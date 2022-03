HONOR ANNONCE LE LANCEMENT MONDIAL DE LA TOUTE NOUVELLE SÉRIE HONOR MAGIC4 AU MWC 2022

« Chez HONOR, nous nous demandons toujours ce que nous pouvons faire pour répondre aux besoins des utilisateurs et créer la meilleure expérience possible pour eux. Notre série HONOR Magic haut de gamme est une véritable illustration de notre technologie innovante et témoigne de notre volonté de remettre en question les références du secteur », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd. « En redéfinissant l'excellence en matière de design, d'affichage, de photographie, de performances et de sécurité, la toute nouvelle série HONOR Magic4 va éliminer les points sensibles et offrir une expérience magique aux utilisateurs du monde entier ».

Présentation de la toute nouvelle série HONOR Magic4

Avec son design symétrique emblématique, son affichage optimisé pour l'expérience visuelle, ses capacités photographiques et vidéographiques révolutionnaires, ses performances supérieures et ses fonctions de confidentialité exhaustives, la toute nouvelle série HONOR Magic4 propulse la gamme phare Magic de HONOR à un tout nouveau niveau.

Des performances supérieures grâce au tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1

Équipée de la dernière plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G[1], la série HONOR Magic4 offre aux utilisateurs une puissance et des performances inégalées. Grâce au moteur d'intelligence artificielle Qualcomm 7th Gen et à l'architecture CPU Cortex-X2, la série HONOR Magic4 offre des vitesses de traitement ultra rapides, tout en atteignant des niveaux d'efficacité élevés. Par rapport à la génération précédente, la série HONOR Magic4 améliore les performances du CPU de 20 %, les performances du GPU de 30 % et les capacités d'IA de 300 %. La série HONOR Magic4 est équipée de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go, ce qui garantit aux utilisateurs des performances fluides et stables.

Offrant de véritables performances de pointe, la série HONOR Magic4 est assistée par les HONOR Turbo Engines qui optimisent les capacités de son chipset. La technologie HONOR OS Turbo X maximise la coopération matérielle et logicielle pour améliorer la fluidité, la durée de vie et la consommation d'énergie. Conçu pour optimiser les performances de jeu, HONOR intègre la toute première technologie AI Super Rendering aux jeux mobiles grâce au GPU Turbo X, offrant une fréquence d'images et une connectivité réseau exceptionnellement élevés tout en générant moins de chaleur et en réduisant la latence, répondant ainsi de manière adéquate à la demande des joueurs pour une qualité de jeu élevée et des graphismes fluides.

Un design symétrique avec un écran quadri-courbe

Le HONOR Magic4 Pro présente le design symétrique emblématique « Eye of Muse » de HONOR avec un écran LTPO Quad-Curved[2] (quadri-courbe) de 6,81 pouces et des bords ultrafins pour une expérience visuelle véritablement immersive et une prise en main incroyablement confortable.

L'écran du HONOR Magic4 Pro peut afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs et offre une couverture à 100 % de l'espace DCI-P3, ce qui donne lieu à des couleurs plus nettes et plus réalistes comme au cinéma et à une expérience de jeu plus vivante. Avec la source vidéo HDR 10+, chaque image visualisée sur le HONOR Magic4 Pro est plus vivante grâce à sa plage dynamique plus élevée et à un meilleur affichage des couleurs. Dotée d'un écran LTPO de nouvelle génération et de la technologie HONOR MotionSync, la série HONOR Magic4 offre une fréquence de rafraîchissement intelligente de 1 Hz à 120 Hz, qui s'adapte aux différents styles de contenu, garantissant une efficacité énergétique accrue et une expérience de divertissement fluide.

Le HONOR Magic4 Pro réalise également une conversion automatique et en temps réel de SDR à HDR et une fréquence d'images accrue avec compensation de mouvement, basée sur la technologie MEMC, offrant une expérience visuelle plus immersive et authentique pour tous les types de contenu, y compris les vidéos haute définition, les graphismes haute technologie, les films, les jeux et plus encore.

Idéale pour ceux qui passent de longues heures devant l'écran, la série HONOR Magic4 offre une modulation de largeur d'impulsion (PWM) de 1920Hz, la plus haute PWM jamais réalisée dans un écran LTPO, réduisant la fatigue oculaire et offrant une expérience visuelle confortable, même dans des environnements à faible luminosité. Le HONOR Magic4 Pro est également certifié IP68[3] offrant une protection efficace contre la poussière, la pluie et l'eau, et est capable d'être immergé dans une eau d'une profondeur allant jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes.

Triple appareil photo avec photographie computationnelle ultra-fusion

Le HONOR Magic4 Pro repousse les limites de l'industrie grâce à une puissante combinaison de trois appareils photo : un appareil photo grand angle de 50 Mpx doté d'un capteur couleur de 1/1,56 pouce[4], un appareil photo ultra grand angle 122o de 50 Mpx et un appareil photo téléobjectif périscopique de 64 Mpx[5], le tout alimenté par la meilleure technologie de photographie computationnelle ultra-fusion de sa catégorie, qui permet à l'appareil de produire des images haute définition d'une clarté étonnante, même lorsqu'elles sont prises de loin.

