Huawei Lansir Solusi ICT Talent Cultivation dan Smart Campus Exhibition Center

SHANGHAI, 24 September 2024 /PRNewswire/ -- Di HUAWEI CONNECT 2024, Huawei meluncurkan Solusi ICT Talent Cultivation dalam sebuah konferensi pendidikan global dengan tema "Cultivating ICT Talent to Amplify Education Intelligence". Selain itu, Huawei dan University of Shanghai for Science and Technology (USST) meluncurkan smart campus exhibition center untuk membina SDM TIK, serta mempercepat transformasi pintar dalam bidang pendidikan.