas secundarias, academias técnicas de ciencia y tecnología (STEM, en inglés), centros técnicos e institutos de dos y cuatro años.

Más de 80 escuelas fueron invitadas a participar en las actividades virtuales de este viernes para mostrar las distintas oportunidades disponibles a través de las carreras en manufactura. Líderes de distintas instalaciones de Honda participaron en rondas de preguntas en vivo con estudiantes, proporcionando invaluables percepciones sobre la industria y los beneficios que brinda a la sociedad. Los estudiantes aprendieron sobre procesos innovadores utilizados en las instalaciones de Honda para fabricar productos avanzados que van desde automóviles hasta aeronaves.

"Honda ha sido un verdadero líder de la industria para ayudar a construir la moderna fuerza laboral en manufactura", indicó Jay Timmons, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Manufactureros y presidente del directorio del Instituto de Manufactura. "Desde su compromiso con el Día de la Manufactura hasta su histórica inversión en nuestra campaña Se Buscan Creadores, Honda está mostrando a los estudiantes, los padres y los educadores las extraordinarias oportunidades disponibles en la industria de alta tecnología. En la Asociación Nacional de Manufactureros y el Instituto de Manufactura estamos orgullosos de continuar con nuestra colaboración duradera con Honda, ya que inspiramos a nuevas generaciones de creadores a seguir carreras gratificantes".

Honda complementó estás reuniones por video en vivo con actividades diseñadas para replicar la resolución de problemas que tienen cada día en las plantas manufactureras. Además, Honda compartió con las escuelas el popular videojuego de manufactura EdHeads. El juego, que le da a los jugadores una cantidad de desafíos para resolver basados en la manufactura, se ha jugado más de 620.000 veces desde su creación con el apoyo de Honda en 2015.

Honda también estableció un sitio web del Día de la Manufactura, que presenta videos sobre manufactura e información sobre las distintas oportunidades de carreras disponibles en el campo y una grabación del evento en vivo realizado hoy.

"El futuro éxito de Honda, y de la sociedad como un todo, dependen del desarrollo de la próxima generación de personas que sean apasionadas por hacer y construir cosas", dijo Rick Schostek, vicepresidente ejecutivo de American Honda Motor Co., Inc. "El Día de la Manufactura es una gran oportunidad para dar a conocer nuestra industria, mostrar nuestro compromiso con la próxima generación de fuerza laboral y hacerle saber a la sociedad sobre las excepcionales carreras y oportunidades que existen en la manufactura".

Las plantas de Honda que están participando en las actividades del Día de la Manufactura son: Honda of America Mfg. (Anna Engine Plant, East Liberty Auto Plant, Marysville Auto Plant), Honda Transmission Manufacturing of America, Honda Manufacturing of Alabama, Honda Manufacturing of Indiana y Honda of South Carolina Mfg.

Honda Manufacturing en Norteamérica

Honda estableció sus operaciones de manufactura en Norteamérica en 1979, con el inicio de la producción de motocicletas en Marysville, Ohio, a la que siguió el comienzo de la producción de automóviles en Marysville Auto Plant en noviembre de 1982. En 2019, cerca de dos tercios de los automóviles Honda y Acura vendidos en los Estados Unidos se fabricaron en Norteamérica, con partes provenientes de los mercados locales y globales; la producción acumulativa de autos de Honda en Norteamérica sobrepasa los 27 millones de vehículos.

Honda tiene una de las más grandes y diversas presencias de manufactura en los Estados Unidos entre las compañías internacionales, dando empleo, en Norteamérica a cerca de 23.000 asociados en 12 plantas con una capacidad anual de producción de más de 1,2 millones de automóviles, 3,5 millones de motores, 500.000 productos de equipamiento energético y 300.000 productos para deportes de motor, así como los jet ligeros avanzados HondaJet y los motores turborreactores GE Honda HF120.

En conjunto, Honda ha invertido más de $21 mil millones en sus operaciones de manufactura en los Estados Unidos , incluidos más de $5,6 mil millones durante los últimos cinco años. La compañía también trabaja con más de 620 proveedores de equipos originales en los Estados Unidos, con compras de partes originarias de Norteamérica de 27,7 mil millones en 2019 y aproximadamente $423,3 mil millones desde 1979. Obtenga más información en https://hondainamerica.com.

