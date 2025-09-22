Huawei et les pionniers de l'industrie dévoilent plus de 30 exemples de référence mondiale pour la transformation numérique et intelligente dans le domaine de la communication de données

SHANGHAI, 22 sept. 2025 /PRNewswire/ -- Au cours de HUAWEI CONNECT 2025, Huawei et les pionniers de l'industrie ont dévoilé plus de 30 vitrines de référence mondiales pour la transformation numérique et intelligente dans le domaine de la communication de données, mettant en évidence les dernières innovations et les pratiques industrielles éprouvées sur le terrain à l'ère de l'IA. Ces vitrines couvrent des secteurs clés tels que le gouvernement, l'éducation, les soins de santé, la finance et l'énergie électrique.

Announcing global benchmark showcases to set new standards for industry excellence

L'IA devenant de plus en plus omniprésente, les réseaux ont dépassé le stade de simples canaux d'information pour devenir l'épine dorsale de la modernisation intelligente des industries. La publication de ces vitrines reflète les pratiques de pointe de Huawei dans le soutien à la transformation numérique et intelligente à travers les industries, tout en démontrant la mise en œuvre réussie d'applications innovantes.

Par exemple, dans le domaine de l'éducation, la vitrine mondiale de l'éducation intelligente de l'école Welkin de Shenzhen établit un nouveau paradigme pour le modèle de collaboration "1+N", en promouvant une éducation équitable et de haute qualité. Dans le domaine financier, le centre d'informatique financière intelligente de China Pacific Insurance joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la formation et de l'inférence de grands modèles, accélérant ainsi la modernisation numérique et intelligente des services financiers. La présentation du réseau de campus intelligents au Resorts World Sentosa, destination touristique intégrée de renommée mondiale, à Singapour, améliore considérablement l'expérience numérique des visiteurs, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de transformation numérique.

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de dirigeants de Huawei et d'invités de marque, notamment Jason He, président du département Enterprise Data Communication Marketing and Solution Sales de Huawei ; Yury Yin, directeur marketing de la ligne de produits Data Communication de Huawei ; Alvin Tan, président de division des technologies de l'information de Resorts World Sentosa (Singapour) ; Gong Weidong, directeur de l'école Welkin de Shenzhen ; et Wang Hui, expert en chef de l'Intelligent Computing Cloud de China Pacific Insurance Group.

Plus de 30 vitrines de référence dévoilées cette fois-ci ont été développées conjointement par Huawei et ses clients, reflétant leur exploration commune et leur expérience pratique en matière de transformation numérique et intelligente. Ils fournissent des exemples de réussite reproductibles pour les pairs de l'industrie et permettent également à Huawei d'affiner les solutions dans des scénarios commerciaux réels, en développant des offres innovantes avec une applicabilité plus large dans l'industrie.

Ces vitrines de référence mondiales seront ouvertes aux clients du monde entier pour des visites sur place, offrant un aperçu de première main de la façon dont l'IA est profondément intégrée aux réseaux pour améliorer l'efficacité et élever l'expérience de l'utilisateur.

À l'avenir, Huawei, en collaboration avec un plus grand nombre de clients et de partenaires, continuera à stimuler l'innovation, en s'appuyant sur les enseignements tirés des vitrines de référence mondiales pour accumuler les meilleures pratiques.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2777910/Announcing_global_benchmark_showcases_set_standards_industry_excellence.jpg