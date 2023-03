HONOR oznamuje na veľtrhu MWC 2023 globálne uvedenie radu HONOR Magic5 a HONOR Magic Vs na trh.

Spoločnosť HONOR prináša na globálny trh svoje najnovšie vlajkové produkty a umožňuje používateľom smartfónov využívať inovácie zamerané na človeka

BARCELONA, 2. marca 2023 /PRNewswire/ -- Globálna technologická značka HONOR dnes na veľtrhu Mobile World Congress 2023 predstavila svoj nový prístup k technológiám zameraný na človeka „Tech to Inspire". Počas podujatia spoločnosť HONOR uviedla na globálny trh svoju stratégiu dvoch vlajkových produktov a tiež oznámila globálnu dostupnosť radu HONOR Magic5 a modelu HONOR Magic Vs, čo sú najnovšie produkty úspešnej série HONOR Magic nastavené tak, aby používateľom na celom svete poskytovali skutočný zážitok z vlajkového smartfónu.

„Spoločnosť HONOR, ktorá sa zaviazala riešiť skutočné potreby zákazníkov, uplatňuje prístup k inováciám produktov so zameraním na človeka a ponúka intuitívne technologické riešenia na zlepšenie každodenného života každého človeka," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co, Ltd. „HONOR Magic5 Pro, náš najnovší univerzálny vlajkový model, a HONOR Magic Vs, náš prvý sklopný vlajkový produkt, ktorý bude uvedený na globálny trh, posúvajú kritériá odvetvia v každom aspekte používateľského zážitku zo smartfónov v súlade s našou víziou umožniť každému inteligentnejší život."

Predstavujeme úplne nový model HONOR Magic5 Pro

Univerzálny vlajkový model HONOR Magic5 Pro, nabitý množstvom významných vylepšení, sa môže pochváliť pôsobivými novinkami v dizajne, displeji, fotografovaní a výkone, čím prekonáva niekoľko kritérií odvetvia a poskytuje používateľom najlepší zážitok vo svojej triede.

Úplne nová estetika hviezdicového kolesa s Gaudiho krivkou

V súlade s ikonickým dizajnom „Eye of Muse" model HONOR Magic5 Pro rozvíja koncepciu, prepracúva a zavádza systém troch fotoaparátov vo hviezdicovom kolese. Model HONOR Magic5 Pro, ktorý vzdáva hold Antoni Gaudímu, sa vyznačuje symetrickými, dvojito zakrivenými, ultra-úzkymi rámikmi na oboch stranách a dizajnom troch fotoaparátov vo hviezdicovom kolese, ktorý je stredobodom zadného krytu, a spája nádherné krivky prírodnej krajiny a modernej architektúry do dizajnu špičkového zariadenia, čím demonštruje harmonickú kombináciu umenia a technológie.

Špičkový displej debutuje na vrchole rebríčka DXOMARK

HONOR Magic5 Pro so 6,81-palcovým displejom LTPO1 s jedinečnou štvorhrannou plávajúcou obrazovkou zaručuje pohlcujúci zážitok zo sledovania, či používatelia prehliadajú internet, hrajú hry alebo čítajú. Rad HONOR Magic5 je vybavený novou technológiou zvýšenia jasu displeja a poskytuje špičkový jas HDR 1800 nitov2, čím zaisťuje jasný obraz aj pri jasnom slnečnom svetle. Vďaka dvojnásobnej kalibrácii jasu pre typický interiérový jas 120 nitov a exteriérový jas 800 nitov poskytuje HONOR Magic5 Pro špičkovú presnosť zobrazovaných farieb.

HONOR Magic5 Pro je tiež vybavený čipovou zostavou diskrétneho displeja3 na zlepšenie vizuálnej kvality pohyblivých obrázkov. Čipová zostava ponúka efekt vždy zapnutého vysokého dynamického rozsahu (HDR) na zlepšenie čistoty videa a zároveň poskytuje vyššiu frekvenciu snímok s nižšou spotrebou energie pre plynulejší a dlhší herný zážitok. Model HONOR Magic5 Pro s certifikáciou HDR10+ a IMAX Enhanced, umožňuje používateľom užívať si videá a filmy s optimalizovanou kvalitou obrazu.

HONOR Magic5 Pro, ktorý zmierňuje namáhanie očí používateľov, sa môže pochváliť nízkym vyžarovaním modrého svetla certifikovaným podľa požiadaviek TÜV Rheinland4 a dynamickým stmievaním, ktoré simuluje prirodzené svetlo na zmiernenie únavy očí. Medzi ďalšie inovatívne funkcie pre pohodlie očí patrí Circadian Night Display pre lepšiu kvalitu spánku a v odvetví prvý LTPO displej s 2160 Hz5 technológiou stmievania s pulznou moduláciou šírky (PWM) na minimalizáciu blikania obrazovky, čo je ideálne pre tých, ktorí trávia dlhé hodiny pred svojím smartfónom.

Model HONOR Magic5 Pro dosiahol vynikajúci celkový výkon displeja a 1. miesto medzi displejmi smartfónov v rebríčku DXOMARK s najvyšším skóre 151.

Bezkonkurenčný systém fotoaparátov získal 1. miesto v rebríčku DXOMARK

HONOR Magic5 Pro sa tiež umiestnil na prvom mieste v celosvetovom rebríčku fotoaparátov DXOMARK so skóre 152, čím sa stal smartfónom s doteraz najlepšie hodnoteným testovaným fotoaparátom. Model HONOR Magic5 Pro je vybavený výkonnou kombináciou troch hlavných fotoaparátov, ktorá pozostáva z 50 MP širokouhlého fotoaparátu, 50 MP ultraširokouhlého fotoaparátu a 50 MP teleobjektívu6. Vďaka väčšej veľkosti snímača pre vynikajúci výkon snímania svetla vytvára systém fotoaparátov zakaždým fotografie s prepracovanými detailmi, bez ohľadu na svetelné podmienky. Výpočtová optika Ultra Fusion, počítačový optický algoritmus, ktorý dopĺňa systém fotoaparátov, drasticky zlepšuje čistotu obrazu pri 3,5- až 100-násobnom priblížení, čím sa zariadenie odlišuje od ostatných smartfónov na trhu.

Model HONOR Magic5 Pro, vybavený úplne novou mechanikou obrazu HONOR Image Engine, predstavuje úplne nový milisekundový algoritmus zachytávania Falcon, ktorý používateľom umožňuje zachytiť zložité scény s pozoruhodnou ľahkosťou a čistotou. Vďaka možnostiam Super Night Capture môžu používatelia tiež jasne snímať scény pri slabom osvetlení s vysokou rýchlosťou. Okrem toho sa model HONOR Magic5 Pro môže pochváliť funkciou snímania pohybu s podporou umelej inteligencie7, ktorá dokáže automaticky rozpoznať najvyšší bod skoku a zachytiť záber v ultra vysokom rozlíšení. Aby sme túto technológiu otestovali, spoločnosť HONOR sa spojila s GUINNESSOVOU KNIHOU REKORDOV ™ a využili sme model HONOR Magic5 Pro na automatické zachytenie úžasného momentu oficiálneho pokusu o svetový rekord v najvyššom svetovom basketbalovom slam dunku.

Model HONOR Magic5 Pro, ktorý umožňuje začínajúcim tvorcom vytvárať zábery na filmovej úrovni, ponúka funkciu IMAX Enhanced Movie Master, ktorá umožňuje používateľom natáčať a upravovať úžasné videá, a to všetko v ich smartfóne.

Vylepšené súkromie a zabezpečenie pre všestrannú ochranu

Model HONOR Magic5 Pro je vybavený bezpečnostným systémom Dual-TEE vyvinutým v spolupráci so spoločnosťou Qualcomm®, ktorý ponúka ochranu údajov používateľov na úrovni hardvéru. Model HONOR Magic5 Pro je vybavený diskrétnou bezpečnostnou čipovou zostavou a poskytuje maximálnu bezpečnosť pre heslá a biometriu, ako sú ID tváre a odtlačky prstov.

