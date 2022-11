HONOR predstavuje v Číne HONOR Magic Vs, svoju novú generáciu vlajkových skladacích smartfónov, a sériu HONOR 80

Úplne nový HONOR Magic Vs s najmodernejším dizajnom, revolučným displejom a bezkonkurenčným výkonom stanovuje nové kritériá pre vlajkové skladacie smartfóny

ŠEN-ČEN, Čína, 24. novembra 2022 /PRNewswire/-- Globálna technologická značka HONOR dnes oznámila uvedenie modelov HONOR Magic Vs a HONOR 80 na čínsky trh. HONOR Magic Vs posúva priemyselné kritériá v oblasti dizajnu, zobrazenia, výkonu a používateľského zážitku, takže je dokonalým spoločníkom na prácu a zábavu. Séria HONOR 80, ktorá umožňuje mladým začínajúcim tvorcom naplniť kreatívny potenciál, je najnovším smartfónom, ktorý bol predstavený v štýlovom rade N spoločnosti HONOR a ktorý sa môže pochváliť vylepšenými možnosťami v oblasti videografie a fotografovania.

„Sme nadšení, že môžeme predstaviť náš vlajkový skladací smartfón novej generácie HONOR Magic Vs, ktorý v sebe skrýva prelomové inovácie a výnimočný používateľský zážitok v elegantnom a štýlovom dizajne," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co, Ltd. „HONOR Magic Vs bude naším prvým vlajkových skladacím smartfónom, ktorý debutuje na zahraničných trhoch, a sme presvedčení, že prinesie obrovský pokrok a zmení spôsob, akým ľudia na celom svete používajú svoje smartfóny."

Špičkový skladací smartfón s prelomovým dizajnom pántov

Výnimočne tenký a ľahký HONOR Magic Vs je v zloženom stave tenký 12,9 mm[1] a váži len 261 g[2], čo z neho robí v súčasnosti najľahší skladací smartfón v odvetví, ktorý je radosť nosiť so sebou. Model HONOR Magic Vs je vybavený aj mimoriadne veľkou batériou s kapacitou 5 000 mAh[3], čo je momentálne najväčšia batéria v rovnakej triede existujúcich skladacích smartfónov určená na celodenné používanie. HONOR Magic Vs sa vyznačuje symetrickým a hladkým dizajnom, ktorý mu dodáva prvotriedny vzhľad a pocit harmónie. Vďaka dômyselnej konštrukcii pántov sa HONOR Magic Vs skladá bez medzery a po rozložení poskytuje displej bez záhybov.

K nízkej hmotnosti prispieva aj mimoriadne ľahký bezprevodový záves modelu HONOR Magic Vs starostlivo vyrobený technológiou spracovania odliatkov z jedného kusu, ktorá výrazne znižuje počet komponentov nosnej konštrukcie použitých v závese z 92 na 4[4], pričom zachováva odolnosť a pevnosť. Záves smartfónu HONOR Magic Vs je vyrobený z materiálov leteckej kvality a vydrží viac ako 400 000 zložení[5], čo zodpovedá viac ako desiatim rokom používania so 100 zloženiami denne, čím vytvára nový štandard v oblasti skladacieho dizajnu smartfónov.

Dva veľké displeje pre výnimočný zážitok zo sledovania

V porovnaní s existujúcimi skladacími zariadeniami, ktoré sa často dodávajú s dlhou a úzkou vonkajšou obrazovkou, sa HONOR Magic Vs môže pochváliť 6,45-palcovým displejom[6] v zloženom stave s používateľsky prívetivým pomerom strán 21:9 a 90 % pomerom obrazovky k telu[7], čo používateľom umožňuje pozoruhodne ľahko zobrazovať obsah a zadávať text. Po rozložení poskytuje HONOR Magic Vs zážitok podobný tabletu s mimoriadne širokým 7,9-palcovým vnútorným displejom, ktorý je ideálny pre používateľov, ktorí hľadajú ľahký multitasking a viac priestoru na obrazovke, aby si mohli vychutnať všetok svoj obľúbený obsah.

