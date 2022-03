MWC 2022: HONOR PRZEDSTAWIA ŚWIATOWĄ PREMIERĘ ZUPEŁNIE NOWEJ SERII HONOR MAGIC4

„Od zawsze zadajemy sobie pytanie, co możemy zrobić, aby rozwiązać problemy użytkowników i stworzyć dla nich najlepsze produkty? Seria premium HONOR Magic jest dowodem naszej innowacyjnej technologii i świadczy o gotowości do nieustannego przekraczania branżowych standardów - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co, Ltd . - Określając na nowo doskonałość w zakresie wzornictwa, wyświetlacza, aparatu, wydajności i bezpieczeństwa, zupełnie nowa seria HONOR Magic4 będzie rozwiązaniem na wszelkie bolączki i zaoferuje wyjątkowe wrażenia użytkownikom na całym świecie".

Innowacyjna seria HONOR Magic4

Charakteryzująca się ikonicznym symetrycznym designem, ulepszonym wyświetlaczem, przełomowymi możliwościami fotografowania i wideografii, doskonałą wydajnością i wszechstronnymi funkcjami ochrony prywatności, najnowsza seria HONOR Magic4 wprowadza flagową linię Magic na zupełnie nowy poziom.

Najwyższa wydajność sztandarowych urządzeń, napędzana przez zupełnie nowy Snapdragon 8 Gen 1

Wyposażona w najnowszą platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G[1] seria HONOR Magic4 oferuje użytkownikom niezrównaną moc i wydajność. Wspomagana przez wiodący w swojej branży procesor Qualcomm 7th Gen AI Engine i architekturę CPU Cortex-X2, linia ta może poszczycić się ultraszybkimi prędkościami przetwarzania, osiągając jednocześnie najwyższy poziom wydajności. W porównaniu z poprzednią generacją ta seria zwiększa wydajność CPU o 20%, wydajność GPU o 30% i możliwości sztucznej inteligencji o 300%. Urządzenia z serii HONOR Magic4 są wyposażone w 8GB RAM i 256GB pamięci masowej, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się płynną i stabilną pracą.

Zapewniająca prawdziwie wzorcową wydajność seria HONOR Magic4 jest obsługiwana przez potężne procesory HONOR Turbo Engines, które maksymalizują możliwości jej układów scalonych. HONOR OS Turbo X gwarantuje, że sprzęt i oprogramowanie bezproblemowo współpracują ze sobą, zapobiegając starzeniu się, poprawiając płynność i zużycie energii. Dzięki GPU Turbo X, HONOR optymalizuje wydajność gier, wprowadzając pierwszą w branży technologię sztucznej inteligencji AI Super Rendering do mobilnych gier, co pozwala uzyskać wyjątkowo wysoką częstotliwość odświeżania i łączność sieciową przy jednoczesnym generowaniu mniejszej ilości ciepła i redukcji opóźnień, odpowiednio zaspokajając zapotrzebowanie graczy na najwyższą jakość gier i płynną grafikę.

Symetryczne wzornictwo z poczwórnie zakrzywionym wyświetlaczem

HONOR Magic4 Pro charakteryzuje się kultowym symetrycznym wzornictwem HONOR „Eye of Muse" z 6,81-calowym wyświetlaczem LTPO Quad-Curved Display[2] i ultracienkimi ramkami zapewniającymi niezwykle realistyczne wrażenia wizualne i wyjątkowo komfortowy sposób trzymania.

Ekran HONOR Magic4 Pro obsługuje do 1,07 miliarda kolorów i w 100% DCI-P3, co przekłada się na wyraźniejsze, bardziej realistyczne kolory spotykane w kinie oraz intensywniejsze wrażenia podczas gry. Dzięki wykorzystaniu źródła wideo HDR 10+, każda klatka oglądana na HONOR Magic4 Pro jest jeszcze bardziej wyrazista z uwagi na zwiększony zakres dynamiki i lepsze wyświetlanie kolorów. Wyposażona w wyświetlacz LTPO nowej generacji i technologię HONOR MotionSync seria HONOR Magic4 umożliwia inteligentną częstotliwość odświeżania od 1Hz do 120Hz, która dostosowuje się do każdego stylu treści, zapewniając zwiększoną wydajność energetyczną i nieograniczone wrażenia z oglądanych filmów.

HONOR Magic4 Pro umożliwia również automatyczną konwersję w czasie rzeczywistym z SDR do HDR oraz zwiększenie częstotliwości odświeżania z kompensacją ruchu w oparciu o technologię MEMC, gwarantując bardziej realistyczne i autentyczne wrażenia podczas oglądania wszystkich rodzajów treści, w tym nagrań wideo o wysokiej rozdzielczości, zaawansowanej grafiki, filmów, gier i innych materiałów.