HONOR Magic5 Pro prináša presvedčivé modernizácie pre AI Privacy Call 2.08, prelomové riešenie HONOR proti prenikaniu zvuku do okolia, a predstavuje v odvetví prvú technológiu priestorového ovládania zvukovej energie, ktorá generuje opačné zvukové vlny, aby sa zabránilo úniku zvuku pri súkromných telefónnych hovoroch. Funkcia AI Privacy Call 2.0 poskytuje 100 %9 zlepšenie hlasitosti hovorov pre jasnejšiu komunikáciu a zaisťuje, že aj keď sa používateľ nachádza v preplnenom, ale tichom prostredí, napríklad vo výťahu, ľudia v blízkosti nemôžu jasne zachytiť hlas volajúceho.

Výkon vlajkového produktu umožňuje špičková technológia

HONOR Magic5 Pro využívajúci najnovšiu mobilnú platformu Snapdragon® 8 Gen 2 od Qualcomm® poskytuje bezkonkurenčný výkon vlajkového produktu, ktorý umožňuje väčšiu produktivitu a zábavu za každých okolností. Vďaka prvej architektúre samostatných antén pre Wi-Fi a Bluetooth v odvetví zlepšuje model HONOR Magic5 Pro výkon siete Wi-Fi o 200 %10 a znižuje latenciu siete Wi-Fi o 30 %11 v porovnaní s tradičným dizajnom antén v tomto odvetví, čo používateľom prináša maximálnu flexibilitu a mobilitu pri práci a hraní hier.

Model HONOR Magic5 Pro, ktorý podporuje 66 W káblové a 50 W bezkáblové nabíjanie HONOR SuperCharge12, je vybavený super veľkou batériou s kapacitou 5100 mAh13, ktorá poskytuje nepretržité používanie počas celého dňa.

HONOR Magic5 Pro s najnovším operačným systémom MagicOS 7.1 založeným na systéme Android 13 ponúka celý rad inteligentných funkcií, ako napríklad MagicRing na spoluprácu viacerých zariadení a Magic Text na inteligentné rozpoznávanie textu, čo používateľom pomáha ďalej zvyšovať produktivitu.

Uvedenie vyklápacieho telefónu HONOR Magic V s na svetový trh

HONOR Magic Vs, ako úplne prvý vyklápací vlajkový model spoločnosti HONOR, ktorý má svoju premiéru mimo Číny, sa môže pochváliť výnimočným dizajnom, displejom a vylepšením výkonu, ktoré posúvajú zážitok zo vyklápacieho smartfónu na vyššiu úroveň. Je to dokonalý spoločník pre zaneprázdnených podnikateľov, ako aj tých, ktorí uprednostňujú mobilnú zábavu, a ponúka dokonalú zmes štýlu a solídnosti.

Robustný a prenosný: Predstavujeme prelomový dizajn pántu

HONOR Magic Vs je výnimočne tenký a ľahký, po sklopení má hrúbku len 12,9 mm14 a váži 267 g15. Napriek svojmu kompaktnému tvaru má model HONOR Magic Vs batériu s kapacitou 5 000 mAh16, čo je najväčšia kapacita batérie spomedzi vyklápacích smartfónov s hmotnosťou do 270 g, ktoré sú dnes k dispozícii.

K nízkej hmotnosti modelu HONOR Magic Vs prispieva revolučný, superľahký pánt bez ozubeného kolieska, ktorý bol starostlivo vyrobený technológiou odlievania z jedného kusu, čím sa znížil počet konštrukčných komponentov z 92 v predchádzajúcej generácii iba na 417. Pánt, ktorý sa môže pochváliť výnimočnou odolnosťou, vydrží podľa testov TÜV Rheinland až 400 000 ohybov18, čo zodpovedá viac ako desiatim rokom používania pri 100 ohnutiach za deň, čím sa nastavuje nový štandard pre dizajn vyklápacieho smartfónu.

Vďaka sofistikovanej konštrukcii závesu sa model HONOR Magic Vs sklápa tesne bez medzery a po vyklopení má takmer úplne plochú obrazovku, čo konkurenčné vyklápacie zariadenia na trhu neponúkajú.

