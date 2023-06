Huasun, fabricant mondial de HJT, présente ses dernières solutions photovoltaïques à l'Intersolar Europe 2023

MUNICH, 10 juin 2023 /PRNewswire/ -- Huasun Energy (« Huasun »), le plus grand fabricant de HJT au monde, participera cette année à l'Intersolar Europe à Munich, en Allemagne, pour présenter les dernières nouveautés de sa technologie et de sa gamme de produits de cellules solaires au silicium à technologie d'hétérojonction (HJT) et de technologie de module à haute efficacité. Les visiteurs peuvent découvrir comment Huasun révolutionne l'industrie photovoltaïque au stand A3-240.

Huasun est la première entreprise à intégrer simultanément la R&D et l'industrialisation du HJT. Le HJT est une méthode émergente et avancée de conception et de fabrication de cellules solaires. Contrairement aux cellules solaires classiques, il utilise différents matériaux pour les couches supérieure et inférieure, ce qui permet une meilleure capture de l'énergie solaire et donc une production d'énergie plus efficace. Le HJT peut également améliorer la stabilité et la fiabilité des panneaux solaires, les rendant plus adaptés pour une utilisation à long terme.

L'Intersolar Europe est le plus grand salon mondial de l'industrie solaire axé sur les domaines de l'énergie photovoltaïque, de la technologie solaire thermique et des centrales solaires. En tant qu'entreprise engagée dans la construction d'un avenir plus durable, Huasun se félicite pleinement de la devise « Connecting Solar Business » (mettre en relation les activités du solaire) qu'elle considère comme une occasion pour les experts de l'industrie et les acteurs de se réunir pour échanger des informations précieuses sur les dernières nouveautés et tendances, expérimenter les innovations en personne et tirer parti du potentiel commercial.

À l'Intersolar Europe 2023, Huasun présentera les nouveaux modules solaires HJT de la série Himalaya V-ocean, spécialement conçue pour l'environnement offshore, les modules de la série Himalaya G10, le module AC de la série M6, couvrant la demande pour tous les scénarios avec une puissance élevée et une efficacité de conversion élevée.

La variété des produits présentés reflète les applications diversifiées et l'ampleur des projets sur lesquels Huasun travaille en Europe : des toits aux fermes en passant par les pâturages et les autoroutes. À l'Intersolar, Huasun présentera également ses solutions de HJT bifacial vertical, développées en coopération avec le promoteur d'agrivoltaïque allemand Next2Sun, visant à promouvoir le développement durable dans l'agriculture. Les installations verticales des modules HJT de Huasun, principalement destinés aux exploitations agricoles et aux pâturages, permettent une meilleure croissance des cultures en raison de l'occupation réduite de l'espace au sol, d'une plus grande flexibilité d'installation et de coûts d'entretien réduits.

« Chez Huasun, nous sommes heureux de participer de nouveau à l'Intersolar Europe, l'événement régional le plus important de notre industrie, qui nous donne l'occasion de présenter nos dernières technologies et nos derniers produits et d'expliquer comment nous faisons progresser le secteur photovoltaïque avec des solutions plus efficaces et durables ancrées dans la technologie HJT. Le marché européen est très important pour Huasun ; nous concentrons nos efforts pour renforcer nos capacités dans la région dans les projets commerciaux résidentiels et à grande échelle », a déclaré Dan Zhou, directeur général de Huasun.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter www.huasunsolar.com .

Suivez Huasun sur LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097549/image_5027067_18482387.jpg

SOURCE Huasun Energy