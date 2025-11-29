Hotel boutique de lujo Poggio ai Santi: donde la costa toscana se encuentra con la luz del Mediterráneo

Poggio ai Santi forma parte de este mundo costero. Ubicado en una ladera sobre San Vincenzo, es uno de los pocos lugares donde la belleza de la campiña toscana se fusiona con la luminosidad del Mediterráneo. Desde la propiedad, el mar se dibuja como un amplio horizonte plateado, mientras que detrás se alzan olivares, la macchia mediterránea y el suave ritmo de las colinas costeras. Es un paisaje donde la brisa marina y los aromas del campo se fusionan de forma natural.

Aún menos gente sabe que Bolgheri, cuna de algunos de los mejores vinos de Italia (Sassicaia, Ornellaia, Masseto), se encuentra a tan solo doce kilómetros de Poggio ai Santi. Estos célebres vinos nacieron precisamente en esta costa. Su carácter excepcional proviene de una combinación única: el reflejo de la luz del mar en los viñedos, una excepcional exposición al suroeste y suelos moldeados por antiguos depósitos marinos. Esta unión de tierra y mar permite a Bolgheri producir vinos de notable elegancia y profundidad.

Poggio ai Santi comparte este mismo microclima. La costa disfruta de inviernos suaves, con temperaturas similares a las del sur de Cerdeña. Para nuestros huéspedes, esto significa que Poggio ai Santi es un remanso de luz y tranquilidad durante todo el año, ofreciendo paseos invernales, paisajes apacibles y la serena belleza del Mediterráneo, lejos de los ajetreados meses de verano.

Nuestra filosofía es simple: autenticidad, espacio y armonía con la naturaleza. Las suites dan a jardines o terrazas privadas, el aire impregna el aroma de las hierbas y la brisa marina, y el paisaje invita a la relajación y la contemplación. En nuestro restaurante, Il Sale, muchos ingredientes provienen directamente de la finca o de productores locales de confianza, expresando los sabores tanto de la costa como del campo.

Poggio ai Santi no es solo un lugar para alojarse, sino una invitación a descubrir una Toscana menos conocida: luminosa, marítima, agrícola y profundamente auténtica. Aquí, el mar y las colinas forman un mismo horizonte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833862/one_of_the_nest__in_the_Tuscan_bush.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832989/Suite_Mare__rest_area.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832990/suite_mare__sleeping_area.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832991/swimming_pool_with_sea_view.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2832988/Poggio_ai_Santi%C2%A0Logo.jpg

