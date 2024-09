Huawei lance une solution de formation des talents en TIC et un centre d'exposition sur les campus intelligents

SHANGHAI, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de HUAWEI CONNECT 2024, Huawei a lancé une solution de formation des talents en TIC au sommet mondial de l'éducation dont le thème est Cultiver les talents en TIC pour amplifier l'intelligence de l'enseignement. En outre, Huawei et l'Université de Shanghai pour la science et la technologie (USST) ont lancé conjointement un centre d'exposition sur les campus intelligents afin d'aider à cultiver des talents bien formés dans le domaine des TIC et d'accélérer la transformation intelligente du secteur de l'éducation.

Launch of Huawei ICT Talent Cultivation Solution Launch of the smart campus exhibition center

Les participants au lancement de la solution étaient Youssef Ben Halima, conseiller du ministre tunisien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; le Dr Suthiporn Truktrong, vice-présidente par intérim de l'université du Prince de Songkla ; Hu Yining, directeur adjoint et tuteur de doctorat au centre sur les réseaux et l'information de l'université du Sud-Est ; Li Junfeng, vice-président de Huawei et président de la division Global Public Sector ; Liu Jiansheng, président du département des services d'apprentissage et de certification de Huawei ; et Sun Gang, directeur du département de développement des partenaires de talents en TIC de Huawei.

La solution Huawei pour la formation des talents dans le domaine des TIC permet à diverses industries de prospérer

L'économie numérique mondiale et l'industrie des TIC se développant rapidement, le besoin de talents dans le domaine des TIC est en augmentation. Pour aider à cultiver des talents TIC bien formés, Huawei a développé une solution innovante de formation des talents TIC. Cette solution propose des cours complets sur les TIC, de puissants avantages liés à l'écosystème industriel et un système mondial de formateurs professionnels. En fournissant une plateforme unique de développement des talents numériques, des ressources pédagogiques innovantes et des outils de formation pratiques, cette solution aide les universités à accélérer la formation des talents TIC et à soutenir le développement de haute qualité de l'économie numérique.

Huawei a collaboré avec plus de 2700 universités et établissements d'enseignement dans le monde entier pour former de nouveaux professionnels des TIC qui répondent aux exigences du marché. Huawei collabore notamment avec l'université polytechnique de Shenzhen afin d'améliorer en permanence la qualité de l'enseignement en élaborant conjointement de nouveaux programmes, en formant des enseignants et en créant des centres de formation. À ce jour, plus de 4800 étudiants ont passé les certifications Huawei et occupent des postes dans le domaine de l'informatisation, contribuant ainsi à l'avancement de l'économie et de l'industrie numériques.

Li Junfeng, vice-président de Huawei et président de la division Global Public Sector, a déclaré que Huawei s'est fortement engagé dans le secteur de l'éducation et a établi des partenariats avec des collèges et universités du monde entier pour recueillir de bonnes pratiques en matière de transformation numérique et intelligente. En fonction des demandes des clients et de leurs caractéristiques, Huawei s'associe à des partenaires pour proposer des solutions et des services basés sur des scénarios, tels que ICT Talent Cultivation, Smart Classroom 3.0, Scientific Research Computing et Smart School Campus.

Le campus intelligent de l'USST est une référence mondiale

Huawei et l'USST ont collaboré pour créer un centre d'exposition sur les campus intelligents qui présente des concepts avancés et sert de modèle pour la construction de campus intelligents en Chine et au-delà. Pour construire une université intelligente entièrement numérique, l'USST se concentre sur les deux principaux aspects que sont les données et les applications. Elle collabore également avec Huawei pour promouvoir la mise en œuvre d'un service, d'une gestion et d'un apprentissage en ligne à guichet unique, ce qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité de la gestion et les niveaux de service.

Zhao Ming, vice-président de l'USST, a déclaré que l'université se consacrait à l'accélération de l'intelligence dans l'éducation et à la construction d'une université de sciences et d'ingénierie de premier ordre, dotée de caractéristiques exceptionnelles. L'USST continuera à promouvoir l'éducation intelligente et à optimiser l'enseignement, la recherche et la gestion pour devenir une institution éducative plus intelligente.

Huawei prévoit de continuer à pénétrer le secteur de l'éducation et à donner la priorité aux besoins des clients. Nous collaborerons avec des partenaires internationaux pour développer des technologies et des solutions de pointe et accélérer la transformation numérique et intelligente de l'éducation, en créant des campus plus intelligents et en favorisant l'émergence de professionnels de haut niveau, tournés vers l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511627/Launch_Huawei_ICT_Talent_Cultivation_Solution.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511628/Launch_smart_campus_exhibition_center.jpg