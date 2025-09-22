Hoymiles wkracza z produktami serii Hi na rynek europejski, umożliwiając proste i ekonomiczne osiągnięcie niezależności energetycznej

HANGZHOU (Chiny), 22 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Spółka Hoymiles, międzynarodowy producent inteligentnych rozwiązań w zakresie energii słonecznej i magazynowania zasobów energetycznych, zaprezentowała w Niemczech swoją serię Hi. Wykorzystując mikrofalowniki HiFlow/HiFlow Pro oraz mikrosystem magazynowania energii HiBattery AC, ta seria nowatorskich produktów stanowi gotowe do wdrożenia, bezpieczne i przystępne cenowo rozwiązanie, które umożliwia gospodarstwom domowym osiągnięcie prawdziwej niezależności energetycznej.

Hoymiles Plug-in Microinverters & Storage: HiBattery AC, HiFlow, HiFlow Pro

Biorąc pod uwagę zmianę kierunku europejskiego rynku energetyki słonecznej z subwencji w stronę samowystarczalności i autonomii energetycznej, firma Hoymiles przekształciła się z producenta zaawansowanych mikrofalowników w dostawcę kompleksowych rozwiązań w zakresie energii słonecznej i magazynowania energii. Linia Hi wytycza nowy kierunek rozwoju - łącząc w sobie niezrównaną przystępność cenową HiFlow, wysoce specjalistyczne możliwości HiFlow Pro oraz łatwość obsługi pamięci masowej HiBattery, firma Hoymiles umożliwia gospodarstwom domowym na całym świecie uzyskanie faktycznej niezależności energetycznej.

HiFlow 800/Pro: Mikrofalowniki na miarę każdego gospodarstwa domowego

Technologia HiFlow to efekt ponad dziesięciu lat badań i rozwoju oraz licznych patentów, które znalazły zastosowanie w kompaktowych mikrofalownikach typu „podłącz i używaj".

HiFlow 800: System opracowany z myślą o kompaktowych instalacjach fotowoltaicznych, składających się z dwóch paneli o tej samej orientacji - idealny do montażu na balkonie, w ogrodzie lub na niewielkich dachach - osiągający sprawność szczytową na poziomie do 97%. Urządzenie można skonfigurować w mniej niż minutę za pomocą aplikacji Hoymiles S-Miles Home, która umożliwia monitorowanie i sterowanie nimi w czasie rzeczywistym.

Seria HiFlow Pro: Opracowana na potrzeby bardziej złożonych zastosowań, wyposażona w niezależny algorytm MPPT i zaawansowane mechanizmy śledzenia ruchu słońca, charakteryzująca się wiodącą w branży wydajnością MPPT sięgającą 99,8%. Nawet w przypadku zacienienia lub wielokierunkowego rozmieszczenia paneli, technologia ta gwarantuje niemal idealną optymalizację mocy. Seria Pro jest przewidziana do mocy znamionowych od 300 W do 2 000 W, spełniając szeroki zakres wymogów instalacyjnych.

„Transformacja energetyczna nie powinna być zarezerwowana wyłącznie dla ekspertów lub użytkowników najwyższej klasy" – powiedział dr Yang Bo, dyrektor generalny Hoymiles. „Seria HiFlow sprawia, że zaawansowana technologia solarna staje się dostępna dla każdego gospodarstwa domowego – od systemów balkonowych po rozbudowane instalacje dachowe".

HiBattery AC: elastyczne, bezpieczne i skalowalne systemy magazynowania energii

Akumulator HiBattery AC to mikrourządzenie do magazynowania energii firmy Hoymiles, opracowane z myślą o bezpieczeństwie, prostocie i elastyczności. Moduł wykorzystuje ogniwa LFP klasy motoryzacyjnej o żywotności ponad 6000 cykli oraz zintegrowany system BMS z 48 warstwami zabezpieczeń, któremu towarzyszy zaawansowana wewnętrzna gaśnica i zawór bezpieczeństwa. Oferując najwyższą w branży dwukierunkową sprawność na poziomie 96,5%, sprawność w obiegu zwrotnym na poziomie 86% oraz bezwentylatorową pracę poniżej 17 dB(A), urządzenie to gwarantuje wysoką wydajność przy niemal całkowitej ciszy.

Zupełnie inaczej niż hybrydowe systemy typu „wszystko w jednym", których użytkowanie wiąże się z koniecznością kosztownej wymiany falownika, czy też skomplikowanymi instalacjami sprzężonymi prądem stałym, urządzenie HiBattery AC cechuje się instalacją typu „podłącz i używaj". Użytkownicy jedynie podłączają je do standardowego gniazdka, co eliminuje konieczność ponownego okablowania oraz umożliwia elastyczne umiejscowienie w dowolnym miejscu w domu. Zastosowana w nim technologia dwukierunkowego konwertera to również funkcjonalność TOU (czas użytkowania), o ile jest ona obsługiwana przez inteligentne liczniki, co pozwala na ładowanie w okresach niskich cen i rozładowywanie w okresach szczytowych - obniżając koszty i maksymalizując zyski.

Współpracując bez zakłóceń ze wszystkimi falownikami dostępnymi na rynku, technologia HiBattery prezentuje swój pełny potencjał w połączeniu z mikrofalownikami HiFlow/HiFlow Pro firmy Hoymiles - umożliwiając tym samym głęboką integrację ze sterowaniem zasilaniem i zerowym poziomem zużycia energii. Rozwiązanie HiBattery AC gwarantuje również niezawodne zasilanie awaryjne podczas przerw w dostawie prądu lub może służyć jako przenośne źródło energii podczas biwakowania i podróży kamperem. Stanowiąc integralną część ekosystemu Hoymiles Plug-in, technologia HiBattery AC będzie nieustannie rozwijać swoje możliwości, integrując się w przyszłości z większą liczbą mikrofalowników, aby uzyskać jeszcze bogatszą ofertę produktów do instalacji balkonowych.

Odnosząc się do wprowadzenia produktu na rynek, dr Yang powiedział: „Europejskie gospodarstwa domowe poszukują rozwiązań w zakresie magazynowania energii, które są nie tylko bezpieczne i niezawodne, ale także charakteryzują się wyjątkową łatwością instalacji. Wprowadzając HiBattery AC, oferujemy właśnie takie rozwiązanie. Użytkownicy domowi, którzy już korzystają z mikrofalowników, nie muszą przeprowadzać dodatkowych prac instalacyjnych ani skomplikowanych modernizacji - wystarczy podłączyć je do dowolnego gniazdka, aby natychmiast uzyskać dostęp do magazynu energii słonecznej i zwiększyć niezależność energetyczną."

Firma Hoymiles umożliwiła już wykorzystanie energii słonecznej na ponad milionie europejskich balkonów i zajęła pierwsze miejsce na świecie pod względem dostaw mikrofalowników w 2024 r. (z wyłączeniem rynku amerykańskiego). Seria Hi to coś więcej niż tylko premiera produktu - odzwierciedla ona zobowiązanie spółki Hoymiles do udostępnienia „wolnej energii dla wszystkich", zwiększając dostępność ekologicznej, niezawodnej energii dla każdego gospodarstwa domowego. Początkowo seria będzie dostępna w Niemczech, a następnie zostanie rozszerzona na całą Europę, zwiększając tempo wdrażania ekologicznego zasilania i wspierając kształtowanie coraz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2778308/Press_Hoymiles_Plug_in_Microinverters___Storage.jpg