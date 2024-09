Huawei wprowadza rozwiązanie do wspierania talentów z branży teleinformatyki i inteligentne kampusowe centrum wystawiennicze

SZANGHAJ, 23 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów HUAWEI CONNECT 2024, firma Huawei zaprezentowała rozwiązanie do wspierania talentów z branży teleinformatyki (ICT Talent Cultivation Solution) w ramach globalnego szczytu pod hasłem „Kultywowanie talentów z branży teleinformatyki dla wspierania inteligentnej edukacji". Dodatkowo Huawei i Szanghajski Uniwersytet Nauki i Technologii (USST) wspólnie zaprezentowali inteligentne kampusowe centrum wystawiennicze, które pomoże kultywować znakomicie wykształconych specjalistów z dziedziny teleinformatyki i przyspieszy inteligentną transformację w sektorze edukacji.

Launch of Huawei ICT Talent Cultivation Solution Launch of the smart campus exhibition center

Uczestnikami ceremonii byli: Youssef Ben Halima, doradca ministra szkolnictwa wyższego i badań naukowych Tunezji; dr Suthiporn Truktrong, p.o. wiceprezesa Uniwersytetu Księcia Songkla; Hu Yining, wicedyrektor i nauczyciel doktorantów Centrum Sieci i Informacji Uniwersytetu Południowo-Wschodniego; Li Junfeng, wiceprezes Huawei i prezes ds. globalnego sektora publicznego; Liu Jiansheng, prezes działu Huawei ds. usług nauki i certyfikacji oraz Sun Gang, dyrektor działu Huawei ds. rozwoju talentów z dziedziny teleinformatyki.

Rozwiązanie do wspierania talentów z branży teleinformatyki firmy Huawei sprzyja rozwojowi wielu branż

W miarę dynamicznego rozwoju globalnej gospodarki cyfrowej i branży ICT, potrzebna jest coraz większa liczba specjalistów z tej dziedziny. Aby pomóc we wspieraniu dobrze wykształconych specjalistów z branży teleinformatyki, firma Huawei opracowała specjalne innowacyjne rozwiązanie. Rozwiązanie to zapewnia kompleksowe kursy z dziedziny teleinformatyki, oferuje potężne atuty związane z ekosystemem branżowym i globalny system profesjonalnych trenerów. Zapewniając kompleksową platformę do rozwijania talentów cyfrowych, innowacyjne zasoby do nauczania i praktyczne narzędzia szkoleniowe, rozwiązanie to pomaga uniwersytetom szybciej rozwijać talenty z dziedziny teleinformatyki i wspierać wysokiej jakości rozwój gospodarki cyfrowej.

Huawei współpracował już z przeszło 2700 uczelniami i instytucjami edukacyjnymi na całym świecie przy szkoleniu specjalistów z dziedziny teleinformatyki, którzy odpowiadają na wymogi rynku. Przykładowo, Huawei działa wspólnie z Politechniką w Shenzhen, aby ciągle poprawiać jakość nauczania poprzez wspólne tworzenie nowych programów, szkolenie nauczycieli i budowanie baz szkoleniowych. Jak dotąd już ponad 4800 studentów uzyskało certyfikaty Huawei i aktywnie działa na rzecz informatyzacji, przyczyniając się do postępu gospodarki cyfrowej i branży.

Li Junfeng, wiceprezes Huawei i prezes ds. globalnego sektora publicznego, powiedział, że Huawei silnie angażuje się w sektor edukacji i nawiązał współpracę z uczelniami i uniwersytetami na całym świecie, aby gromadzić skuteczne praktyki w dziedzinie transformacji cyfrowej i inteligentnej. W oparciu o potrzeby klientów i ich charakterystykę, Huawei nawiązuje współpracę z partnerami, aby zapewnić rozwiązania oparte o konkretne scenariuszy i takie usługi jak rozwiązanie do wspierania talentów z branży teleinformatyki, inteligentną salę lekcyjną 3.0 (Smart Classroom 3.0), systemy obliczeniowe do badań naukowych (Scientific Research Computing) i inteligentny kampus (Smart School Campus).

Smart Campus uczelni USST ustanawia nowy globalny punkt odniesienia

Huawei i USST nawiązały współpracę w celu stworzenia inteligentnego kampusowego centrum wystawienniczego, które prezentuje zaawansowane koncepcje i służy jako modelowy przykład budowy inteligentnego kampusu w Chinach i na całym świecie. Aby zbudować w całości cyfrowy inteligentny uniwersytet, USST skupiło się na dwóch głównych aspektach danych i zastosowań. Wspólnie z Huawei zajęto się też promocją wdrożenia kompleksowej usługi online, zarządzania i nauki, co pozwoliło na kompletne zwiększenie skuteczności zarządzania i jakości usług.

Zhao Ming, wiceprezes USST, powiedział, że uczelnia dąży do przyspieszenia wdrażania inteligentnych rozwiązań w edukacji i budowania najwyższej klasy uniwersytetu nauki, technologii i inżynierii, o wyróżniających się atutach. USST nadal będzie promować inteligentne rozwiązania w edukacji i optymalizację nauczania, badań i zarządzania, aby stawać się coraz bardziej inteligentną instytucją edukacyjną.

Huawei planuje nadal działać w sektorze edukacji i priorytetowo traktować potrzeby swoich klientów. Będzie współpracować z partnerami międzynarodowymi przy tworzeniu supernowoczesnych technologii i rozwiązań i przyspieszać transformację cyfrową i inteligentną w dziedzinie edukacji, tworząc inteligentniejsze kampusy i sprzyjając kształceniu bardziej przyszłościowych profesjonalistów najwyższej klasy.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2511627/Launch_Huawei_ICT_Talent_Cultivation_Solution.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2511628/Launch_smart_campus_exhibition_center.jpg