Duálny displej poskytuje výnimočný zážitok zo sledovania

Na zvýšenie produktivity na maximum je HONOR Magic Vs vybavený používateľsky prívetivým 6,45-palcovým externým displejom19 s pomerom strán 21:9 a pomerom obrazovky k telu 90 %20. Po vyklopení poskytuje HONOR Magic Vs zážitok podobný tabletu s extra širokým 7,9-palcovým interným displejom21, čo používateľom umožňuje vykonávať viacero úloh naraz a prezerať si obsah pozoruhodne jednoducho.

Model HONOR Magic Vs je nabitý profesionálnymi riešeniami pre pohodlie očí a ponúka dynamické stmievanie, cirkadiánny nočný displej a stmievanie s pulznou moduláciou šírky (PWM) 1920 Hz, čo je najvyššia frekvencia, aká sa kedy dosiahla na súčasných trhoch s vyklápacími smartfónmi, s cieľom účinne znížiť účinky digitálneho namáhania a únavy očí.

Špičkové konfigurácie pre výkonný používateľský zážitok

HONOR Magic Vs je vybavený pôsobivým systémom troch zadných fotoaparátov, ktorý sa skladá z 54 MP hlavného fotoaparátu IMX800, 50 MP ultraširokouhlého a hlavného makro fotoaparátu a 8 MP fotoaparátu s 3-násobným optickým zoomom, ktoré poskytujú výnimočný zážitok z fotografovania, bez ohľadu na situáciu snímania22.

Model HONOR Magic Vs, ktorý využíva mobilnú platformu Snapdragon® 8+ Gen 123 od spoločnosti Qualcomm, poskytuje lepší výkon s vyššou účinnosťou napájania pre rýchlejší a plynulejší používateľský zážitok. Vďaka mechanike Turbo X od spoločnosti HONOR sa snaží priniesť dlhšiu výdrž batérie a plynulejší zážitok.

HONOR Magic Vs využíva najnovší operačný systém HONOR MagicOS 7.1 založený na systéme Android 13. Okrem funkcií MagicRing na spoluprácu viacerých zariadení a Magic Text na inteligentné rozpoznávanie textu obsahuje vyklápací vlajkový model aj funkcie Smart multi-window a APP Extender na podporu multitaskingu medzi aplikáciami a v rámci tej istej aplikácie, čo používateľom pomáha šetriť čas a dosiahnuť v živote viac.

Farba, cena a dostupnosť

Model HONOR Magic5 Pro, navrhnutý pre dobrodružné povahy, bude dostupný vo farbách Glacier Blue, Meadow Green, Coral Purple, Orange a Black24 zatiaľ čo model HONOR Magic5 bude dostupný v čiernej a modrej farbe25, všetko inšpirované zázrakom prírody.

Rad HONOR Magic5 bude k dispozícii od 2. štvrťroka 2023. Cena modelu HONOR Magic5 bude začínať na 899 EUR (8G+256GB), zatiaľ čo HONOR Magic5 Pro bude stáť 1199 EUR (12G+512GB).

Cena modelu HONOR Magic Vs, ktorý ponúka dve úžasné farebné prevedenia, modrozelenú a čiernu26, bude 1599 EUR (12GB+512GB). Dostupnosť bude včas oznámená.

O spoločnosti HONOR

Spoločnosť HONOR je popredným svetovým poskytovateľom inteligentných zariadení. Je odhodlaná stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb vytvoriť nový inteligentný svet pre každého. S neochvejným zameraním na výskum a vývoj je odhodlaná vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete prekonávať sa, čo im dáva slobodu dosiahnuť a urobiť viac. Portfólio inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov spoločnosti HONOR, ktoré ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení cenovo dostupných pre každého, umožňuje ľuďom stať sa lepšou verziou seba samého.

Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti HONOR na adrese www.hihonor.com.

1 K dispozícii iba vo verzii Pro. Štandardná verzia je vybavená 6,73-palcovým OLED displejom. S dizajnom okrúhlych rohov na displeji je uhlopriečka obrazovky 6,81 palca, meraná ako štandardný obdĺžnik (skutočné zorné pole je o niečo menšie).

2 K dispozícii iba vo verzii Pro. Štandardná verzia má špičkový jas HDR 1600 nitov.

3 K dispozícii iba vo verzii Pro.

4 Obrazovka prešla certifikáciou TÜV Rheinland Low Blue Light. Tento produkt nie je určený na zdravotnícke použitie a nemá terapeutickú funkciu.

