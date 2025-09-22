Hoymiles prináša do Európy produkty série Hi - jednoduchšia a cenovo dostupnejšia energetická nezávislosť
HANGZHOU, Čína, 22. september 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Hoymiles, globálny dodávateľ inteligentných solárnych a úložných riešení, predstavila v Nemecku svoju sériu Hi. Vďaka mikroinvertorom HiFlow/HiFlow Pro a mikroúložnému systému HiBattery AC prináša nová séria bezpečné a cenovo dostupné riešenie typu „plug-and-play", ktoré umožňuje domácnostiam dosiahnuť skutočnú energetickú nezávislosť.
Keďže európsky trh so solárnou energiou sa posúva od dotácií k vlastnej spotrebe a energetickej autonómii, Hoymiles rozširuje svoje aktivity od pokročilých mikroinvertorov k plne integrovaným riešeniam solárnej energie a úložiska energie. Séria Hi predstavuje tento krok vpred – kombinuje bezkonkurenčnú cenovú dostupnosti HiFlow, hyperprofesionálne schopnosti HiFlow Pro a jednoduché úložiska plug-and-play HiBattery. Vďaka tomu umožňuje Hoymiles domácnostiam po celom svete dosiahnuť skutočnú energetickú nezávislosť.
HiFlow 800/Pro: mikroinvertory pre každú domácnosť
Séria HiFlow prenáša viac ako desaťročie výskumu a vývoja a desiatky patentov do kompaktných mikroinvertorov typu „plug-and-play".
- HiFlow 800: navrhnuté pre kompaktné fotovoltické systémy s dvoma panelmi rovnakej orientácie – ideálne pre balkóny, záhradné zostavy alebo malé strechy – s maximálnou účinnosťou až 97 %. Dá sa nastaviť za menej ako minútu pomocou aplikácie Hoymiles S-Miles Home pre monitorovanie a ovládanie v reálnom čase.
- Séria HiFlow Pro: je navrhnutá pre zložitejšie scenáre a disponuje nezávislým MPPT a pokročilými sledovacími algoritmami s účinnosťou MPPT až 99,8 %, ktorá je špičkou v odvetví. Zabezpečuje takmer dokonalú optimalizáciu výkonu aj pri zatienení alebo viacsmerovom rozložení panelov. Rad Pro je plánovaný tak, aby pokrýval výkon od 300 W do 2000 W, a spĺňal tak širokú škálu inštalačných potrieb.
„Energetická transformácia by nemala byť vyhradená len pre expertov alebo prémiových používateľov," povedal Dr. Yang Bo, generálny riaditeľ spoločnosti Hoymiles. „So sériou HiFlow prinášame profesionálnu solárnu technológiu do každej domácnosti – od balkónových systémov až po zložité strechy."
HiBattery AC: flexibilné, bezpečné a škálovateľné úložisko
HiBattery AC je mikroúložné riešenie od spoločnosti Hoymiles s pripojením na striedavý prúd, navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť, jednoduchosť a flexibilitu. Používa články LFP automobilovej triedy s viac ako 6000 cyklami a vstavaným systémom BMS so 48 vrstvami ochrany a podporou pokročilého vnútorného hasiaceho zariadenia a pretlakového ventilu. S najvyššou obojsmernou účinnosťou v odvetví 96,5 %, rotačnou účinnosťou 86 % a prevádzkou bez ventilátora do 17 dB(A) poskytuje vysoký výkon takmer bez hluku.
Na rozdiel od hybridných systémov typu „all-in-one", ktoré vyžadujú nákladnú výmenu invertora alebo zložité nastavenia s jednosmerným napájaním, HiBattery AC ponúka skutočné nasadenie typu „plug-and-play". Používatelia ho jednoducho zapoja do štandardnej zásuvky, čím sa vyhnú prerábaniu elektroinštalácií a umožnia flexibilné umiestnenie kdekoľvek v domácnosti. Jeho technológia obojsmerného konvertora tiež umožňuje funkciu TOU (time-of-use), keď je podporovaná inteligentnými meračmi, nabíjanie pri nízkych cenách a vybíjanie pri najvyšších – čím sa znižujú náklady a maximalizuje návratnosť.
HiBattery je jednoducho kompatibilná so všetkými invertormi na trhu a dosahuje svoj plný potenciál v spojení s mikroinvertormi Hoymiles HiFlow/HiFlow Pro – čo umožňuje hĺbkovú integráciu s reguláciou výkonu a nulovým exportom. HiBattery AC podporuje aj prevádzku mimo siete, poskytuje spoľahlivé záložné napájanie počas výpadkov a poslúži ako prenosný zdroj energie pre kempovanie či obytné automobily. Ako súčasť ekosystému Hoymiles Plug-in sa budú možnosti batérie HiBattery AC naďalej rozširovať a do budúcnosti sa integruje s ďalšími mikroinvertormi, aby vytvorila ešte širšiu rodinu balkónových solárnych panelov.
Uvedenie na trh komentoval Dr. Yang nasledovne: „Európske domácnosti hľadajú riešenia úložného priestoru, ktoré sú nielen bezpečné a spoľahlivé, ale sa aj mimoriadne ľahko inštalujú. Presne to dosahujeme s HiBattery AC. Rodiny, ktoré už používajú mikroinvertory, nepotrebujú žiadnu ďalšiu kabeláž ani zložité dodatočné úpravy – jednoducho zapoja HiBattery AC do akejkoľvek domácej zásuvky, okamžite odomknú solárne úložisko a zvýšia si energetickú nezávislosť.
Spoločnosť Hoymiles už zaistila elektrickú energiu pre viac ako milión európskych balkónov a v roku 2024 sa umiestnila globálne na 1. mieste v dodávkach mikroinvertorov (okrem amerického trhu). Séria Hi je viac než len uvedenie produktu na trh – odráža záväzok spoločnosti Hoymiles k iniciatíve „Otvorená energia pre všetkých", vďaka ktorej je čistá a spoľahlivá energia dostupná každej domácnosti. Séria, ktorá debutuje v Nemecku, sa postupne rozšíri po celej Európe, čím sa urýchli zavádzanie čistej energie a podporí udržateľnejšia budúcnosť.
