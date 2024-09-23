Huawei запускает решение по подготовке кадров в сфере ИКТ и выставочный центр Smart Campus

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Huawei

Sep 23, 2024, 22:52 ET

ШАНХАЙ, 24 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На глобальном образовательном саммите, посвященном теме Подготовка кадров в сфере ИКТ для повышения интеллектуальности образования (Cultivating ICT Talent to Amplify Education Intelligence), проходящем в рамках международного форума HUAWEI CONNECT 2024, компания Huawei представила свое решение по подготовке ИКТ-специалистов (ICT Talent Cultivation Solution). Кроме того, Huawei и Шанхайский университет науки и технологий (USST) совместно открыли выставочный центр Smart Campus, призванный способствовать воспитанию высококвалифицированных специалистов в области ИКТ и ускорению интеллектуальной трансформации образовательной отрасли.

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Launch of Huawei ICT Talent Cultivation Solution
Launch of Huawei ICT Talent Cultivation Solution
Launch of the smart campus exhibition center
Launch of the smart campus exhibition center

В церемонии приняли участие: Юсеф Бен Халима (Youssef Ben Halima), советник министра высшего образования и научных исследований Туниса, д-р Сутипорн Труктронг (Suthiporn Truktrong), исполняющий обязанности вице-президента Университета принца Сонгкла, Ху Инин (Hu Yining), заместитель директора и научный руководитель Центра сетей и информации Юго-восточного университета, Ли Цзюньфэн (Li Junfeng), вице-президент компании Huawei и президент Глобального государственного сектора, Лю Цзяньшэн (Liu Jiansheng), президент Департамента обучения и сертификации компании Huawei, и Сунь Ган (Sun Gang), директор Департамента работы с партнерами по подготовке ИКТ-кадров компании Huawei.

Решение Huawei по подготовке кадров в сфере ИКТ расширяет возможности различных отраслей

По мере стремительного развития глобальной цифровой экономики и индустрии ИКТ растет и потребность в квалифицированных ИКТ-специалистах. Чтобы помочь в подготовке высокообразованных ИКТ-специалистов, компания Huawei разработала инновационное решение для подготовки кадрового резерва в сфере ИКТ. Это решение предлагает комплексные курсы по обучению ИКТ, мощные ресурсы отраслевой экосистемы и глобальную сеть профессиональных наставников. Предоставляя единую платформу для развития специалистов в области цифровых технологий, инновационные учебные ресурсы и практические инструменты обучения, это решение поможет университетам ускорить подготовку кадров в сфере ИКТ и поддержать качественное развитие цифровой экономики.

Компания Huawei сотрудничает с более чем 2700 университетами и учебными заведениями по всему миру для подготовки новых специалистов в области ИКТ, отвечающих требованиям рынка. В частности, Huawei сотрудничает с Шэньчжэньским политехническим университетом, постоянно повышая качество обучения путем совместной разработки новых учебных программ, подготовки преподавателей и создания учебных баз. На сегодняшний день более 4800 студентов прошли сертификацию Huawei и занимают должности в секторе информатизации, внося свой вклад в развитие цифровой экономики и промышленности.

Ли Цзюньфэн (Li Junfeng), вице-президент Huawei и президент Глобального государственного сектора, отметил, что компания Huawei уделяет большое внимание образовательной отрасли и сотрудничает с колледжами и университетами во всем мире для сбора успешного опыта в области цифровой и интеллектуальной трансформации. Исходя из потребностей и специфики клиентов, Huawei совместно с партнерами предлагает опирающиеся на сценарии решения и услуги, такие как ICT Talent Cultivation, Smart Classroom 3.0, Scientific Research Computing и Smart School Campus.

«Умный кампус» USST становится мировым эталоном

Huawei и USST совместно создали выставочный центр Smart Campus, который демонстрирует передовые концепции и служит моделью для сооружения интеллектуальных кампусов в Китае и за его пределами. Стремясь создать полностью цифровой интеллектуальный университет, USST опирается на два основных аспекта — данные и их прикладное применение. Кроме того, совместно с компанией Huawei он работает над внедрением единой системы онлайн-услуг, управления и обучения, что значительно повышает эффективность управления и уровень обслуживания.

Чжао Мин (Zhao Ming), вице-президент USST, заявил, что университет стремится ускорить внедрение интеллектуальных технологий в сферу образования и создать первоклассный университет науки и техники с выдающимися возможностями. USST продолжит продвигать интеллектуальное образование и оптимизировать преподавание, исследования и механизмы управления, чтобы стать более интеллектуальным учебным заведением.

Huawei планирует продолжить работу в секторе образования, уделяя приоритетное внимание потребностям своих клиентов. Мы намерены сотрудничать с международными партнерами для разработки передовых технологий и решений, а также ускорения цифровой и интеллектуальной трансформации образования, создания «умных» кампусов и воспитания прогрессивно мыслящих, высококвалифицированных специалистов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2511627/Launch_Huawei_ICT_Talent_Cultivation_Solution.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2511628/Launch_smart_campus_exhibition_center.jpg 

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