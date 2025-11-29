Poggio ai Santi Luxury Boutique Hotel - Là où la côte toscane rencontre la lumière méditerranéenne

FLORENCE, Italie, 29 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La plupart des voyageurs pensent connaître la Toscane : des collines ondulantes, des villes de la Renaissance et des routes de campagne bordées de cyprès. Peu de gens savent que la Toscane possède également l'une des côtes les plus importantes et les plus belles d'Italie, qui s'étend le long de la mer Tyrrhénienne et s'ouvre sur un extraordinaire archipel de sept îles, dont la célèbre île d'Elbe. Il s'agit de la plus grande zone marine protégée d'Europe, mais elle reste encore secrète pour de nombreux visiteurs.
Poggio ai Santi fait partie de ce monde côtier. Situé sur une colline au-dessus de San Vincenzo, c'est l'un des rares endroits où la beauté de la campagne toscane rencontre la luminosité de la Méditerranée. Depuis la propriété, la mer apparaît comme un vaste horizon argenté, tandis que derrière nous s'élèvent les oliviers, la macchia méditerranéenne et le doux rythme des collines côtières. C'est un paysage où l'air marin et les senteurs de la campagne se rencontrent naturellement.
Encore moins de gens savent que le site Bolgheri, qui abrite certains des plus grands vins d'Italie - Sassicaia, Ornellaia, Masset - se trouve à seulement douze kilomètres de Poggio ai Santi. Ces vins célèbres sont nés sur ce même littoral. Leur caractère exceptionnel provient d'une combinaison unique : la réflexion de la lumière de la mer sur les vignes, une exposition exceptionnelle au sud-ouest et des sols façonnés par d'anciens dépôts marins. Ce mariage de la terre et de la mer permet à Bolgheri de produire des vins d'une élégance et d'une profondeur remarquables.
Le Poggio ai Santi bénéficie du même microclimat. La côte bénéficie d'hivers doux, avec des températures similaires à celles du sud de la Sardaigne. Pour nos hôtes, cela signifie que Poggio ai Santi est un refuge de lumière et de tranquillité tout au long de l'année, offrant des promenades hivernales, des paysages paisibles et la beauté calme de la Méditerranée, loin de l'agitation des mois d'été.
Notre philosophie est simple : l'authenticité, l'espace et l'harmonie avec la nature. Les suites s'ouvrent sur des jardins ou des terrasses privés, l'air porte le parfum des herbes et de la brise marine, et le paysage invite à la relaxation et à la contemplation. Dans notre restaurant, Il Sale, de nombreux ingrédients proviennent directement du domaine ou de producteurs locaux de confiance, exprimant ainsi les saveurs de la côte et de la campagne.
Poggio ai Santi n'est pas seulement un lieu d'hébergement, c'est une invitation à découvrir une Toscane moins connue : lumineux, maritime, agricole et profondément authentique. Ici, la mer et les collines appartiennent au même horizon.
