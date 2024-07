-Se lanza la campaña de verano HOVERAir X1: gane un viaje alrededor del mundo y una celebración exclusiva del Prime Day

Gane a lo grande con la campaña de verano "LET GO AND HOVER" y disfrute de descuentos imbatibles en Amazon Prime Day en la HOVERAir X1, la cámara autónoma definitiva

CUPERTINO, Calif., 17 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- La marca HOVERAir de Zero Zero Robotics acaba de lanzar su campaña de viajes de verano "LET GO AND HOVER". Esta campaña invita a los usuarios a capturar y compartir sus momentos de viaje de verano utilizando la HOVERAir X1, la cámara de bolsillo autónoma y que revoluciona la fotografía aérea. Además, para celebrar el Amazon Prime Day, la HOVERAir X1 está disponible a su precio más bajo hasta la fecha, lo que la convierte en la compañera de viaje perfecta para capturar momentos de verano impresionantes.

Let go and Hover!

" LET GO AND HOVER " Campaña de viajes de verano

Desde ahora y hasta el 5 de agosto de 2024, HOVERAir le invita a dar rienda suelta a su creatividad con la HOVERAir X1 para tener la oportunidad de ganar fantásticos premios. Los participantes deben capturar y publicar sus mejores momentos en Instagram, etiquetando a @hoverair_global y usando el hashtag #LetGoAndHover. Al involucrar a su audiencia con comentarios sobre dónde llevarían la HOVERAir X1 y qué capturarían, los participantes pueden ganar una variedad de premios emocionantes, por ejemplo: billete de viaje de vuelta al mundo de Star Alliance, accesorios de viaje, cupones de Amazon, etc.

Además, el equipo de HOVERAir seleccionará a cinco ganadores para recibir medallas y títulos especiales: The HOVERAir Creator, The HOVERAir Editor, The HOVERAir Adventurer, The HOVERAir Innovator y The HOVERAir Storyteller.

Para participar, los participantes deben capturar al menos 5 fotos o un video de al menos 15 segundos. El contenido debe ser original y estar centrado en los viajes de verano. La selección inicial incluirá hasta 100 entradas; para calificar, las entradas deben tener más de 15 me gusta y demostrar alta calidad y creatividad. Se permiten múltiples participaciones. La votación de los usuarios determinará los ganadores, y los anuncios se realizarán el 20 de agosto de 2024. Los ganadores serán contactados a través de Instagram y deben responder antes del 31 de agosto de 2024 para reclamar sus premios. Puede encontrar información adicional sobre la campaña y los términos y condiciones completos en hoverair.com.

Ofertas exclusivas del Prime Day

Del 16 al 17 de julio de 2024, los clientes pueden aprovechar los precios especiales del Prime Day en Amazon y en el sitio web de la marca. La HOVERAir X1 Standard, cuyo precio habitual es de 429 dólares, estará disponible por 309 dólares, un 28% de descuento. El paquete Combo, que incluye el dispositivo, una batería adicional y un cargador, se reduce de 479 dólares a 359 dólares, un 25% de descuento.

La HOVERAir X1 ofrece portabilidad, rendimiento y facilidad de uso incomparables. Con un lanzamiento en segundos para capturar momentos cinematográficos con una variedad de modos de vuelo autónomos, los usuarios pueden sumergirse por completo en el momento sin necesidad de usar controladores o palancas. Su diseño tipo jaula, que prioriza la seguridad, y su funcionamiento intuitivo lo hacen accesible para todos.

Acerca de Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics, fue cofundada en 2014 por los doctores de Stanford, MQ Wang y Tony Zhang. Zero Zero se especializa en tecnología de IA integrada para crear dispositivos inteligentes caracterizados por visión artificial y sistemas de control de alta precisión. Los miembros del equipo de Zero Zero son soñadores, ingenieros, inventores y constructores provenientes de las mejores universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Entre sus inversores se incluyen IDG, ZhenFund y otros importantes inversores estadounidenses. Zero Zero posee más de 140 patentes principales y ha sido pionero en nuevas tecnologías, como el diseño de hélices portátiles completamente cerradas y el diseño de bicópteros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460124/DSC01750.jpg