MWC 2022: HONOR KÜNDIGT WELTWEITE EINFÜHRUNG DER BRANDNEUEN HONOR MAGIC4-SERIE AN

Verstärkt Angebot mit neuem Premium-Smartphone, einer Smartwatch und Ohrhörern, die entwickelt wurden, um Menschen auf der ganzen Welt „The Power of Magic" näher zu bringen

SHENZHEN, China, 2. März 2022 /PRNewswire/ -- Die weltweit tätige Technologiemarke HONOR hat heute auf dem Mobile World Congress 2022 eine brandneue Reihe an Premium-Produkten vorgestellt. An der Spitze der Reihe steht das neueste Modell aus der HONOR-Flaggschiff-Smartphone-Reihe, die brandneue HONOR Magic4-Serie, bestehend aus dem HONOR Magic4 und dem HONOR Magic4 Pro. Die revolutionären neuen Geräte verfügen über modernste Technologie und sollen Durchbrüche in den Bereichen Smartphone-Design, Display, Fotografie, Videografie, Leistung und Privatsphäre erzielen. HONOR enthüllte außerdem die brandneue HONOR Watch GS 3 und die HONOR Earbuds 3 Pro und erweitert damit sein Portfolio an Smart-Life-Produkten.