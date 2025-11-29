Poggio ai Santi Luxury Boutique Hotel - Wo die toskanische Küste auf das mediterrane Licht trifft

Poggio ai Santi ist ein Teil dieser Küstenwelt. Auf einem Hügel oberhalb von San Vincenzo gelegen, ist es einer der seltenen Orte, an denen die Schönheit der toskanischen Landschaft auf die Leuchtkraft des Mittelmeers trifft. Vom Grundstück aus erscheint das Meer wie ein weiter silberner Horizont, während sich hinter uns Olivenhaine, mediterrane Macchia und der sanfte Rhythmus der Küstenhügel erheben. Es ist eine Landschaft, in der Meeresluft und ländliche Düfte auf natürliche Weise aufeinandertreffen.

Noch weniger Menschen wissen, dass Bolgheri, die Heimat einiger der größten Weine Italiens - Sassicaia, Ornellaia, Masseto - nur zwölf Kilometer von Poggio ai Santi entfernt ist. Diese berühmten Weine wurden genau an dieser Küste geboren. Ihr außergewöhnlicher Charakter beruht auf einer einzigartigen Kombination: die Reflexion des Meereslichts auf den Weinbergen, eine außergewöhnliche Südwestlage und Böden, die von alten Meeresablagerungen geprägt sind. Diese Verbindung von Land und Meer ermöglicht es Bolgheri, Weine von bemerkenswerter Eleganz und Tiefe zu erzeugen.

Poggio ai Santi hat das gleiche Mikroklima. An der Küste herrschen milde Winter mit ähnlichen Temperaturen wie im Süden Sardiniens. Für unsere Gäste bedeutet dies, dass Poggio ai Santi das ganze Jahr über ein Refugium des Lichts und der Ruhe ist, das Winterspaziergänge, friedliche Landschaften und die ruhige Schönheit des Mittelmeers abseits der hektischen Sommermonate bietet.

Unsere Philosophie ist einfach: Authentizität, Raum und Harmonie mit der Natur. Die Suiten öffnen sich zu privaten Gärten oder Terrassen, in der Luft liegt der Duft von Kräutern und Meeresbrise, und die Landschaft lädt zum Entspannen und zur Kontemplation ein. In unserem Restaurant Il Sale kommen viele Zutaten direkt vom Gut oder von vertrauenswürdigen lokalen Erzeugern und bringen die Aromen der Küste und des Landes zum Ausdruck.

Poggio ai Santi ist nicht nur ein Ort zum Übernachten, sondern auch eine Einladung, eine weniger bekannte Toskana zu entdecken: leuchtend, maritim, landwirtschaftlich und zutiefst authentisch. Hier gehören das Meer und die Hügel zum selben Horizont.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833862/one_of_the_nest__in_the_Tuscan_bush.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832989/Suite_Mare__rest_area.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832990/suite_mare__sleeping_area.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832991/swimming_pool_with_sea_view.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2832988/Poggio_ai_Santi%C2%A0Logo.jpg

21 % more press release views with Request a Demo