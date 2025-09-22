ШАНХАЙ, 22 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- Во время конференции HUAWEI CONNECT 2025 компания Huawei и новаторы отрасли представили более 30 глобальных показательных презентаций о цифровой и интеллектуальной трансформации в области передачи данных, осветив последние инновации и проверенные на практике отраслевые методы в эпоху ИИ. Эти презентации охватывают ключевые сектора, включая государственное управление, образование, здравоохранение, финансы и электроэнергетику.

По мере того, как ИИ распространяется все шире, сети вышли за рамки простых информационных каналов и стали основой, которая стимулирует интеллектуальную модернизацию отраслей. Представление этих презентаций отражает передовые методы Huawei в области поддержки цифровой и интеллектуальной трансформации в разных отраслях, а также демонстрирует успешное внедрение инновационных приложений.

Например, в сфере образования глобальная презентация Smart Education в шэньчжэньской школе Welkin устанавливает новую парадигму для модели сотрудничества «1+N», поддерживая высококачественное, справедливое образование. В области финансов презентация финансового интеллектуального вычислительного центра в компании China Pacific Insurance играет ведущую роль в реализации обучения больших моделей и логического анализа, ускоряя цифровое и интеллектуальное обновление финансовых услуг. Презентация сети умного кампуса на всемирно известном интегрированном курорте Resorts World Sentosa в Сингапуре значительно улучшает цифровые услуги для посетителей, создавая новый эталон для цифровой трансформации.

На церемонии запуска присутствовали руководители Huawei и почетные гости, в том числе Джейсон Хэ (Jason He), президент отдела маркетинга и продаж решений для корпоративной передачи данных Huawei; Юрий Инь (Yury Yin), директор по маркетингу линейки продуктов Huawei для передачи данных; Элвин Тан (Alvin Tan), президент подразделения информационных технологий Resorts World Sentosa (Сингапур); Гун Вэйдун (Gong Weidong), директор шэньчжэньской школы Welkin; и Ван Хуэй (Wang Hui), главный эксперт по интеллектуальному вычислительному облаку в China Pacific Insurance Group.

Более 30 показательных презентаций, представленных в этот раз, были совместно разработаны Huawei и ее клиентами, отражая их совместные исследования и практический опыт в области цифровой и интеллектуальной трансформации. Они предоставляют воспроизводимые истории успеха для коллег по отрасли, а также позволяют компании Huawei дополнительно совершенствовать решения в реальных бизнес-сценариях, разрабатывая инновационные предложения с более широкой отраслевой применимостью.

Эти глобальные показательные презентации будут открыты для посещения глобальными клиентами на местах, предлагая практически оценить, как ИИ глубоко интегрирован с сетями для повышения эффективности и удобства пользователей.

В будущем компания Huawei вместе с еще большим количеством клиентов и партнеров будет продолжать стимулировать инновации, опираясь на аналитические сведения от глобальных показательных презентаций для накопления передового опыта.

