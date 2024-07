Lancement de la campagne estivale de HOVERAir X1 : gagnez un voyage autour du monde, ainsi qu'une célébration exclusive du Prime Day

Gagnez le gros lot avec la campagne estivale "LET GO AND HOVER" et profitez de remises imbattables lors de l'Amazon Prime Day sur le HOVERAir X1, la caméra autovolante par excellence.

CUPERTINO, Californie, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La marque de Zero Zero Robotics HOVERAir vient de lancer sa campagne de voyage estival "LET GO AND HOVER" (Lâchez prise et planez). Cette campagne invite les utilisateurs à capturer et à partager leurs moments de voyage estival en utilisant le HOVERAir X1, la caméra autovolante de poche qui révolutionne la photographie aérienne. De plus, à l'occasion de l'Amazon Prime Day, le HOVERAir X1 est disponible au prix le plus bas jamais proposé, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal pour immortaliser les plus beaux moments de l'été.

Let go and Hover!

Campagne de voyage estival "LÂCHEZ PRISE ET PLANEZ"

Jusqu'au 5 août 2024, HOVERAir vous invite à libérer votre créativité avec le HOVERAir X1 pour avoir une chance de gagner des prix fantastiques. Les participants doivent capturer et poster leurs meilleurs moments sur Instagram, en taguant @hoverair_global et en utilisant le hashtag #LetGoAndHover. En invitant leur public à indiquer en commentaire l'endroit où ils emmèneraient le HOVERAir X1 et ce qu'ils captureraient, les participants peuvent gagner toute une série de prix intéressants, par exemple : des billets d'avion Star Alliance autour du monde, des accessoires de voyage, des bons d'achat Amazon, etc.

En outre, cinq gagnants seront sélectionnés par l'équipe de HOVERAir pour recevoir des médailles et des titres spéciaux : le créateur HOVERAir, le monteur HOVERAir, l'aventurier HOVERAir, l'innovateur HOVERAir et le conteur HOVERAir.

Pour entrer dans la compétition, les participants doivent prendre au moins 5 photos ou enregistrer une vidéo d'au moins 15 secondes. Le contenu doit être original et axé sur les voyages estivaux. La sélection initiale comprendra jusqu'à 100 candidatures ; pour être retenues, les candidatures doivent comptabiliser plus de 15 likes et faire preuve d'une grande qualité et d'une grande créativité. Les inscriptions multiples sont autorisées. Le vote des utilisateurs déterminera les gagnants, qui seront annoncés le 20 août 2024. Les gagnants seront contactés via Instagram et devront répondre avant le 31 août 2024 pour obtenir leur prix. Des informations complémentaires sur la campagne et les conditions générales sont disponibles sur le site hoverair.com.

Offres exclusives du Prime Day

Les 16 et 17 juillet 2024, les clients peuvent profiter des prix spéciaux Prime Day sur Amazon et sur le site de la marque. Le HOVERAir X1 Standard, normalement vendu au prix de 429 dollars, sera disponible au prix de 309 dollars, soit une réduction de 28 %. L'offre Combo, qui comprend l'appareil, une batterie supplémentaire et un chargeur, passe de 479 à 359 dollars, soit une réduction de 25 %.

Le HOVERAir X1 offre une portabilité, des performances et une facilité d'utilisation inégalées. Lancé en quelques secondes pour capturer des moments cinématographiques avec un éventail de modes de vol autonomes, les utilisateurs peuvent s'immerger totalement dans le moment sans avoir besoin d'utiliser de commande ou de tige. Son design en forme de cage, axé sur la sécurité, et son fonctionnement intuitif le rendent accessible à tous.

À propos de Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics a été cofondé en 2014 par MQ Wang et Tony Zhang, titulaires d'un doctorat de Stanford. Zero Zero se spécialise dans la technologie de l'IA intégrée pour créer des appareils intelligents caractérisés par la vision artificielle et des systèmes de contrôle de haute précision. Les membres de l'équipe de Zero Zero sont des rêveurs, des ingénieurs, des inventeurs et des constructeurs issus des meilleurs universités et établissements de recherche du monde entier. Il compte parmi ses investisseurs IDG, ZhenFund et d'autres investisseurs américains de premier plan. Zero Zero détient plus de 140 brevets principaux et a été le pionnier de nouvelles technologies, telles que la conception d'une hélice portable entièrement fermée et la conception d'un bi-coptère.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2460124/DSC01750.jpg