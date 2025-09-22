Huawei i pionierzy branżowi prezentują ponad 30 globalnych praktyk wzorcowych w zakresie transformacji cyfrowej i inteligentnej w dziedzinie komunikacji danych

SZANGHAJ (Chiny), 22 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Podczas HUAWEI CONNECT 2025 firma Huawei wraz z pionierami branżowymi zaprezentowała ponad 30 globalnych praktyk wzorcowych w zakresie transformacji cyfrowej i inteligentnej w obszarze komunikacji danych, podkreślając najnowsze innowacje i sprawdzone w praktyce rozwiązania branżowe w erze sztucznej inteligencji. Praktyki te obejmują kluczowe sektory, takie jak administracja publiczna, edukacja, opieka zdrowotna, finanse i energetyka.

Announcing global benchmark showcases to set new standards for industry excellence

W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej wszechobecna, sieci ewoluują z roli zwykłych kanałów informacyjnych do kręgosłupa, który napędza inteligentne unowocześnianie przemysłu. Publikacja tych praktyk odzwierciedla nowatorskie praktyki Huawei we wspieraniu transformacji cyfrowej i inteligentnej w różnych gałęziach gospodarki, a jednocześnie pokazuje udane wdrożenia innowacyjnych aplikacji.

Na przykład w sferze kształcenia, globalna praktyka wzorcowa obejmująca inteligentną edukację w Shenzhen Welkin School ustanawia nowy paradygmat dla modelu współpracy „1+N", promując wysoką jakość i równość edukacji. W zakresie finansów, praktyka wzorcowa w postaci centrum inteligentnych obliczeń finansowych w China Pacific Insurance wyznacza kierunek wdrażania uczenia się i wnioskowania z wykorzystaniem dużych modeli, przyspieszając cyfrową i inteligentną modernizację usług finansowych. Z kolei praktyka wzorcowa inteligentnej sieci kampusowej w światowej sławy kompleksie rozrywkowo-wypoczynkowym Resorts World Sentosa w Singapurze znacząco podnosi poziom doświadczeń cyfrowych odwiedzających, ustanawiając nowy punkt odniesienia dla transformacji cyfrowej.

W ceremonii inauguracji wzięli udział liderzy Huawei i ważni goście, w tym Jason He, prezes działu marketingu i sprzedaży rozwiązań w Dziale Komunikacji Danych dla Przedsiębiorstw Huawei; Yury Yin, dyrektor ds. marketingu w Linii Produktowej Komunikacji Danych Huawei; Alvin Tan, prezes ds. technologii informacyjnych w Resorts World Sentosa (Singapur); Gong Weidong, dyrektor Shenzhen Welkin School; oraz Wang Hui, główny ekspert ds. chmury obliczeń inteligentnych w China Pacific Insurance Group.

Ponad 30 wzorcowych praktyk zaprezentowanych tym razem, zostało opracowanych wspólnie przez Huawei i jego klientów, co odzwierciedla ich wspólną eksplorację oraz praktyczne doświadczenia w transformacji cyfrowej i inteligentnej. Stanowią one powtarzalne historie sukcesu dla partnerów branżowych, a jednocześnie umożliwiają Huawei dalsze udoskonalanie rozwiązań w rzeczywistych scenariuszach biznesowych, opracowując innowacyjne oferty o szerszym zastosowaniu w branży.

Dla klientów z całego świata możliwe będą bezpośrednie wizyty w globalnych praktykach wzorcowych, co zapewni bezpośredni wgląd w to, jak sztuczna inteligencja jest głęboko zintegrowana z sieciami w celu zwiększenia efektywności i podniesienia jakości doświadczeń użytkowników.

W przyszłości Huawei wspólnie z kolejnymi klientami i partnerami będzie nadal napędzać innowacje, czerpiąc z doświadczeń globalnych przykładów wzorcowych, aby gromadzić najlepsze praktyki.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2777910/Announcing_global_benchmark_showcases_set_standards_industry_excellence.jpg