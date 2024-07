HOVERAir X1-Sommerkampagne gestartet: Gewinnen Sie eine Weltreise und eine exklusive Prime-Day-Feier

Gewinnen Sie mit der Sommerkampagne „LET GO AND HOVER" und genießen Sie am Amazon Prime Day unschlagbare Rabatte auf die HOVERAir X1, die ultimative selbstfliegende Kamera

CUPERTINO, Kalifornien, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die Marke HOVERAir von Zero Zero Robotics hat soeben ihre Sommerreisekampagne „LET GO AND HOVER" gestartet. Die Kampagne lädt die Nutzer ein, ihre sommerlichen Reisemomente mit der HOVERAir X1, der selbstfliegenden Kamera im Taschenformat, die die Luftbildfotografie revolutioniert, festzuhalten und zu teilen. Zur Feier des Amazon Prime Day ist die HOVERAir X1 außerdem zu den niedrigsten Preisen aller Zeiten erhältlich, was sie zum perfekten Reisebegleiter macht, um atemberaubende Sommermomente einzufangen.

Let go and Hover!

„ LET GO AND HOVER " Sommerreise-Kampagne

Von jetzt an bis zum 5. August 2024 lädt HOVERAir Sie dazu ein, Ihrer Kreativität mit der HOVERAir X1 freien Lauf zu lassen und fantastische Preise zu gewinnen. Die Teilnehmer sollen ihre besten Momente auf Instagram festhalten und posten, indem sie @hoverair_global taggen und den Hashtag #LetGoAndHover verwenden. Indem die Teilnehmer ihr Publikum mit Kommentaren darüber, wohin sie die HOVERAir X1 mitnehmen und was sie damit aufnehmen würden, einbeziehen, können sie eine Vielzahl aufregender Preise gewinnen, zum Beispiel: Star Alliance Ticket für eine Weltreise, Reisezubehör, Amazon-Gutscheine usw.

Zusätzlich werden fünf Gewinner vom HOVERAir-Team ausgewählt, die besondere Medaillen und Titel erhalten: Der HOVERAir-Schöpfer, der HOVERAir-Redakteur, der HOVERAir-Abenteurer, der HOVERAir-Innovator und der HOVERAir-Geschichtenerzähler.

Um teilzunehmen, müssen die Teilnehmer mindestens 5 Fotos oder ein Video von mindestens 15 Sekunden Länge aufnehmen. Der Inhalt muss originell sein und sich auf Sommerreisen konzentrieren. Bei der ersten Auswahl werden bis zu 100 Beiträge berücksichtigt. Um sich zu qualifizieren, müssen die Beiträge mehr als 15 Likes haben und von hoher Qualität und Kreativität sein. Mehrere Einträge sind zulässig. Die Gewinner werden durch eine Abstimmung der Nutzer ermittelt und am 20. August 2024 bekannt gegeben. Die Gewinner werden über Instagram benachrichtigt und müssen bis zum 31. August 2024 antworten, um ihren Preis zu erhalten. Weitere Informationen über die Kampagne und die vollständigen Bedingungen finden Sie unter hoverair.com.

Exklusive Prime-Day-Angebote

Vom 16. Juli bis zum 17. Juli 2024 können Kunden auf Amazon und der Markenwebsite von speziellen Prime-Day-Preisen profitieren. Die HOVERAir X1 Standard, das normalerweise 429 US-Dollar kostet, wird für 309 US-Dollar erhältlich sein, was einem Rabatt von 28 % entspricht. Das Combo-Paket, das das Gerät, einen zusätzlichen Akku und ein Ladegerät enthält, ist von 479 US-Dollar auf 359 US-Dollar reduziert, was einem Rabatt von 25 % entspricht.

Die HOVERAir X1 bietet unvergleichliche Tragbarkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Mit einer Reihe von autonomen Flugmodi, die in Sekundenschnelle gestartet werden können, um filmische Momente einzufangen, können die Benutzer vollständig in den Moment eintauchen, ohne Controller oder Sticks verwenden zu müssen. Ihr sicherheitsorientiertes, käfigartiges Design und die intuitive Bedienung machen sie für jeden zugänglich.

Informationen zu Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics wurde 2014 von Stanford Phds, MQ Wang und Tony Zhang mitbegründet. Zero Zero hat sich auf eingebettete KI-Technologie spezialisiert, um intelligente Geräte zu entwickeln, die sich durch maschinelles Sehen und hochpräzise Kontrollsysteme auszeichnen. Die Teammitglieder von Zero Zero sind Träumer, Ingenieure, Erfinder und Konstrukteure, die von Spitzenuniversitäten und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt kommen. Zu den Investoren gehören IDG, ZhenFund und andere führende US-Investoren. Zero Zero hält mehr als 140 Kernpatente und hat Pionierarbeit bei neuen Technologien geleistet, wie z. B. bei der Konstruktion von vollständig geschlossenen tragbaren Propellern und Bi-Coptern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460124/DSC01750.jpg