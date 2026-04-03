HSG Laser se presenta en Global Industrie 2026: demostrando su liderazgo tecnológico

PARÍS, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser, proveedor global de soluciones inteligentes para el procesamiento láser de metales, tuvo una destacada presencia en Global Industrie 2026, presentando su máquina de corte láser de fibra G3015H y el sistema de corte láser de tubos R2S con capacidad de corte biselado. Las demostraciones en vivo exhibieron una precisión, eficiencia y estabilidad líderes en la industria, lo que despertó gran interés entre los fabricantes europeos y fomentó una mayor colaboración.

https://youtu.be/cobMaMB7Cqo?si=N6cdY19BnmSqXy8t

HSG Laser: Precisión, estabilidad, eficiencia e impulso a la fabricación inteligente.

G3015H: diseñada para ofrecer velocidad, precisión y estabilidad.

Es la solución ideal para el procesamiento de chapa metálica de alto rendimiento, capaz de manejar con facilidad incluso las aplicaciones industriales más exigentes.

R2S: diseñada para el procesamiento de alta precisión en diversos escenarios de corte.

Su función de corte biselado permite cortar y conformar en un solo paso, eliminando la necesidad de procesamiento secundario. Esto reduce el tiempo de preparación para la soldadura entre un 30% y un 50%, mejora significativamente la eficiencia de la producción y disminuye los costes laborales, convirtiéndola en la opción preferida para el mercado europeo de procesamiento de tubos, que experimenta un rápido crecimiento.

Profundizando nuestra presencia en Europa, desbloqueando una nueva experiencia de servicio localizada.

Para satisfacer las necesidades cambiantes de los fabricantes europeos, HSG Laser ha establecido dos almacenes principales (2+1) que garantizan una logística eficiente y un suministro estable. Esto permite el despliegue rápido de máquinas y repuestos, reduce los plazos de entrega y facilita envíos frecuentes en un plazo de 2 a 3 días, ofreciendo así un mejor servicio a los clientes en toda Europa.

HSG Laser también ha desarrollado un sistema de servicio local que ofrece asistencia in situ, desde la instalación y puesta en marcha hasta el mantenimiento y la optimización de la aplicación. Asimismo, se ofrece formación previa para los operarios, lo que permite a los clientes dominar rápidamente el funcionamiento del equipo, garantizando un rendimiento estable y eficiente a largo plazo y proporcionando total tranquilidad a los clientes en Francia y en toda Europa.

Desde su entrada en el mercado europeo, HSG Laser ha inaugurado una moderna sala de exposiciones en Düsseldorf. Invitamos cordialmente a los clientes a visitarla, experimentar de primera mano el funcionamiento de las máquinas, observar su funcionamiento en directo y recibir formación previa. También ofrecemos un práctico servicio de pruebas de muestras, que permite a los clientes evaluar el rendimiento de corte según sus necesidades específicas. HSG Laser mantiene su compromiso de ofrecer tecnología de vanguardia y experiencia local para impulsar la próxima generación de fabricación inteligente en Francia y en toda Europa.