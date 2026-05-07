Meijer inaugura un nuevo hipermercado en Brownsburg

La tienda número 44 del minorista en Indiana ofrece una excelente relación entre calidad y precio y la comodidad de un único punto de venta

BROWNSBURG, Indiana, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer inauguró hoy un nuevo hipermercado de 159,000 pies cuadrados en Indiana que aportará valor y servicios integrales a los clientes de Brownsburg. La nueva tienda está ubicada en 9202 E. 56th Street en Brownsburg y será la tienda número 44 del minorista.

Meijer es conocida por su selección de productos frescos y su inmejorable relación calidad-precio, ofrece una amplia sección de productos frescos de granja, así como una gran sección de productos especializados, de marcas nacionales y productos alimenticios de la marca Meijer. El nuevo hipermercado de Meijer cuenta con una farmacia con todos los servicios y tiendas de artículos generales, departamentos de artículos para bebés y mascotas, ropa, belleza, florería y centros de jardinería.

"Como empresa familiar que lleva 90 años al servicio de los clientes del Medio Oeste, nos sentimos honrados de poder seguir aportando nuestra experiencia de compra única a más clientes de Indiana", declaró Hank Meijer, presidente ejecutivo. "Comprendemos que el valor es más importante que nunca, y seguimos comprometidos a garantizar que los clientes de Meijer obtengan los mejores precios en productos de calidad en un solo lugar conveniente".

El nuevo hipermercado ofrece soluciones de compra digital que ahorran tiempo, como Shop & Scan, que permite a los compradores escanear códigos de barras mediante la aplicación móvil de Meijer y embolsar sus artículos mientras compran para que todo sea más ágil al momento de pagar. Las tiendas también ofrecen grandes descuentos en excedentes de alimentos mediante la aplicación Flashfood, comodidad al comprar por medio de los servicios Meijer Home Delivery y Pickup y mPerks, recompensas para ayudar a los clientes a ganar por cada dólar gastado.

La tienda de Brownsburg ofrecerá las marcas favoritas de los clientes de Meijer, entre ellas Frederik's by Meijer y True Goodness. Estas marcas exclusivas ofrecen el valor de las marcas propias de la tienda junto con productos de alta calidad únicos del minorista. Frederik's by Meijer, la marca premium del minorista, ofrece sabores auténticos e innovadores en el espíritu de su homónimo, Fred Meijer, a través de decenas de líneas de productos. True Goodness ofrece productos elaborados de manera consciente, libres de más de 100 ingredientes, lo que hace que las decisiones cotidianas sean más saludables y accesibles.

Meijer ha formado parte de las comunidades de Indiana desde 1994. La cadena de tiendas minoristas emplea a más de 13,000 personas en todo el estado, tanto en las tiendas como en sus centros de distribución y fabricación de Middlebury.

La directora de la tienda de Meijer, Rebecca Miller, y su equipo recibieron a los clientes en las tiendas con una ronda de aplausos cuando se abrieron las puertas a las 6:00 a. m, seguida de un acto de corte de cinta. Durante la semana pasada, Meijer demostró su apoyo a la comunidad al realizar donaciones por valor de $30,000 a tres organizaciones locales, que recibieron cheques de $10,000 cada una durante la semana de apertura de la tienda: Brownsburg Education Foundation, Messiah Lutheran Church Food Pantry y Family Promise of Hendricks County.

"El equipo de nuestra nueva tienda ya está trabajando arduamente para ser un socio sólido de la comunidad y un buen vecino", señaló el presidente y director ejecutivo de Meijer, Rick Keyes. "Estamos seguros de que esta nueva tienda generará un impacto que los clientes de Brownsburg realmente apreciarán".

Meijer dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias netas a las comunidades del Medio Oeste cada año, y cada una de sus tiendas colabora con bancos de alimentos y despensas locales para ayudar a combatir el hambre. Desde 2008, el programa Simply Give de la tienda minorista ha generado más de $100 millones para sus socios de despensas de alimentos en todo el Medio Oeste. El primer socio del programa Simply Give de la tienda de Brownsburg es Messiah Lutheran Church Food Pantry.

Continuando con los esfuerzos del minorista por garantizar la accesibilidad a todos los clientes, la tienda cuenta con nuevos cambiadores de mayor tamaño y altura regulable en los baños familiares, para mayor comodidad y dignidad de los clientes con discapacidad y sus cuidadores. Además, como en todas las tiendas Meijer, el nuevo hipermercado ofrece acceso gratuito a Aira, servicio basado en una aplicación que ofrece asistencia de navegación en directo a los clientes ciegos y con baja visión, utilizando la cámara de sus smartphones.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 hipermercados, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Es posible encontrar más información sobre la empresa visitando newsroom.meijer.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer