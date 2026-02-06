Hoymiles uvádza na trh univerzálne úložisko HiOne - nový štandard energetickej nezávislosti inteligentných domácností
AMSTERDAM, 6. február 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hoymiles, globálny líder v oblasti inteligentných energetických riešení, 5. februára oficiálne predstavila svoj prvý univerzálny systém skladovania energie v batériách (BESS) pod názvom HiOne. V rámci sloganu „Energia pre domov, viac sily pre život" sa na podujatí stretli odborníci na fotovoltiku, technologické médiá a strategickí partneri, aby predstavili novú éru energetickej nezávislosti – úspornejšiu, výkonnejšiu a rýchlejšiu. Debut potvrdilo formálne slávnostné podpisovanie zmlúv s poprednými európskymi distribútormi, na znamenie úspešného štartu regionálnej aplikácie HiOne.
Úspornejšie, výkonnejšie, rýchlejšie: inovácia multifunkčného zariadenia
Systém HiOne BESS integruje menič, batériu a systém EMS do minimalistického systému „nábytkovej triedy", ktorý zaberá o 20 % menej miesta na podlahe a o 50 % menej miesta na stene oproti konvenčným zostavám. Je navrhnutý pre moderný životný štýl a ponúka záložné prepínanie po 0 ms, ktoré zabezpečuje počas výpadkov siete nepretržité napájanie pre veľké záťaže, ako sú klimatizácie. V kombinácii s monitorovacou platformou S-Miles Cloud získajú domácnosti úplnú transparentnosť a kontrolu nad svojím energetickým ekosystémom.
HiOne nastavuje v odvetví nový štandard s maximálnou účinnosťou 98,5 % a 4 MPPT (každý 20 A), vďaka čomu zvláda aj zložité orientácie strechy. Na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a dlhej životnosti systém využíva prémiové batériové články s kapacitou 314 Ah a monitorovaním na úrovni jednotlivých článkov, pričom ponúka viac než 8000 cyklov. Vďaka možnosti škálovania do budúcnosti môžu používatelia vďaka zabudovanej technológii DC-DC voľne kombinovať nové aj staršie batérie, s podporou kapacity v rozsahu od 8 do 64 kWh na jednu zostavu.
Na maximalizáciu úspor funkcia AI-TOU od Hoymiles dynamicky optimalizuje stratégie nabíjania podľa cenových taríf elektriny a spotrebiteľských návykov, čím výrazne znižuje účty domácností za energiu.
Synergie v odvetví: vítame novú éru energie pre domácnosti
„Naším cieľom je preklenúť priepasť medzi zložitou technológiou a každodenným domácim životom a vytvoriť riešenie, ktoré je skutočne navrhnuté tak, aby zapadlo do modernej domácnosti," uviedol pán Guy Rong, viceprezident spoločnosti Hoymiles.
Túto víziu podporil aj Jonathan Gorremans zo SolarPower Europe (SPE), ktorý upozornil na posun regiónu smerom k inteligentnému spravovaniu energie. Antonio Testa zo spoločnosti TÜV Rheinland zároveň potvrdil, že HiOne spĺňa najprísnejšie európske bezpečnostné normy.
Podujatie vyvrcholilo slávnostným podpisom strategického partnerstva. Miranda, generálna riaditeľka spoločnosti VDH SOLAR, vyzdvihla systém HiOne pre jeho bezpečnosť, elegantný dizajn a výnimočnú kvalitu vypracovania. Zároveň vyjadrila veľkú dôveru v spoluprácu a poznamenala, že rozhodnutie nadviazať partnerstvo s Hoymiles je pre spoločnosť VDH SOLAR, ako popredného veľkoobchodníka s batériami pre domácnosti v Holandsku, v súlade s jej zameraním na poskytovanie spoľahlivých energetických riešení na holandskom trhu.
Viac informácií o systéme HiOne nájdete na stránke https://www.hoymiles.com/hione.html
O spoločnosti Hoymiles
Hoymiles je globálny poskytovateľ riešení MLPE a skladovania energie, so špecializáciou na modulárne meniče a skladovacie systémy. S víziou čistej a udržateľnej budúcnosti sa spoločnosť Hoymiles snaží stáť na čele odvetvia inteligentnej energie prostredníctvom vysoko účinných, spoľahlivých a užívateľsky prívetivých technológií.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2888590/Hoymiles_HiOne_unveiling___All_in_one_BESS.jpg
