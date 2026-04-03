HSG Laser présent au salon Global Industrie 2026 : faire preuve de leadership technologique

PARIS, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser, fournisseur mondial de solutions intelligentes de traitement des métaux par laser, a fait une apparition remarquée au salon Global Industrie 2026, mettant en avant sa machine de découpe laser à fibre optique G3015H et le système de découpe laser à tubes R2S avec capacité de découpe en biseau. Des démonstrations en direct ont mis en évidence la précision, l'efficacité et la stabilité à la pointe de l'industrie, ce qui a suscité un vif intérêt de la part des fabricants européens et favorisé une collaboration plus étroite.

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HSG Laser : précision, stabilité, efficacité et fabrication intelligente

G3015H : conçu pour la vitesse, la précision et la stabilité.

Il s'agit de la solution idéale pour le traitement de la tôle à haut débit, capable de traiter aisément les applications industrielles les plus exigeantes.

R2S : conçu pour le traitement haute précision dans divers scénarios de découpe.

La fonction de biseautage permet de découper et de former en une seule étape, éliminant tout traitement secondaire. Cela permet de réduire le temps de préparation du soudage de 30 à 50 %, d'améliorer considérablement l'efficacité de la production et de réduire les coûts de main-d'œuvre, ce qui en fait un choix privilégié pour le marché européen de traitement des tubes, qui connaît une croissance rapide.

Renforcer la présence en Europe et offrir une nouvelle expérience de service localisé

Pour répondre aux besoins évolutifs des fabricants européens, HSG Laser a mis en place 2+1 entrepôts, afin de garantir une logistique efficace et un approvisionnement stable. Cela permet de déployer rapidement les machines et les pièces détachées, de raccourcir les délais de livraison et d'assurer des livraisons fréquentes dans les 2 à 3 jours, pour mieux servir les clients dans toute l'Europe.

HSG Laser a également mis au point un système de service localisé, proposant une assistance sur site depuis l'installation et la mise en service jusqu'à la maintenance et l'optimisation de l'application. Une formation préalable pour les opérateurs est également disponible, afin d'aider les clients à maîtriser rapidement le fonctionnement de l'équipement, de garantir des performances stables et efficaces à long terme, et d'assurer une véritable tranquillité d'esprit aux clients en France et dans toute l'Europe.

Depuis son entrée sur le marché européen, HSG Laser a établi une salle d'exposition avancée à Düsseldorf. Les clients sont chaleureusement invités à visiter le site, à tester eux-mêmes les machines, à observer leur fonctionnement en direct et suivre une formation préalable, etc. Des services pratiques de test sur échantillons sont également disponibles, permettant aux clients d'évaluer les performances de découpe en fonction de leurs besoins spécifiques. HSG Laser s'engage à fournir une technologie de pointe et une expertise locale pour conduire la prochaine génération de fabrication intelligente en France et dans toute l'Europe.