Monitor HONOR Magic Vs podporuje 100 % farebný rozsah DCI-P3 a poskytuje až 1,07 miliardy farieb, vďaka čomu si používatelia môžu vychutnať ohromujúci obraz v reálnych farbách. Vďaka obnovovacej frekvencii obrazovky až 120 Hz[8] majú diváci zaručený pohlcujúci zážitok zo zábavy, či už sledujú filmy, prehliadajú web alebo hrajú hry.

Model HONOR Magic Vs ponúka profesionálne riešenia pre pohodlie očí a je vybavený funkciou dynamického stmievania, ktorá inteligentným a dynamickým spôsobom upravuje jas obrazovky, aby sa znížila únava očí spôsobená dlhým sledovaním obrazovky. HONOR Magic Vs prináša aj úplne novú funkciu – cirkadiánny nočný displej (Circadian Night Display), ktorý účinne minimalizuje negatívne účinky modrého svetla a pomáha používateľom zlepšiť kvalitu spánku a byť počas dňa energickejší a produktívnejší. Obe obrazovky modelu HONOR Magic Vs sú vybavené 1 920 Hz technológiou PWM Dimming, ktorá znižuje blikanie obrazovky a zabezpečuje pohodlné sledovanie aj v prostredí so slabým osvetlením.

Počítačová fotografia a vylepšený zvukový zážitok

Model HONOR Magic Vs je vybavený systémom s troma fotoaparátmi pozostávajúcim z 54 MP hlavného fotoaparátu IMX800, 50 MP ultraširokouhlého a makro hlavného fotoaparátu a 8MP fotoaparátu s 3-násobným optickým priblížením, ktorý používateľom umožňuje zachytiť úchvatné snímky s úžasnými detailmi a prináša vynikajúce fotografické a videografické zážitky. Vďaka vlastnému obrazovému procesoru HONOR Image Engine s umelou inteligenciou sa smartfón HONOR Magic Vs môže pochváliť najlepšími výpočtovými fotografickými schopnosťami vo svojej triede, vďaka ktorým vytvára vysokokvalitné snímky vo všetkých scenároch.

Bezkonkurenčný výkon počas celého dňa

Model HONOR Magic Vs využíva technológiu Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform[9] a poskytuje výkon vlajkového smartfónu. Vďaka vyššiemu výkonu GPU a CPU a vyššej energetickej účinnosti umožňuje HONOR Magic Vs rýchlejšie a plynulejšie používanie. Model HONOR Magic Vs je tiež vybavený 8 GB RAM a 256 GB úložiskom alebo 12 GB RAM a 256/512 GB úložiskom, čím sa zvyšuje celková rýchlosť spracovania a kapacita úložiska.

Vďaka podpore 66 W káblového nabíjania HONOR SuperCharge[10] umožňuje HONOR Magic Vs plné nabitie batérie na 100 % už o 46 minút[11].

Zabezpečenie Dual-TEE pre zvýšenú bezpečnosť

Model HONOR Magic Vs je vybavený systémom zabezpečenia Dual TEE (Trusted Execution Environment) vyvinutým spoločne so spoločnosťou Qualcomm, ktorý používateľom ponúka ochranu na hardvérovej úrovni, čím zabezpečuje väčšie súkromie a zabezpečenie. Smartfón HONOR Magic Vs je vybavený najnovším systémom MagicOS 7.0 založeným na operačnom systéme Android 12 a obsahuje množstvo vylepšených inteligentných funkcií, ktoré pomáhajú pri vykonávaní viacerých úloh a zvyšujú produktivitu na maximum.