5 Obrazovka podporuje maximálne vysokofrekvenčné stmievanie PWM 2160 Hz, ktoré sa prejaví v situáciách s nízkym jasom. Pozrite si skutočné skúsenosti. Telefón nie je zdravotníckou pomôckou a nie je k dispozícii na liečbu.

6 Kombinácia fotoaparátov je k dispozícii iba vo verzii Pro. Štandardná verzia je vybavená 54 MP širokouhlým hlavným fotoaparátom, 50 MP ultra širokouhlým fotoaparátom a 32 MP teleobjektívom. Pixely fotografií a videí sa môžu líšiť v závislosti od rôznych režimov. Pozrite si skutočnú situáciu.

7 Snímanie pohybu s umelou inteligenciou poskytuje podporu pre inteligentnú vysokorýchlostnú uzávierku, ktorá rýchlo zachytí nádherné momenty usmievajúcich sa, skákajúcich ľudí atď. alebo pohyby mačiek a psov. Skutočný efekt sa môže líšiť v závislosti od scenárov. Štandardná verzia tiež podporuje túto funkciu.

8 Funkcia súkromného hovoru s podporou umelej inteligencie AI Privacy Call sa prejaví pri hlasitosti 8 bar a nižšej. Táto funkcia znižuje únik zvuku, ale nezabezpečuje úplnú zvukotesnosť. Pocit úniku zvuku do okolia súvisí s úrovňou hluku prostredia. Pozrite si vaše skutočné skúsenosti.

9 Údaje z laboratórií HONOR v porovnaní s predchádzajúcou generáciou.

10 Údaje z laboratórií HONOR.

11 Údaje z laboratórií HONOR.

12 50 W bezkáblové nabíjanie HONOR SuperCharge je k dispozícii iba vo verzii Pro. Podporovaný maximálny výkon káblového nabíjania je 66 W s originálnou nabíjačkou HONOR SuperCharge a káblom. Maximálny výkon bezkáblového nabíjania je 50 W s 50 W nabíjacím adaptérom. Skutočné údaje sa môžu líšiť v dôsledku rozdielov v jednotlivých produktoch, verziách softvéru, podmienkach použitia a faktoroch prostredia. Bezkáblovú nabíjačku je potrebné zakúpiť samostatne.

13 Typická hodnota. Menovitá kapacita nevymeniteľnej batérie je 5 000 mAh.

14 Model HONOR Magic Vs má hrúbku 12,9 mm (sklopená obrazovka) a 6,1 mm (vyklopená obrazovka). Veľkosť výrobku sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie, výrobného procesu a metód merania. Podrobnosti o špecifikácii slúžia len na ilustráciu.

15 Údaje z laboratórií HONOR. Najľahšia verzia váži 261 g a jej zadná strana je vyrobená z vegánskej kože. Celková hmotnosť zahŕňa batériu. Skutočná hmotnosť sa môže líšiť v dôsledku konfigurácie výrobku, výrobných procesov a metód merania.

16 Bežná kapacita. Menovitá kapacita je 4900 mAh.

17 Údaje z laboratórií HONOR v porovnaní s modelom HONOR Magic V.

18 Údaje z laboratórií HONOR.

19 Vďaka dizajnu zaoblených rohov na displeji má uhlopriečka krycej obrazovky 6,45 palca, pri meraní podľa štandardného obdĺžnika (skutočná viditeľná plocha je o niečo menšia).

20 Údaje z laboratórií HONOR.

21 Vďaka dizajnu zaoblených rohov na displeji má uhlopriečka hlavnej obrazovky 7,9 palca, pri meraní podľa štandardného obdĺžnika (skutočná viditeľná plocha je o niečo menšia).

22 Predný fotoaparát má 16 MP. Fotoaparáty sú k dispozícii na vnútornej aj vonkajšej obrazovke. Pixely sa môžu líšiť v závislosti od rôznych režimov fotografovania. Pozrite si skutočné situácie.

23 Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrované v USA a ďalších krajinách.

24 Dostupnosť farieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

25 Dostupnosť farieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

26 Dostupnosť farieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

