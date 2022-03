HONOR ANUNCIA LANÇAMENTO GLOBAL DA NOVA SÉRIE HONOR MAGIC4 NO MWC 2022

"Na HONOR, sempre nos perguntamos: o que podemos fazer para resolver os pontos problemáticos dos usuários e criar a melhor experiência de produto para eles? Nossa série premium HONOR Magic é uma verdadeira vitrine de nossa tecnologia inovadora e é uma prova de nossa atitude que 'tudo podemos fazer' diante dos desafios constantes das referências do setor", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd . "Redefinindo excelência em seu design, tela, câmera, desempenho e segurança, a nova série HONOR Magic4 será um fator decisivo e oferecerá uma experiência mágica para usuários em todo o mundo.

Apresentando a nova série HONOR Magic4

Com um design simétrico icônico, tela com experiência visual aperfeiçoada, fotografia e recursos pioneiros de videografia, recursos inovadores de fotografia e videografia, desempenho superior e recursos de privacidade abrangentes, a nova série HONOR Magic4 leva a linha principal Magic da HONOR a um nível totalmente novo.

Desempenho de destaque superior impulsionado pelo novo Snapdragon 8 Gen 1

Equipada com a mais recente Plataforma Móvel 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1[1], a série HONOR Magic4 traz potência e desempenho incomparáveis aos usuários. Apoiada pelo mecanismo de IA de 7ª Geração da Qualcomm líder do setor e pela arquitetura de CPU Cortex-X2, a série HONOR Magic4 conta com velocidades de processamento ultrarrápidas, ao mesmo tempo em que atinge altos níveis de eficiência. Em comparação com a geração anterior, a série HONOR Magic4 melhora o desempenho da CPU em 20%, o desempenho da GPU em 30% e os recursos de IA em expressivos 300%. A série HONOR Magic4 está equipada com 8GB RAM e 256GB de armazenamento, garantindo que os usuários possam desfrutar de um desempenho suave e estável.

Oferecendo um desempenho verdadeiramente notável, a série HONOR Magic4 é respaldada por poderosos mecanismos HONOR Turbo que maximizam a capacidade de seu chipset. O HONOR OS Turbo X garante que o hardware e o software funcionem perfeitamente em conjunto para melhorar a eficiência, o anti-aging e o consumo de energia. Projetada para otimizar o desempenho dos jogos, a HONOR traz a primeira tecnologia de super-renderização de IA do setor para jogos móveis por meio do GPU Turbo X, oferecendo uma taxa de quadros e conectividade de rede excepcionalmente altas, gerando menos calor e reduzindo a latência, atendendo adequadamente às necessidades do jogador por alta qualidade de jogos e gráficos suaves.

Design simétrico com tela Quad-Curved

O HONOR Magic4 Pro apresenta o icônico design simétrico "Eye of Muse" da HONOR com uma tela Quad-Curved de 6,81 polegadas LTPO[2] e molduras ultrafinas para uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva e aderência incrivelmente confortável.

A tela do HONOR Magic4 Pro pode exibir até 1,07 bilhão de cores e suporta 100% DCI-P3, dando origem a cores mais nítidas e realistas, como vistas no cinema e uma experiência de jogo mais viva. Com a fonte de vídeo HDR 10+, cada quadro visto no HONOR Magic4 Pro é mais vívido, graças à sua faixa dinâmica mais elevada e melhor exibição de cores. Com uso da tecnologia HONOR MotionSync e uma tela LTPO de nova geração, a série HONOR Magic4 oferece uma taxa de atualização inteligente de 1Hz a 120Hz, que se ajusta a diferentes estilos de conteúdo, garantindo maior eficiência de energia e uma experiência de entretenimento perfeita.

O HONOR Magic4 Pro também alcança conversão automática e em tempo real de SDR para HDR e maior taxa de quadros com compensação de movimento, com base na tecnologia MEMC, oferecendo uma experiência de visualização mais imersiva e autêntica para todos os tipos de conteúdo, incluindo vídeos de alta definição, gráficos de alta tecnologia, filmes, jogos e muito mais.

Perfeita para aqueles que passam longas horas diante da tela, a série HONOR Magic4 oferece uma modulação de largura de pulso (PWM) de 1920Hz, a mais alta PWM já alcançada em uma tela LTPO, minimizando o cansaço ocular e oferecendo uma experiência de visualização confortável, mesmo em ambientes de baixa luminosidade. O HONOR Magic4 Pro também tem certificação IP68[3], oferecendo proteção eficaz contra poeira, chuva e água, e pode ficar submerso em profundidades de até 1,5 metro por 30 minutos.