Séria HONOR 80: Nový spoločník pre nadšencov vlogovania

Séria HONOR 80, pozostávajúca z modelov HONOR 80 Pro a HONOR 80, posúva mobilné vlogovanie na úplne novú úroveň. AI Vlog Master, prvá funkcia v odvetví, pomáha presne identifikovať scenáre snímania a odporúča najvhodnejší režim snímania vrátane režimov Makro[12], Noc[13], Portrét, Sólový strih, Multi-Video a HDR Video, čím umožňuje bezproblémové fotografovanie smartfónmi radu HONOR 80. Séria HONOR 80 je vybavená technológiou HONOR Image Engine, ktorá vylepšuje spracovanie obrazu a prispôsobuje ho rôznym svetelným podmienkam, aby sa vždy zabezpečil dynamický obraz.

Na zabezpečenie výnimočných zážitkov pri fotení je rad HONOR 80 vybavený 160 Mpx hlavným fotoaparátom s ultračistým obrazom, najlepším vo svojej triede, ktorý sa môže pochváliť veľkým 1/1,56-palcovým snímačom s 2,24 µm pixelami. Zachytáva viac svetla a poskytuje vysokokvalitné fotografie s úžasnými detailmi, a to aj pri slabom osvetlení.

Model HONOR 80 Pro využíva technológiu Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform[14], môže sa pochváliť veľkou 4 800 mAh batériou a najnovším systémom MagicOS 7.0, ktorý poskytuje výkon na úrovni vlajkového smartfónu pre vyšší používateľský zážitok.

Farba, cena a dostupnosť

HONOR Magic Vs je k dispozícii v úžasných farbách: oranžová, azúrová a čierna[15] . Od 23. novembra sa bude dať v Číne smartfón HONOR Magic Vs predobjednať za 7 499 čínskych jüanov.

Séria HONOR 80 bude k dispozícii v štyroch módnych farebných prevedeniach vrátane Ripple Blue, Sunrise Pink, Emerald Green a Midnight Black. Séria HONOR 80 sa bude dať v Číne predobjednať od 23. novembra za cenu od 2 699 čínskych jüanov.

Viac informácií nájdete v internetovom obchode HONOR na adrese www.hihonor.com.

[1]HONOR Magic Vs má hrúbku 12,9 mm (zložený displej) a 6,1 mm (rozložený displej). Veľkosť výrobku sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie, výrobného procesu a metód merania. Podrobnosti o špecifikácii slúžia len na ilustráciu. [2] Údaje od HONOR Labs. Údaje od HONOR Labs. Vychádza z najľahšej verzie, ktorej zadná strana je vyrobená z vegánskej kože. Verzia so skleneným zadným krytom váži 267 g. Celková hmotnosť zahŕňa batériu. Skutočná hmotnosť sa môže líšiť v dôsledku konfigurácie výrobku, výrobných procesov a metód merania. [3] Typická kapacita. Menovitá kapacita je 4 900 mAh. [4] Údaje od HONOR Labs. V porovnaní s HONOR Magic V, posledná generácia HONOR Magic Vs. [5] Údaje od HONOR Labs. [6] Pri použití dizajnu so zaoblenými rohmi na displeji je uhlopriečka hlavnej obrazovky a obrazovky na kryte samostatne 7,9 palca a 6,45 palca, ak sa meria podľa štandardného obdĺžnika (skutočná plocha zobrazenia je o niečo menšia). [7] Údaje od HONOR Labs. [8] HONOR Magic Vs podporuje obnovovaciu frekvenciu 90 Hz na rozloženej obrazovke a 120 Hz na zloženej obrazovke. [9] Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrované v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. [10] Podporuje maximálne 66 W káblové nabíjanie pomocou 66 W nabíjačky HONOR a kábla. Skutočná rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia a iných faktorov. [11] Údaje od HONOR Labs. [12] K dispozícii iba pre model HONOR 80 Pro. [13] K dispozícii iba pre model HONOR 80 Pro. [14] HONOR 80 využíva technológiu Qualcomm® Snapdragon® 782G Mobile Platform. Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrované v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. [15] Dostupnosť farieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