La photographie computationnelle multi-caméras permet la fusion sur toute la plage de distances focales, offrant d'excellentes capacités d'imagerie. L'appareil photo grand angle de 50 Mpx et l'appareil photo ultra grand angle de 50 Mpx offrent une augmentation de 65 % de la netteté et de la clarté des images grâce à la photographie computationnelle. En appliquant la photographie computationnelle par fusion à l'appareil photo grand angle, l'appareil photo téléobjectif périscopique de 64 Mpx offre un zoom optique 3,5x et un zoom numérique 100x, améliorant ainsi considérablement la qualité de l'image de 160 %.

HONOR fait également un bond en avant avec la photographie avancée pendant l'enregistrement vidéo. Utilisant la technologie HONOR Dual Chain Computational Photography and Videography Algorithm de HONOR, le HONOR Magic4 Pro peut capturer des images de haute qualité lors de la prise de vue vidéo, sans être limité par la qualité de l'enregistrement vidéo, comme c'est le cas sur d'autres appareils.

Vidéographie cinématographique avec Magic-Log Movie Master

Offrant des séquences vidéo de niveau cinématographique, la série HONOR Magic4 est dotée du HONOR Magic-Log Movie Master et AI Film Effects. Grâce à cela, la série HONOR Magic4 est la première du secteur à offrir un enregistrement vidéo 4K Log 10 bits à 60fps (images par seconde), battant ainsi une autre référence du secteur.

Couramment utilisé pour tourner des films de qualité professionnelle, le format Log permet aux utilisateurs d'améliorer l'aspect de leurs vidéos avec des couleurs cinématiques et une clarté HDR. Dotée de la fonction Cinematic 3D LUT (Look Up Table), la série HONOR Magic4 avec son format Magic-Log aide les utilisateurs à éditer leurs vidéos dans des nuances de couleurs supérieures, dignes du cinéma, permettant aux créateurs en herbe d'apporter des teintes et des ambiances de style hollywoodien à leur contenu.

Recharge sans fil puissante de 100 W

Le HONOR Magic4 Pro est alimenté par une batterie ultra-large de 4600mAh[6] dotée de la combinaison SuperCharge la plus puissante de HONOR pour offrir une autonomie de batterie ultra-longue et une connectivité tout au long de la journée. Grâce à la charge rapide filaire 100W HONOR SuperCharge[7], le HONOR Magic4 Pro se recharge à 100 % en seulement 30 minutes. Le HONOR Magic4 Pro est également le premier à prendre en charge la technologie sans fil 100W Wireless HONOR SuperCharge[8], qui permet de recharger l'appareil à 50 % en seulement 15 minutes.

Une expérience magique vraiment personnalisée avec Magic UI 6.0

La série HONOR Magic4 est équipée de la dernière version HONOR Magic UI 6.0 basée sur Android 12, offrant une gamme de fonctions améliorées et personnalisées pour offrir une expérience de vie connectée aux utilisateurs du monde entier.

Grâce à la prise en compte du contexte, à la prédiction du profil et à un vaste graphe de connaissances, Magic UI 6.0 permet à la série HONOR Magic4 d'agir comme un assistant personnel, en assimilant intelligemment les habitudes de l'utilisateur sur son smartphone pour lui proposer des suggestions d'applications et des mises à jour personnalisées.

Amélioration de la confidentialité et de la sécurité ; lancement de la fonctionnalité Privacy Calling

Offrant une nouvelle solution révolutionnaire à la propagation du son, une frustration courante pour beaucoup de personnes, le HONOR Magic4 Pro lance une toute nouvelle fonctionnalité Privacy Calling[9] prise en charge par l'IA et alimentée par la technologie Directional Sound, empêchant les propagations sonores pour les appels téléphoniques plus privés.

Directional Sound est doté de la toute première technologie de division de fréquence qui prend en charge la transmission simultanée du son à partir du module d'émission sonore de l'écran et du récepteur. L'écran et le récepteur fonctionnent ensemble pour ajuster le volume de l'audio entrant en fonction des différents environnements. Ainsi, même si vous vous trouvez dans un environnement calme comme un ascenseur, les personnes qui se trouvent à côté de vous ne peuvent pas entendre la voix de votre interlocuteur.

Co-développé avec Qualcomm sur la base de la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le système de double sécurité (HTEE+QTEE) de la série HONOR Magic4 répond à des exigences de sécurité accrues pour des services clés dans le monde entier. La série HONOR Magic4 est également équipée d'une puce de sécurité indépendante, offrant une sécurité maximale aux mots de passe et aux données biométriques comme l'identification faciale et les empreintes digitales. Le capteur de profondeur 3D du HONOR Magic4 Pro exploite davantage la biométrie par reconnaissance faciale 3D pour offrir une sécurité et une protection de haut niveau.

Le HONOR Magic4 Pro est également équipé du capteur sonique 3D Gen 2 de Qualcomm, qui offre la solution de sécurité par empreinte digitale la plus performante[10], la plus fine et la plus fiable au monde. Avec une zone de lecture d'empreintes digitales 77 % plus grande, 1,7 fois plus de captures de données biométriques et une vitesse 40 % plus rapide par rapport à la génération précédente, le HONOR Magic4 Pro permet l'authentification par simple contact en utilisant des ondes sonores au lieu de la lumière pour reconnaître et protéger les utilisateurs.

Couleurs, prix et disponibilité

En plus des couleurs Noir et Blanc, la série HONOR Magic4 est disponible dans une toute nouvelle couleur Cyan et une élégante couleur Or. Ces couleurs haut de gamme incarnent la riche expérience de HONOR en matière d'artisanat et son engagement dans le développement de produits esthétiques et de qualité. D'autres couleurs seront lancées en temps voulu.

La série HONOR Magic4 sera disponible à partir du T2 2022.

Le HONOR Magic4 sera proposé à partir de 899 € (8 Go+256 Go), tandis que le HONOR Magic4 Pro sera proposé à partir de 1099 € (8 Go+256 Go).

Présentation de la toute nouvelle montre HONOR Watch GS 3 et des écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro

HONOR a également présenté la montre HONOR Watch GS 3 qui s'inspire des montres mécaniques traditionnelles. Avec son design élégant et tendance et l'utilisation de matériaux de qualité comme l'acier inoxydable 316L, cette montre est conçue pour être portée confortablement tout au long de la journée. Elle ne pèse que 44 g et mesure 10,5 mm.

La montre HONOR Watch GS 3 est équipée d'un nouveau module de capteur PPG (photopléthysmographie) à huit canaux qui détecte des signaux optiques précis. Avec l'AI Heart Rate Monitoring Engine qui combine plusieurs algorithmes pour éliminer le bruit pendant l'exercice, la HONOR Watch GS 3 améliore considérablement la précision de la fonction de surveillance de la fréquence cardiaque, permettant aux utilisateurs de mieux surveiller leur santé.

Prenant en charge plus de 100 modes d'entraînement, la HONOR Watch GS 3 offre également des capacités de suivi d'itinéraire précis et bénéficie du GNSS (système mondial de navigation par satellite) double fréquence L1/L5 intégré pour la course à pied, le cyclisme ou la randonnée en plein air.

La montre HONOR Watch GS 3 se décline en trois couleurs : Midnight Black, Ocean Blue et Classic Gold. La HONOR Watch GS 3 sera proposée à partir de 229 €. La disponibilité sera annoncée à une date ultérieure.

HONOR a également annoncé le lancement des tout nouveaux écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro. Ces véritables écouteurs stéréo sans fil (TWS) sont équipés d'une conception à deux haut-parleurs, comprenant un haut-parleur dynamique de 11 mm de diamètre et un tweeter en céramique piézoélectrique à haute résolution, offrant à la fois des détails sonores riches et délicats et des basses puissantes.

Pour la première fois dans l'industrie, la capacité innovante de mesure de la température des HONOR Earbuds 3 Pro offre de nouvelles possibilités aux utilisateurs pour surveiller de près leur santé.

En réduisant les sons ambiants à différents niveaux, les écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro offrent une qualité sonore et des performances d'appel supérieures grâce à la technologie Adaptive Active Noise Cancelling (Adaptive ANC) entièrement développée et à une connectivité améliorée, permettant aux utilisateurs de profiter d'une musique immersive et d'un son profond pendant les jeux ou les conférences téléphoniques.

Les écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro seront proposés à partir de 199 €. La disponibilité sera annoncée à une date ultérieure.



[1] Disponible sur les versions Standard et Pro. [2] Disponible uniquement sur la version Pro. [3] Disponible uniquement sur la version Pro. La version Standard est classée IP54. Ce n'est pas un téléphone portable étanche. Il est résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière en utilisation normale. Testé dans des conditions de laboratoire contrôlées, il atteint le niveau IP68 selon les normes GB/T 4208-2017 (national)/IEC 60529 (outre-mer). La résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière n'est pas permanente, et la protection peut être réduite par l'usure quotidienne. Ne chargez pas le téléphone lorsqu'il est mouillé. Consultez le guide de l'utilisateur pour les instructions de nettoyage et de séchage. Les dommages dus à l'immersion dans des liquides ne sont pas couverts par la garantie. [4] Disponible uniquement sur la version Pro. [5] La version Standard est équipée d'un téléobjectif périscopique de 8 Mpx. [6] La version Standard est alimentée par une batterie ultra-large de 4800mAh. [7] La version Standard prend en charge la charge filaire 66W Wired SuperCharge. [8] Seule la version Pro prend en charge la charge sans fil 100W HONOR Wireless SuperCharge. [9] Disponible uniquement sur la version Pro. [10] Données de Qualcomm.

