Meijer inaugura un nuevo hipermercado en el municipio de Bainbridge, Ohio

La nueva tienda aporta valor y ofrece un servicio integral de compras en el antiguo emplazamiento del parque de diversiones Geauga Lake

AURORA, Ohio, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer inauguró hoy un nuevo hipermercado de 159,000 pies cuadrados en el noreste de Ohio que aportará valor y servicios integrales a los clientes del municipio de Bainbridge. La nueva tienda está situada en 7300 Aurora Road, Aurora, en el emplazamiento del antiguo parque de diversiones Geauga Lake.

Meijer es conocida por su selección de productos frescos y su inmejorable relación calidad precio, ofrece una amplia sección de productos frescos de granja, así como una gran sección de productos especializados, de marcas nacionales y productos alimenticios de la marca Meijer. El nuevo hipermercado de Meijer cuenta con farmacias con todos los servicios y tiendas de artículos generales, departamentos de artículos para bebés y mascotas, ropa, belleza, florería y centros de jardinería.

"Como empresa familiar que lleva 90 años al servicio de los clientes del Medio Oeste, nos complace poder seguir aportando nuestra experiencia de compra en un solo lugar a más clientes del noreste de Ohio", declaró Hank Meijer, presidente ejecutivo. "Comprendemos que el valor es ahora más importante que nunca, y seguiremos trabajando para garantizar que los clientes de Meijer obtengan los mejores precios en artículos de calidad, todo ello en un solo lugar".

El nuevo hipermercado ofrece soluciones de compra digital que ahorran tiempo, como Shop & Scan, que permite a los compradores escanear códigos de barras mediante la aplicación móvil de Meijer y embolsar sus artículos mientras compran para que todo sea más ágil al momento de pagar. Además, la tienda ofrece grandes descuentos en excedentes de alimentos mediante la aplicación Flashfood, comodidad al comprar por medio de los servicios Meijer Home Delivery y Pickup y mPerks, recompensas para ayudar a los clientes a ganar por cada dólar gastado.

La tienda del municipio de Bainbridge ofrecerá las marcas preferidas por los clientes de Meijer, entre ellas Frederik's by Meijer y True Goodness. Estas marcas exclusivas ofrecen el valor de las marcas propias de la tienda junto con productos de alta calidad únicos del minorista. Frederik's by Meijer, la marca premium del minorista, ofrece sabores auténticos e innovadores en el espíritu de su homónimo, Fred Meijer, mediante decenas de líneas de productos. True Goodness ofrece productos elaborados de manera consciente, libres de más de 100 ingredientes, lo que hace que las decisiones cotidianas sean más saludables y accesibles.

El director de la tienda de Meijer, Drew Manning, y su equipo recibieron a los clientes en las tiendas con una ronda de aplausos cuando se abrieron las puertas a las 6:00 a. m, seguida de un acto de corte de cinta. Meijer demostró su apoyo a la comunidad mediante la entrega de $30,000 en donaciones a tres organizaciones locales, que recibieron cheques por valor de $10,000 cada una durante la semana de inauguración de la tienda: Kenston School District, Bainbridge Civic Club y la Aurora Schools Foundation.

"El equipo de nuestra nueva tienda agradece la oportunidad de prestar servicio al municipio de Bainbridge y ya está trabajando arduamente para ello", señaló Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. "Esperamos atender a nuestros vecinos cada día y convertirnos en una parte valiosa para la comunidad".

Meijer dona anualmente al menos el 6% de sus ganancias netas a las comunidades del Medio Oeste cada año, y cada una de sus tiendas colabora con bancos de alimentos y despensas locales para ayudar a combatir el hambre. Desde 2008, el programa Simply Give de la tienda minorista, ha generado más de $100 millones para sus socios de despensas de alimentos en todo el Medio Oeste. El primer socio Simply Give de la tienda del municipio de Bainbridge Township es Chagrin Falls Park Community Center.

Continuando con los esfuerzos del minorista por garantizar la accesibilidad a todos los clientes, la tienda cuenta con nuevos cambiadores de mayor tamaño y altura regulable en los baños familiares, para mayor comodidad y dignidad de los clientes con discapacidad y sus cuidadores. Asimismo, como en todas las tiendas Meijer, el nuevo hipermercado ofrece acceso gratuito a Aira, servicio basado en una aplicación que ofrece asistencia de navegación en directo a clientes ciegos y con baja visión con la cámara de sus smartphones.

Meijer abrió su primera tienda en Ohio en 1981. Meijer emplea a más de 14,000 miembros del equipo en todo el estado a través de 59 tiendas, junto con los centros de distribución y fabricación del minorista en Tipp City.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 hipermercados, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Es posible encontrar más información sobre la empresa visitando newsroom.meijer.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer