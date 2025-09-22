Hoymiles начинает продажу продуктов серии Hi в Европе, делая энергонезависимость простой и доступной

ХАНЧЖОУ, Китай, 22 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Hoymiles, мировой поставщик интеллектуальных солнечных систем и накопителей энергии, представила серию Hi в Германии. Благодаря микроинверторам HiFlow/ HiFlow Pro и микросистеме накопления энергии HiBattery AC новая серия представляет собой безопасное и доступное готовое решение «подключи и работай», которое позволяет домохозяйствам получить настоящую энергетическую независимость.

Hoymiles Plug-in Microinverters & Storage: HiBattery AC, HiFlow, HiFlow Pro

Поскольку европейский рынок солнечной энергетики переходит от субсидий к самопотреблению и энергетической автономии, Hoymiles расширила линейку своей продукции от передовых микроинверторов до полностью интегрированных решений для хранения солнечной энергии «solar-plus-energy». Серия Hi знаменует собой этот шаг вперед — сочетая непревзойденную доступность HiFlow, гиперпрофессиональные возможности HiFlow Pro и удобное готовое решение «подключи и работай» для хранения энергии HiBattery. Hoymiles расширяет возможности домашних хозяйств по всему миру для достижения истинной энергетической независимости.

HiFlow 800/Pro — Микроинверторы для каждого домохозяйства

Более десяти лет исследований и разработок, а также десятки патентов воплощены в компактных микроинверторах «подключи и работай» серии HiFlow.

HiFlow 800 предназначена для компактных фотоэлектрических систем с двумя панелями с одинаковой ориентацией — идеально подходит для балконов, установки в саду или на небольших крышах — достигая пиковой эффективности до 97 %. Ее можно настроить менее чем за минуту с помощью приложения Hoymiles S-Miles Home для мониторинга и управления в режиме реального времени.

Серия HiFlow Pro разработана для более сложных сценариев. Она имеет независимые алгоритмы MPPT и расширенные алгоритмы отслеживания с ведущей в отрасли эффективностью MPPT до 99,8 %. Даже при затенении или разнонаправленной компоновке панелей она обеспечивает почти идеальную оптимизацию мощности. Серия Pro рассчитана на мощность от 300 до 2 000 Вт, что соответствует широкому спектру вариантов установки.

«Энергетический переход не должен быть делом только экспертов или элитных пользователей», — сказал д-р Ян Бо (Dr. Yang Bo), генеральный директор Hoymiles. «С серией HiFlow мы предоставляем солнечные технологии профессионального уровня, доступные каждому домохозяйству — от балконных систем до сложных крыш».

HiBattery AC — гибкое, безопасное и масштабируемое хранение энергии

HiBattery AC — это микронакопитель от Hoymiles, подключаемый к сети переменного тока, — безопасный, простой и гибкий. В нем используются ячейки LFP автомобильного класса с более чем 6 000 циклами и встроенная BMS с 48 слоями защиты, поддерживаемая усовершенствованной внутренней противопожарной системой и предохранительным клапаном. Обладая самой высокой в отрасли двунаправленной эффективностью в 96,5 %, эффективностью преобразования энергии 86 % и работой без вентиляторов с уровнем шума ниже 17 дБ(А), серия обеспечивает высокую производительность в условиях почти полной тишины.

В отличие от гибридных многофункциональных систем, требующих дорогостоящей замены инвертора или сложных установок с подключением к сети постоянного тока, HiBattery AC предлагает по-настоящему готовое решение «подключи и работай». Пользователи просто подключают накопитель к стандартной розетке, изменять проводку при этом не нужно. Накопитель можно установить в любом месте в доме. Используемая в приборе технология двунаправленного преобразователя также обеспечивает функциональность TOU (время использования) при наличии смарт-счетчиков, накапливая энергию в период пониженных тарифов, и возвращая ее в период пиковой нагрузки, что снижает затраты и максимизирует отдачу.

Полностью совместимый со всеми инверторами на рынке, HiBattery достигает своего максимального потенциала в сочетании с микроинверторами Hoymiles HiFlow/HiFlow Pro, обеспечивая глубокую интеграцию с системой управления мощностью и нулевым экспортом. HiBattery AC также поддерживает автономную работу, обеспечивая надежное резервное питание во время отключений электричества или выступая в качестве портативного источника энергии для кемпинга и жилых автофургонов. Являясь частью подключаемой экосистемы Hoymiles, функционал и возможности HiBattery AC будут расширяться за счет интеграции с большим количеством микроинверторов в будущем, чтобы создать более богатое семейство солнечных батарей на балконе.

Комментируя выход на рынок данной серии, д-р Ян сказал: «Европейские домохозяйства ищут решения для хранения энергии, которые не только безопасны и надежны, но и исключительно просты в установке. HiBattery AC дает именно это. Для семей, уже использующих микроинверторы, нет необходимости в дополнительной проводке или сложных модификациях — просто подключите HiBattery AC к любой бытовой розетке, чтобы мгновенно начать использовать накопитель солнечной энергии и повысить свою энергетическую независимость».

Hoymiles уже расширила возможности использования более миллиона европейских балконов и заняла первое место в мире по поставкам микроинверторов в 2024 году (за исключением рынка США). Серия Hi — это больше, чем запуск продукта — она отражает приверженность Hoymiles принципу «Открытая энергия для всех», делая чистую, надежную энергию доступной для каждого домохозяйства. Начиная с Германии, серия будет распространяться по всей Европе, ускоряя внедрение чистой энергии и поддерживая более устойчивое будущее.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2778308/Press_Hoymiles_Plug_in_Microinverters___Storage.jpg