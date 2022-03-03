HONOR ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ HONOR MAGIC4 НА MWC 2022

«Компания HONOR постоянно задается вопросом: что мы можем сделать для того, чтобы отреагировать на запросы пользователей и гарантировать непревзойденный пользовательский опыт? Премиальная линейка HONOR Magic Series не только демонстрирует наши инновационные технологии, но и свидетельствует о решимости бросить вызов отраслевым стандартам, — заявил глава компании HONOR Device Co, Ltd. Джордж Чжао (George Zhao) . — Новая линейка HONOR Magic4 выводит на совершенно новый уровень все представления о дизайне, производительности и безопасности смартфонов, о функциях камеры и качестве экрана. Наши устройства подарят невероятный опыт пользователям по всему миру».

Революционная линейка HONOR Magic4

Культовый симметричный дизайн, усовершенствованный экран, расширенные возможности для фото- и видеосъемки, превосходная производительность и повышенная безопасность представлены в совершенно новой флагманской линейке HONOR Magic 4, которая вне конкуренции.

Флагманская производительность на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 8 Gen 1

Смартфоны HONOR Magic4, работающие на базе последней версии мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 со встроенным 5G-модемом[1], предлагают пользователям непревзойденную мощность и производительность. Топовый процессор с технологиями искусственного интеллекта Qualcomm 7-го поколения и архитектура процессора Cortex-X2 обеспечивают сверхвысокую скорость обработки данных и невероятную производительность. По сравнению с предыдущим поколением производительность ЦП устройств HONOR Magic4 выросла на 20%, производительность графических процессоров — на 30%, а функции на основе технологий искусственного интеллекта — на целых 300%. Смартфоны HONOR Magic4 поставляются с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти для бесперебойной и стабильной работы.

Своими передовыми характеристиками смартфоны HONOR Magic4 обязаны технологии HONOR Turbo Engine, внедренной для максимального раскрытия потенциала чипсета. Фирменная операционная система Turbo X обеспечивает бесперебойную работу оборудования и программного обеспечения, специальные функции повышают плавность работы, защищают оборудование от износа и снижают энергопотребление. Новинки характеризуются оптимальной производительностью во время игр. Компания HONOR первой в отрасли предложила технологию рендеринга на базе технологий искусственного интеллекта AI Super Rendering с поддержкой GPU Turbo X. Данная технология обеспечивает исключительно высокую частоту кадров и надежное сетевое подключение, генерируя меньше тепла и снижая время задержки, чтобы удовлетворить потребность игроков в высоком качестве и плавности графики.

Симметричный дизайн с изогнутым с четырех сторон экраном

Смартфоны HONOR Magic4 Pro с легендарным симметричным дизайном Eye of Muse оснащены 6,81-дюймовым экраном LTPO, изогнутым с четырех сторон [2], и ультратонкими рамками для непревзойденного опыта просмотра и удобства при использовании.

Экран HONOR Magic4 Pro отображает до 1,07 млрд цветов и поддерживает DCI-P3 на уровне 100%. Такие характеристики обеспечивают более высокую четкость изображения и реалистичность цветов, что особенно важно в процессе игр. Режим HDR 10+ делает каждый видеокадр, просматриваемый на HONOR Magic4 Pro, еще более ярким благодаря расширенному динамическому диапазону и усовершенствованному отображению цветов. Смартфоны серии HONOR Magic4 с экраном LTPO нового поколения и технологией HONOR MotionSync имеют частоту обновления на уровне 1–120 Гц. Функция адаптации частоты на основе технологий искусственного интеллекта в зависимости от стиля контента обеспечивает повышенную энергоэффективность и удобство работы.

В линейке HONOR Magic4 Pro применяется автоматическое преобразование SDR в HDR в режиме реального времени с возможностью повышения частоты кадров и компенсацией движения на основе технологии MEMC. Это гарантирует более аутентичное отображение всех типов контента, включая видео высокой четкости, высокотехнологичную графику, фильмы, игры и многое другое.

Линейка HONOR Magic4 идеально подходит для тех, кто проводит долгие часы перед экраном: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 1920 Гц (самое высокое значение ШИМ для экранов LTPO) сводит к минимуму нагрузку на глаза и обеспечивает комфортный просмотр даже при низкой освещенности. Смартфоны HONOR Magic4 Pro сертифицированы по стандарту защиты IP68[3] (защищены от попадания пыли, дождя и воды), их можно погрузить в воду на глубину до 1,5 м на 30 минут.

Тройная камера с технологией Ultra-Fusion Computational Photography

Линейка HONOR Magic4 Pro задает отраслевые стандарты. Мощное сочетание тройной камеры, включая широкоугольную 50-мегапиксельную камеру с 1/1,56-дюймовым цветным датчиком [4], 50-мегапиксельную сверхширокоугольную (122o) камеру и 64-мегапиксельную [5] камеру с телеобъективом Periscope, в сочетании с технологией Ultra-Fusion Computational Photography позволяет создавать изображения высокой четкости даже при съемке с расстояния.

Технология обработки изображений с разных камер Multi-Camera Computational Photography помогает создавать изображения, используя данные во всем диапазоне фокусных расстояний. Широкоугольная 50-мегапиксельная камера и сверхширокоугольная 50-мегапиксельная камера обеспечивают повышение резкости и четкости изображения на 65% при использовании технологии Computational Photography. Современные возможности вычислительной фотографии и съемки на широкоугольный объектив в 64-мегапиксельной камере с телеобъективом Periscope обеспечивают 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум, дополнительно повышая резкость и четкость изображения на 160%.

Кроме того, HONOR совершает рывок на пути к качественной фотосъемке во время видеозаписи. В устройствах HONOR Magic4 Pro реализован алгоритм двухцепочечной вычислительной фотографии и видеосъемки HONOR, позволяющий создавать невероятные изображения во время видеосъемки, не ограничиваясь качеством записи видео, как это принято в других смартфонах.

Кинематографическая видеосъемка с помощью Magic-Log Movie Master

Смартфоны HONOR Magic4 предоставляют пользователям возможность вести кинематографическую видеосъемку с использованием преимуществ HONOR Magic-Log Movie Master и AI Film Effects. HONOR первой в отрасли внедрила 10-битную запись видео в формате Log 4K со скоростью 60 кадров в секунду, превзойдя очередной отраслевой эталон.

Формат журнала, обычно используемый для съемки профессиональной кинопродукции, позволяет пользователям повышать качество своих видеосъемок за счет кинематографических цветовых тонов и захватывающих видеорядов с четкостью изображения, соответствующей расширенному динамическому диапазону. В смартфоны HONOR Magic4 добавлены опции Cinematic 3D LUT (Look Up Table — таблица преобразования) с форматом Magic-Log, позволяющие пользователям редактировать свои видео с использованием множества кинематографических пресетов. Цвета в голливудском стиле в одно касание.

Беспроводная зарядка мощностью 100 Вт

Смартфоны HONOR Magic4 Pro поставляются с аккумулятором сверхбольшой емкости 4600 мА·ч [6]. Технология SuperCharge от HONOR обеспечивает сверхдлительное время автономной работы и возможность подключения в течение всего дня. Благодаря проводному зарядному устройству HONOR SuperCharge мощностью 100 Вт[7] полная зарядка смартфона занимает всего 30 минут. Смартфоны HONOR Magic4 Pro впервые поддерживают технологию беспроводной зарядки HONOR SuperCharge [8] мощностью 100 Вт, которая заряжает устройство до 50% всего за 15 минут.

Непревзойденный уровень персонализации с Magic UI 6.0

В линейке HONOR Magic4 реализован новейший пользовательский интерфейс HONOR Magic UI 6.0 на базе ОС Android 12. В нем расширены возможности настройки системы в зависимости от потребностей пользователей.

Мониторинг контекста и профиля использования и большой граф знаний Magic UI 6.0 превращают устройства HONOR Magic4 в персонального помощника, который изучает привычки пользователя и предлагает индивидуальные настройки и приложения для персонализации опыта использования.

Повышенный уровень конфиденциальности и безопасности, приватные вызовы

В устройствах HONOR Magic4 Pro предлагается инновационное решение проблемы утечки звука, которая часто вызывает разочарование у пользователей смартфонов. Совершенно новая функция приватных вызовов [9] на основе технологий искусственного интеллекта и направленного звука Directional Sound предотвращает утечку звука во время телефонных разговоров.

Directional Sound опирается на механизм частотного разделения, при котором поддерживается одновременная передача звука от модуля, излучающего звук, на экран и приемник. Экран и приемник настроены для совместного регулирования громкости входящего звука в соответствии с условиями использования. Даже если вы находитесь в тихой обстановке (например, в лифте), люди, стоящие рядом с вами, не услышат голос звонящего.

Система двойной безопасности смартфонов линейки HONOR Magic4 (HTEE+QTEE), разработанная совместно с Qualcomm на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, гарантирует высокий уровень безопасности ключевых сервисов по всему миру. Смартфоны линейки HONOR Magic4 также оснащены независимым чипом безопасности для максимальной защиты паролей и биометрических данных (параметры лица и отпечатки пальцев). Для распознавания лиц используется 3D-камера HONOR Magic4 Pro в качестве дополнительного уровня безопасности и защиты.

Устройства HONOR Magic4 Pro оснащены датчиком Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, который представляет собой самое эффективное [10], тонкое и надежное решение для распознавания отпечатков пальцев. Область считывателя отпечатков пальцев увеличена на 77%, это в 1,7 раза больше биометрических данных. Скорость распознавания выросла на 40% по сравнению с предыдущим поколением, обеспечивая аутентификацию пользователя в одно касание за счет применения звуковых волн вместо световых.

Цветовое исполнение, цены и доступность

Помимо черного и белого цветов, смартфоны HONOR Magic4 поставляются в совершенно новом голубом цвете и элегантном золотом. Новые оттенки олицетворяют собой богатый опыт HONOR в эстетике премиальных продуктов. В будущем появится еще больше цветов.

Продажи устройств из линейки HONOR Magic4 начнутся во втором квартале 2022 года.

Смартфон HONOR Magic4 будет стоить от 899 евро (8 ГБ + 256 ГБ), а HONOR Magic4 Pro — от 1099 евро (8 ГБ + 256 ГБ).

Смарт-часы HONOR Watch GS 3 и наушники HONOR Earbuds 3 Pro

Компания HONOR также представила смарт-часы HONOR Watch GS 3, дизайн которых вдохновлен традиционными механическими часами. Модель выполнена в стильном классическом дизайне и изготовлена с использованием материалов самого высокого качества, в частности, нержавеющей стали 316L. Часы созданы для комфортного ношения в течение всего дня. Вес изделия составляет всего 44 г при толщине 10,5 мм.

HONOR Watch GS 3 оснащены новым восьмиканальным сенсорным модулем PPG (на основе технологии фотоплетизмографии), который улавливает оптические сигналы с повышенной точностью. Новые смарт-часы HONOR отслеживают сердечный ритм с помощью специального механизма на основе технологии искусственного интеллекта, в котором используются несколько алгоритмов для подавления шума во время тренировки. Таким образом у пользователей появляется больше возможностей для контроля состояния своего здоровья.

Модель поддерживает более сотни режимов тренировок. HONOR Watch GS 3 также оснащены функцией отслеживания маршрута при беге, езде на велосипеде или прогулках на свежем воздухе за счет применения встроенной двухчастотной GNSS L1/L5 (глобальная навигационная спутниковая система).

Смарт-часы HONOR Watch GS 3 поставляются в трех цветах: полуночный черный, океанский синий и классический золотой. Минимальная рекомендованная цена смарт-часов HONOR Watch GS 3 — 229 евро. Дата начала продаж будет объявлена позднее.

Еще одной новинкой компании HONOR стали наушники HONOR Earbuds 3 Pro. По-настоящему беспроводные стереонаушники (TWS-наушники) снабжены двумя драйверами: динамическим драйвером диаметром 11 мм и пьезоэлектрическим керамическим твитером высокого разрешения. За счет подобной конструкции наушников звук становится глубже и насыщеннее.

Уникальная инновационная функция измерения температуры в наушниках HONOR Earbuds 3 Pro открывает новые возможности для контроля за состоянием здоровья.

Новая модель снабжена функцией адаптивного активного шумоподавления (Adaptive ANC) для превосходного качества звука при проигрывании музыки и разговоре. HONOR Earbuds 3 Pro обладают расширенными возможностями подключения, позволяя пользователям наслаждаться играми и любимыми музыкальными произведениями, а также беспрепятственно общаться по аудио- и видеосвязи.

Минимальная рекомендованная цена наушников HONOR Earbuds 3 Pro — 199 евро. Дата начала продаж будет объявлена позднее.

Более подробная информация представлена на веб-сайте интернет-магазина HONOR: www.hihonor.com.

###

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств, подходящих для любого бюджета, позволяет людям стать лучшей версией себя.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании HONOR: www.hihonor.com или свяжитесь с нами по эл. почте: [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Поддерживается в версиях Standard и Pro. [2] Поддерживается только в версии Pro. [3] Поддерживается только в версии Pro. Версия Standard имеет степень защиты IP54. Данная модель смартфона не обладает водонепроницаемостью. Он устойчив к брызгам, воде и пыли при обычном использовании. По результатам лабораторных испытаний установлен уровень защиты IP68 в соответствии со стандартами GB/T 4208-2017 (внутренние) и IEC 60529 (зарубежные). Защита от брызг, воды и пыли не является постоянной характеристикой и может снижаться вследствие естественного износа. Не заряжайте мокрый телефон. Инструкции по очистке и сушке смотрите в руководстве пользователя. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные погружением устройства в жидкость. [4] Поддерживается только в версии Pro. [5] Версия Standard оснащена 8-мегапиксельной камерой с телеобъективом Periscope. [6] Версия Standard оснащена аккумулятором со сверхбольшой емкостью 4800 мА·ч. [7] Версия Standard оснащена зарядкой Wired SuperCharge мощностью 66 Вт. [8] Глобальная версия Pro оснащена зарядкой Wireless SuperCharge мощностью 100 Вт. [9] Поддерживается только в версии Pro. [10] Данные предоставлены Qualcomm.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1755705/HONOR_announces_Global_Launch_all_new_HONOR_Magic4_Series_MWC_2022.jpg

SOURCE HONOR