Seria HONOR Magic4 Pro to idealny produkt dla tych, którzy spędzają długie godziny przed ekranem, gdyż zapewnia modulację szerokości impulsu (PWM) na poziomie 1920Hz, najwyższy PWM, jaki kiedykolwiek osiągnięto w ekranie LTPO, dzięki czemu minimalizuje zmęczenie oczu i zapewnia komfort oglądania nawet przy słabym oświetleniu. HONOR Magic4 Pro posiada również certyfikat IP68[3], który zapewnia skuteczną ochronę przed kurzem, deszczem i wodą, a także wytrzymuje zanurzenie w wodzie na głębokości do 1,5 m przez 30 minut.

Potrójny aparat fotograficzny z funkcją Ultra-Fusion Computational Photography

Dzięki potrójnemu aparatowi fotograficznemu, składającemu się z szerokokątnego aparatu o rozdzielczości 50 MP, wyposażonego w 1/1,56-calowy kolorowy czujnik[4] ultraszerokokątnego aparatu o rozdzielczości 50 MP i teleobiektywu o rozdzielczości 64 MP[5] HONOR Magic4 Pro przesuwa branżowe standardy, wykorzystując najlepszą w swojej klasie technologię Ultra-Fusion Computational Photography, która umożliwia urządzeniu robienie zdjęć o wysokiej rozdzielczości z oszałamiającą wyrazistością, nawet przy fotografowaniu z daleka.

Technologia fotografii obliczeniowej Multi-Camera umożliwia scalenie w całym zakresie ogniskowych, zapewniając doskonałe możliwości obrazowania. Szerokokątna kamera 50MP i ultraszerokokątna kamera 50MP zapewniają 65-procentowy wzrost ostrości i wyrazistości obrazu dzięki fotografii komputerowej. Teleobiektyw Periscope Telephoto Camera 64MP po zastosowaniu mechanizmu fuzji z szeroką kamerą zapewnia 3,5-krotny zoom optyczny i 100-krotny zoom cyfrowy, co dodatkowo zwiększa ostrość i wyrazistość obrazu o 160%.

HONOR wyróżnia się również zaawansowaną fotografią podczas nagrywania materiałów wideo. W oparciu o opracowany przez firmę algorytm podwójnego łańcucha obliczeniowego dla fotografii i wideografii, HONOR Magic4 Pro może wykonywać naprawdę wysokiej jakości zdjęcia podczas nagrywania wideo, które nie jest ograniczone jakością rejestrowania obrazu, jak to zwykle bywa w innych smartfonach.

Filmowa wideografia z Magic-Log Movie Master

Dla uzyskania materiału filmowego na kinowym poziomie seria HONOR Magic4 wyposażona została w HONOR Magic-Log Movie Master i AI Film Effects. Dzięki temu linia zapewnia nowatorską możliwość nagrywania filmów 4K z 10-bitowym logiem w 60 klatkach na sekundę, przebijając kolejne branżowe wzorce.

Format Log, powszechnie wykorzystywany do tworzenia profesjonalnych obrazów filmowych, pozwala użytkownikom na wzbogacenie wyglądu ich filmów o kinowe odcienie kolorów w wyrazistości HDR. Seria HONOR Magic4 wyposażona w kinowe możliwości 3D LUT (Look Up Table) z formatem Magic-Log umożliwia edytowanie filmów w doskonałych odcieniach kolorów dopasowanych do obrazów, co umożliwia początkującym twórcom wprowadzenie do swoich treści kolorów i nastrojów w hollywoodzkim stylu.

Efektywne ładowanie bezprzewodowe 100W

HONOR Magic4 Pro jest wspierany przez wyjątkowo pojemną baterię 4600mAh[6] z najmocniejszą kombinacją HONOR SuperCharge, która zapewnia nadzwyczaj długą żywotność baterii i całodzienną łączność. Dzięki 100W Wired HONOR SuperCharge[7] HONOR Magic4 Pro naładuje się do 100% w ciągu zaledwie 30 minut. Model ten jako pierwszy obsługuje również technologię 100W Wireless HONOR SuperCharge[8], która w ciągu 15 minut naładuje urządzenie do 50%.

Całkowicie indywidualne, „magiczne" rozwiązanie z Magic UI 6.0

Seria HONOR Magic4 charakteryzuje się najnowszym interfejsem HONOR Magic UI 6.0 opartym na systemie Android 12, oferującym szereg ulepszonych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb funkcji, dostarczających użytkownikom na całym świecie inteligentne rozwiązania ułatwiające życie.

Dzięki świadomości kontekstu, przewidywaniu profili i rozbudowanemu grafowi wiedzy Magic UI 6.0 umożliwia serii HONOR Magic4 pełnić rolę osobistego asystenta, inteligentnie ucząc się nawyków użytkownika smartfona, aby móc oferować dostosowane do niego sugestie aplikacji i aktualizacje, gwarantując prawdziwie magiczne i spersonalizowane doświadczenie.

Zwiększona prywatność i bezpieczeństwo; debiutujący Privacy Calling

HONOR Magic4 Pro prezentuje nowatorskie rozwiązanie problemu wycieku treści dźwiękowych, co dla wielu użytkowników smartfonów jest powodem do frustracji. HONOR Magic4 Pro oferuje zupełnie nową funkcję Privacy Calling[9] wspieraną przez sztuczną inteligencję i technologię dźwięku kierunkowego, zapobiegającą temu i zapewniającą większą prywatność rozmów telefonicznych.

Directional Sound wykorzystuje pierwszą w historii technologię podziału częstotliwości, która umożliwia jednoczesną transmisję dźwięku z modułu emitującego dźwięk na ekranie i na odbiorniku. Ekran i odbiornik współpracują ze sobą, aby dostosować głośność dźwięku przychodzącego do różnych środowisk, co gwarantuje, że nawet będąc w cichym otoczeniu, jak np. w windzie, osoby stojące bezpośrednio obok nie usłyszą głosu rozmówcy.

Opracowany wspólnie z Qualcomm bazujący na platformie mobilnej Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 podwójny system bezpieczeństwa (HTEE+QTEE) serii HONOR Magic4, zapewnia podwyższone wymagania bezpieczeństwa dla kluczowych usług na całym świecie. Seria HONOR Magic4 jest również wyposażona w niezależny chip bezpieczeństwa gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo haseł i danych biometrycznych, takich jak identyfikatory twarzy i odciski palców. Kamera 3D Depth Camera dodatkowo wykorzystuje biometrię rozpoznawania twarzy 3D, oferując najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony.

Model HONOR Magic4 Pro jest również wyposażony w 3D Sonic Sensor Gen 2 firmy Qualcomm, który oferuje najbardziej wydajne[10], najcieńsze i najbardziej niezawodne bezpieczeństwo odcisków palców na świecie. Przy większej o 77% powierzchni czytnika linii papilarnych, 1,7x większej ilości danych biometrycznych i 40% szybszej prędkości w porównaniu z poprzednią generacją HONOR Magic4 Pro umożliwia uwierzytelnianie jednym dotknięciem, wykorzystując do identyfikacji i ochrony użytkowników fale dźwiękowe zamiast światła.

Kolory, ceny i dostępność

Jako dopełnienie do kolorów czarnego i białego, seria HONOR Magic4 jest dostępna w zupełnie nowym, oszałamiającym kolorze Cyan oraz eleganckim złotym. Te ekskluzywne barwy uosabiają szerokie doświadczenie firmy HONOR w zakresie wykonania oraz bogatą historię w tworzeniu estetycznych produktów o najwyższej jakości wykonania. Więcej kolorów zostanie wprowadzonych w przyszłości.

Seria HONOR Magic4 będzie dostępna od drugiego kwartału 2022 roku.

Ceny HONOR Magic4 rozpoczynają się od 899 EUR (8 GB+256 GB), natomiast HONOR Magic4 Pro od 1099 EUR (8 GB+256 GB).

Zupełnie nowy HONOR Watch GS 3 i HONOR Earbuds 3 Pro

Marka HONOR zaprezentowała również HONOR Watch GS 3, który jest inspirowany tradycyjnymi zegarkami mechanicznymi. Wyróżniający się eleganckim i stylowym designem, wykonany z najwyższej jakości materiałów, takich jak stal nierdzewna 316L, zegarek został zaprojektowany z myślą o wygodnym noszeniu przez cały dzień. Waży zaledwie 44 g i mierzy 10,5 mm.

Model HONOR Watch GS 3 został wyposażony w nowy ośmiokanałowy moduł czujnika PPG (fotopletyzmografia), który wykrywa precyzyjne sygnały optyczne. Wraz z AI Heart Rate Monitoring Engine łączącym szereg algorytmów w celu wyeliminowania zakłóceń podczas ćwiczeń urządzenie znacznie poprawia dokładność funkcji monitorowania tętna, umożliwiając użytkownikom skuteczniejsze kontrolowanie ich zdrowia.

Wyposażony w ponad 100 trybów treningowych HONOR Watch GS 3 zapewnia również możliwość precyzyjnego śledzenia trasy i korzysta z wbudowanego L1/L5 Dual Frequency GNSS (Global Navigation Satellite System) podczas biegania, jazdy na rowerze lub wędrówek na świeżym powietrzu.

Model ten będzie dostępny w trzech kolorach: Midnight Black, Ocean Blue i Classic Gold. Jego początkowa cena będzie wynosić 229 EUR. Dostępność zostanie podana w późniejszym terminie.

Jednocześnie firma HONOR zapowiedziała wprowadzenie na rynek zupełnie nowych słuchawek HONOR Earbuds 3 Pro. Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki stereo (TWS) zostały wyposażone w konstrukcję dual-driver, obejmującą dynamiczny przetwornik o średnicy 11 mm i wysokiej rozdzielczości piezoelektryczny ceramiczny głośnik wysokotonowy zapewniający zarówno bogate i delikatne szczegóły dźwięku, jak i potężne basy.

Innowacyjna możliwość pomiaru temperatury, zastosowana w tym urządzeniu jako pierwsza w branży, stwarza użytkownikom nowe okazje do dokładnego monitorowania stanu zdrowia.

Poprzez redukcję dźwięków otoczenia na różnych poziomach HONOR Earbuds 3 Pro gwarantują doskonałą jakość dźwięku i wydajność połączeń z w pełni rozwiniętą technologią Adaptive Active Noise Cancelling (Adaptive ANC) i ulepszoną łącznością, pozwalając użytkownikom cieszyć się porywającą muzyką i precyzyjnym dźwiękiem podczas gier lub rozmów konferencyjnych.

Cena HONOR Earbuds 3 Pro zaczyna się od 199 EUR. Dostępność zostanie podana w późniejszym terminie.

Więcej informacji można znaleźć w sklepie internetowym HONOR pod adresem www.hihonor.com .

###

HONOR

Firma HONOR jest wiodącym globalnym dostawcą inteligentnych urządzeń. Jej misją jest przekształcenie marki w ogólnoświatową, kultową markę technologiczną i budowanie nowego, inteligentnego świata dla wszystkich w oparciu o jej produkty i usługi o ogromnej sile oddziaływania. Koncentrując się nieustannie na działaniach badawczo-rozwojowych, firma angażuje się w opracowywanie technologii, które umacniają ludzi na całym świecie w przekraczaniu granic własnych możliwości, dając im niezależność, która pozwoli na osiągnięcie większego sukcesu. Dzięki szerokiej gamie wysokiej jakości smartfonów, tabletów, laptopów i urządzeń ubieralnych na każdą kieszeń, oferta innowacyjnych, wysokiej jakości i niezawodnych produktów HONOR pozwala ludziom na stanie się lepszą wersją siebie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie HONOR www.hihonor.com lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Obsługiwane w wersji Standard i Pro. [2] Dostępne tylko w wersji Pro. [3] Tylko w wersji Pro. Wersja Standard charakteryzuje się stopniem ochrony IP54. To nie jest wodoszczelny telefon komórkowy. W normalnych warunkach użytkowania jest odporny na zachlapanie, wodę i kurz. Po przetestowaniu w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych osiąga poziom IP68 zgodnie z normami GB/T 4208-2017 (kraj)/IEC 60529 (zagranica). Odporność na zachlapanie, wodę i kurz nie jest trwała, ponadto ochrona może ulec zmniejszeniu w wyniku codziennego użytkowania. Nie należy ładować telefonu, gdy jest mokry. Instrukcje dotyczące czyszczenia i suszenia znajdują się w instrukcji obsługi. Uszkodzenia spowodowane zanurzeniem w cieczach nie są objęte gwarancją.. [4] Dostępne tylko w wersji Pro. [5] Wersja standardowa wyposażona jest w aparat 8MP Periscope Telephoto Camera. [6] Wersja Standard jest zasilana przez wyjątkowo dużą baterię 4800mAh.. [7] Wersja standardowa współpracuje z 66W Wired SuperCharge. [8] Tylko międzynarodowa wersja Pro obsługuje 100W HONOR Wireless SuperCharge. [9] Dostępne tylko w wersji Pro. [10] Dane z Qualcomm.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1755705/HONOR_announces_Global_Launch_all_new_HONOR_Magic4_Series_MWC_2022.jpg

SOURCE HONOR