Câmera Tripla com Fotografia Computacional Ultra-fusão

O HONOR Magic4 Pro impulsiona as referências do setor com uma poderosa combinação de Câmera Tripla com uma Câmera Ampla de 50MP que oferece um sensor de cores de 1/1,56 polegadas[4], uma Câmera 50MP 122o Ultra-Grande, e uma câmera periscópica telefoto de 64 MP[5], todos impulsionados pela melhor fotografia computacional de ultra-fusão da categoria, que permite ao dispositivo produzir imagens de alta definição com uma clareza impressionante, mesmo quando fotografa de longe.

A fotografia computacional de múltiplas câmeras permite a fusão em toda a faixa de distância focal, oferecendo excelentes recursos de imagem. A câmera de 50MP de largura e a câmera de 50MP ultra-ampla oferece um aumento de 65% na nitidez e clareza da imagem com fotografia computacional. Ao aplicar a fotografia computacional de fusão com a câmera ampla, a câmera de telefoto periscópica de 64 MP oferece um Zoom óptico de 3,5x e um Zoom Digital de 100x, aprimoram ainda mais a nitidez e a clareza da imagem em 160%.

A HONOR também abre nova fronteira com a fotografia avançada enquanto grava vídeo. Com base no algoritmo de fotografia e videografia computacional de cadeia dupla da HONOR, o HONOR Magic4 Pro pode capturar imagens de alta qualidade enquanto grava vídeos, o que não é limitado pela qualidade da gravação de vídeo, como é comum em outros smartphones.

Videografia cinematográfica com o Magic-Log Movie Master

Para oferecer filmagens de nível cinematográfico, a série HONOR Magic4 apresenta o HONOR Magic-Log Movie Master e os efeitos cinematográficos impulsionados por IA. Com isso, a série HONOR Magic4 oferece a primeira gravação de vídeo Log 4K de 10 bits do setor em 60fps (quadros por segundo), superando a referência do setor.

Comumente utilizado para rodar filmes profissionais, o formato log permite que os usuários aprimorem a aparência de seus vídeos com tonalidades de cores de cinema com nitidez HDR. Equipada com recursos Cinemat 3D LUT (Look Up Table), a série HONOR Magic4 com seu formato Magic-Log ajuda os usuários a editar seus vídeos em tons de cores superiores adequados para filmes para que os criadores em ascensão construam o seu conteúdo com cores e ambiente ao estilo de Hollywood.

Carregamento potente 100W e sem fio

O HONOR Magic4 Pro é alimentado por uma bateria de 4600mAh ultra-grande [6] com a combinação de SuperCarga mais poderosa da HONOR para oferecer vida útil ultra-longa da bateria e conectividade durante todo o dia. Com o SuperCharge[7] da HONOR 100W com fio, o HONOR Magic4 Pro supre até 100% de carga em apenas 30 minutos. O HONOR Magic4 Pro também é o primeiro a suportar a tecnologia HONOR SuperCharge[8] sem fio de 100W, que carrega até 50% da capacidade do aparelho em apenas 15 minutos.

Uma experiência mágica verdadeiramente personalizada com a Magic UI 6.0

A série HONOR Magic4 apresenta a mais recente HONOR Magic UI 6.0 com base no Android 12, oferecendo uma gama de recursos aprimorados e personalizados para oferecer uma experiência de vida inteligente aos usuários em todo o mundo.

Por meio de reconhecimento de contexto, previsão do perfil e um grande gráfico de conhecimento, a Magic UI 6.0 permite que a série HONOR Magic4 atue como assistente pessoal, aprendendo de forma inteligente os hábitos do smartphone do usuário para oferecer sugestões e atualizações personalizadas de aplicativos, oferecendo uma experiência verdadeiramente mágica e personalizada.

Privacidade e segurança aprimoradas; estreando chamadas de privacidade

Oferecendo uma nova solução inovadora para a escapada de áudio, uma frustração comum do smartphone para muitos, o HONOR Magic4 Pro lança um recurso de chamada de privacidade totalmente novo [9] suportado pela IA e alimentado por tecnologia de som direcional, evitando a escapada de áudio para chamadas telefônicas mais privadas.

O Directional Sound apresenta a primeira tecnologia de divisão da frequência que suporta transmissão de som simultânea a partir do módulo emissor de som na tela e no receptor. A tela e o receptor trabalham juntos para ajustar o volume do áudio chegando para se adequar a diferentes ambientes, garantindo que mesmo se você estiver em um ambiente silencioso como um elevador, as pessoas ao seu lado não ouvirão a voz do autor da chamada.

Codesenvolvido com a Qualcomm com base na plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, o sistema de segurança dupla da série HONOR Magic4 (HTEE+QTEE), oferece requisitos de segurança aprimorados para os principais serviços em todo o mundo. A série HONOR Magic4 também está equipada com um chip de segurança independente, oferecendo segurança máxima para senhas e biometria, como identificação facial e impressões digitais. A câmera de profundidade 3D do HONOR Magic4 Pro aproveita ainda mais a biometria de reconhecimento facial 3D para oferecer segurança e proteção de alto nível.

