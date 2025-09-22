Hoymiles lance en Europe les produits de la série Hi pour rendre l'indépendance énergétique simple et abordable

HANGZHOU, Chine, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Hoymiles, fournisseur mondial de solutions intelligentes de production et de stockage d'énergie solaire, a dévoilé sa série Hi en Allemagne. Avec les micro-onduleurs HiFlow/HiFlow Pro et le système de microstockage HiBattery AC, la nouvelle série propose une solution prête à l'emploi, sûre et abordable, qui permet aux ménages d'atteindre une véritable indépendance énergétique.

Hoymiles Plug-in Microinverters & Storage: HiBattery AC, HiFlow, HiFlow Pro

Le marché européen de l'énergie solaire s'étant détourné des subventions au profit de l'autoconsommation et de l'autonomie énergétique, la société Hoymiles ne fabrique plus désormais seulement des micro-onduleurs avancés, mais conçoit aussi des solutions entièrement intégrées de production et de stockage d'énergie solaire. La série Hi symbolise ce pas en avant : en combinant les prix imbattables de HiFlow, les capacités ultraprofessionnelles de HiFlow Pro et la solution prête à l'emploi de stockage facile de HiBattery, Hoymiles aide les ménages du monde entier à accéder à une véritable indépendance énergétique.

HiFlow 800/Pro : des micro-onduleurs pour chaque foyer

Les micro-onduleurs compacts et prêts à l'emploi de la série HiFlow résultent de plus d'une décennie de R & D, concrétisée par des dizaines de brevets.

Gamme HiFlow 800 : conçue pour les systèmes photovoltaïques compacts comprenant deux panneaux orientés de la même manière, parfaite pour les installations de balcon, de jardin ou les petites toitures, atteint un rendement maximal de 97 %. Configurable en moins d'une minute via l'application S-Miles Home d'Hoymiles pour une surveillance et un contrôle en temps réel.

Gamme HiFlow Pro : pensée pour des scénarios plus complexes, conversion optimale d'énergie indépendante et algorithmes de suivi avancés pour une efficacité de pointe de la conversion d'énergie, pouvant atteindre 99,8 %. Garantit une optimisation quasiment parfaite de la puissance, même en cas d'ombrage ou de disposition multidirectionnelle des panneaux. La gamme Pro est prévue pour couvrir des puissances nominales de 300 W à 2 000 W, répondant ainsi à un large éventail de besoins d'installation.

« La transition énergétique ne devrait pas être réservée à des spécialistes ou à des utilisateurs privilégiés », a déclaré Yang Bo, directeur général de Hoymiles. « Avec la gamme HiFlow, nous mettons une technologie solaire de qualité professionnelle à la portée de tous les ménages, pour les systèmes de balcon comme pour les systèmes complexes sur toiture. »

HiBattery AC : un stockage souple, sûr et évolutif

Le système HiBattery AC est la solution de microstockage couplée au courant alternatif de Hoymiles, conçue pour la sécurité, la simplicité et la flexibilité. Il utilise des cellules LFP (lithium-fer-phosphate) de qualité automobile affichant une durée de vie de plus de 6 000 cycles et un système de gestion de batterie intégré avec 48 couches de protection, soutenu par un extincteur interne avancé et une soupape de surpression. Grâce à son efficacité bidirectionnelle inégalée de 96,5 %, à un rendement aller-retour de 86 % et à un fonctionnement sans ventilateur à un niveau de bruit inférieur à 17 dB(A), il offre des performances élevées dans un silence presque total.

Contrairement aux systèmes hybrides tout en un qui nécessitent un remplacement coûteux de l'onduleur ou des installations complexes couplées au courant continu, le système HiBattery AC est déjà véritablement prêt à être déployé. Il suffit de le brancher à une prise standard, ce qui évite de devoir refaire le câblage et permet de le placer n'importe où dans la maison. Sa technologie de conversion bidirectionnelle permet également d'activer la tarification différenciée dans le temps lorsqu'elle est prise en charge par des compteurs intelligents, et ainsi de charger lorsque les prix sont bas et de décharger lorsqu'ils sont élevés pour réduire les coûts et générer des rendements maximaux.

Parfaitement compatible avec tous les onduleurs du marché, HiBattery atteint son plein potentiel en association avec les micro-onduleurs HiFlow/HiFlow Pro de Hoymiles pour une intégration profonde avec contrôle de la puissance et exportation zéro. Le système HiBattery AC peut aussi fonctionner hors réseau et fournir une alimentation de secours fiable en cas de panne, ou servir de source d'énergie portable pour le camping et les véhicules de loisirs. Au sein de l'écosystème des produits à brancher d'Hoymiles, HiBattery AC continuera d'étendre ses capacités en s'intégrant à l'avenir à d'autres micro-onduleurs pour enrichir la gamme des systèmes solaires de balcon.

Commentant ce lancement, Yang Bo a ajouté : « Les ménages européens sont à la recherche de solutions de stockage qui soient non seulement sûres et fiables, mais aussi particulièrement simples à installer. Avec HiBattery AC, c'est exactement ce que nous proposons. Pour les familles qui utilisent déjà des micro-onduleurs, il n'y a pas besoin de câblage supplémentaire ou de modifications complexes, il suffit de brancher HiBattery AC sur n'importe quelle prise domestique pour bénéficier instantanément du stockage d'énergie solaire et améliorer l'indépendance énergétique. »

Au premier rang mondial des livraisons de micro-onduleurs en 2024 (à l'exclusion du marché des États-Unis), Hoymiles alimente déjà plus d'un million de balcons européens. La série Hi est plus qu'un lancement de produit : elle reflète l'engagement de Hoymiles en faveur de « l'énergie ouverte pour tous », en rendant l'énergie propre et fiable accessible à tous les ménages. Débutant en Allemagne, la série s'étendra à toute l'Europe pour accélérer l'adoption de l'énergie propre au service d'un avenir plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2778308/Press_Hoymiles_Plug_in_Microinverters___Storage.jpg