O HONOR Magic4 Pro também está equipado com o 3D Sonic Sensor Gen 2 da Qualcomm, que oferece a solução[10] de segurança de impressão digital mais fina e confiável do mundo. Com uma área de leitura de impressões digitais 77% maior, 1,7x mais capturas de dados biométricos e uma velocidade 40% mais rápida em comparação com a geração anterior, o HONOR Magic4 Pro permite a autenticação de toque único utilizando ondas de som em vez de luz para reconhecer e proteger os usuários.

Cor, preço e disponibilidade

Além de em preto e branco, a série HONOR Magic4 está disponível em um ciano deslumbrante inigualável e uma elegante cor dourada. Essas cores premium simbolizam a rica experiência da HONOR em maestria e história profunda no desenvolvimento de produtos esteticamente agradáveis com um design premium. Mais cores serão lançadas no momento oportuno.

A série HONOR Magic4 estará disponível a partir do segundo trimestre de 2022.

O HONOR Magic4 será vendido a partir de €899 (8 GB+256 GB), enquanto o HONOR Magic4 Pro a partir de €1099 (8 GB+256 GB).

Apresentando o novo relógio HONOR GS 3 e os fones HONOR Earbuds 3 Pro

A HONOR também apresentou o relógio HONOR GS 3, que é inspirado nos tradicionais relógios mecânicos. Exibindo um design elegante e moderno com o uso de materiais de qualidade como aço inoxidável 316L, o relógio foi projetado para ser usado com conforto o dia todo, pesando apenas 44g e medindo 10,5mm.

O relógio HONOR GS 3 vem com um novo módulo sensor PPG (fotopletismografia) de oito canais que detecta sinais ópticos precisos. Juntamente com o mecanismo de monitoramento de frequência cardíaca de IA, que combina vários algoritmos para cancelar o ruído durante os exercícios, o relógio HONOR GS 3 melhora significativamente a precisão da função de monitoramento da frequência cardíaca, permitindo que os usuários monitorem melhor a sua saúde.

Dando suporte a mais de 100 modos de treino, o HONOR Watch GS 3 também oferece recursos precisos de rastreamento de rotas e benefícios de GNSS de frequência dupla L1/L5 integrado (sistema global de satélite de navegação) ao correr, pedalar ou caminhar ao ar livre.

O relógio HONOR GS 3 será oferecido em três cores: Midnight Black, Ocean Blue e Classic Gold. O HONOR Watch GS 3 será vendido a partir de €229. A disponibilidade será anunciada posteriormente.

A HONOR também anunciou o lançamento dos novos fones HONOR Earbuds 3 Pro. Os fones de ouvido True Wireless Stereo (TWS) são equipados com um design de driver duplo, que inclui um driver dinâmico de 11 mm de diâmetro e um tweeter de cerâmica piezoelétrica de alta resolução, oferecendo detalhes de som ricos e delicados e graves potentes.

Em uma indústria pioneira, a capacidade inovadora de medição de temperatura do HONOR Earbuds 3 Pro cria novas possibilidades para os usuários monitorarem de perto sua saúde.

Ao reduzir os sons ambientais em diferentes níveis, o HONOR Earbuds 3 Pro oferece qualidade de som e desempenho de chamada superior com tecnologia adaptativa de cancelamento de ruído ativo (Adaptive ANC) e conectividade aprimorada, permitindo que os usuários desfrutem de música imersiva e som profundo enquanto jogam ou durante teleconferências.

Os fones de ouvido da HONOR 3 Pro começarão a partir de €199. A disponibilidade será anunciada posteriormente.

Para mais informações, visite a loja virtual da HONOR em www.hihonor.com.

[1] Com suporte nas versões Standard e Pro. [2] Disponível apenas na versão Pro. [3] Disponível apenas na versão Pro. A versão padrão tem classificação IP54. Este não é um celular impermeável. É resistente a respingos, à água e à poeira em condições normais de uso. Conforme testado em condições controladas de laboratório, atinge o nível IP68 sob os padrões GB/T 4208-2017 (nacional)/IEC 60529 (internacional). A resistência a respingos, água e poeira não é permanente e a proteção pode ser reduzida pelo desgaste diário. Não carregue o telefone quando estiver molhado. Consulte o guia do usuário para obter instruções de limpeza e secagem. Danos devido à imersão em líquidos não são cobertos pela garantia. [4] Disponível apenas na versão Pro. [5] A versão Padrão está equipada com uma câmera periscópica telefoto de 8MP. [6] A versão padrão é alimentada por uma bateria de 4800mAh ultra grande. [7] A versão padrão suporta um SuperCharge com fio de 66W. [8] Apenas a versão Pro global suporta o SuperCharge HONOR sem fio de 100W. [9] Disponível apenas na versão Pro. [10] Dados da Qualcomm.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1755832/HONOR_announces_Global_Launch_all_new_HONOR_Magic4_Series_MWC_2022.jpg

FONTE HONOR

